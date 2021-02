Část olomouckých škol vyzkouší testování studentů na covid kloktacími testy

„Přihlásilo se nám v tuto chvíli sedm až osm středních škol. Do těch rozvezeme testovací sady tak, aby si je v pondělí mohli žáci vyzvednout a v úterý vzorky odevzdali. Po dohodě se všemi aktéry jsme připravili ještě možnost druhého kola, například pro ty, kdo váhají. Celou proceduru tak zopakujeme ještě na konci týdne,“ řekl Suchánek.

Studenti si odběr provedou doma kloktáním, zapíšou jej do on-line formuláře na webu a svůj vzorek přinesou do školy, odkud bude převezen do fakultní nemocnice, kde se ještě ten den vyhodnotí, a výsledky budou rozeslány studentům i školám. Vše je dobrovolné, doplnil Suchánek.

Zapojí se například studenti Slovanského gymnázia. „Uděláme vše pro to, abychom urychlili návrat žáků do škol. Distanční výuka je na naší škole na vynikající úrovni, prezenční je ale nenahraditelná. Do testování se zapojí i zaměstnanci školy. Ohlas mezi žáky je pozitivní, velmi jim chybí osobní kontakty jak vzájemně, tak s učiteli,“ řekl ředitel Radim Slouka.

Kvůli snaze umožnit co nejrychlejší a nejbezpečnější přechod k prezenční formě výuky se zapojí i studenti Střední průmyslové školy strojnické.

„Testováni budou pouze žáci čtvrtých ročníků, podmínkou je věk nad 18 let. Ohlasy žáků jsou vesměs pozitivní, tak doufáme, že se zapojí v co největším počtu,“ řekl ředitel Karel Neumann.

Zapojí se i studenti z Gymnázia Hejčín či Gymnázia Čajkovského, podle jeho ředitele Radka Čapky je toto dobrovolné testování cestou k co nejbezpečnějšímu otevření škol.

Jde i o ověření vhodnosti antigenních testů pro školáky

Podle ředitele Ústavu molekulární a translační medicíny Mariána Hajdúcha je smyslem projektu potřeba procesně otestovat systém odběru, registrace a zpracování vzorků.

„Současně chceme zjistit aktuální prevalenci infekce virů SARS-CoV-2 v závěrečných ročnících středních škol a prakticky prověřit možnosti takzvaného poolování vzorků (slučování a mixování vzorků do skupin - pozn. red.),“ shrnul.

Podle Hajdúcha totiž narůstají důkazy o nevhodnosti antigenního testování v této skupině bezpříznakových jedinců.

„Například nově publikovaná data z Rakouska ukazují, že antigenní sebetestování odhalí u žáků pouze 0,02 procenta nakažených, přičemž PCR metoda s neinvazivním odběrem odhalí minimálně desetinásobně více případů onemocnění,“ uvedl.