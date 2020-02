Jeseník bude testovat nejmodernější mobilní 5G sítě ve firmách i školách

Jeseník se prosadil v soutěži ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva pro místní rozvoj.

„Chceme zkvalitňovat služby občanům města a vytvářet příležitosti. Testování 5G sítí nám poskytne cenné zkušenosti,“ sdělil místostarosta Jeseníku Tomáš Vlazlo.

Jeseník stejně jako další města spolu s mobilními operátory vybudují digitální infrastrukturu a získají podporu státu v testování a využívání 5G technologií, stejně jako v rozvoji projektu chytrých měst.

Projekt má být přínosem i pro spolupracující školy a firmy. „Vzhledem ke své poloze by se Jesenicko mělo stále víc zaměřovat na kreativní obory a průmysl s vysokou přidanou hodnotou, digitální vzdělávání a komunitní život 21. století, což podporuje snahy radnice snížit odliv mladých lidí,“ doplnil Vlazlo.

Firma se těší, že bude mít náskok před ostatními

Jedním z partnerů města v ambiciózním projektu se stala místní firma Fenix Trading patřící k nejvýznamnějším výrobcům elektrických topných systémů v Evropě.

„Je to velká příležitost. My už před pěti lety začali experimentovat s internetem věcí (označení pro síť zařízení, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data - pozn. red.), ale sítě neměly dostatečnou kapacitu a přenosy dat byly velmi drahé,“ řekl majitel Cyril Svozil.

Rozdíl mezi generacemi 5G je nová generace mobilních sítí. Navazuje na 3G sítě, které přinesly rozšíření internetu do mobilu a vedly k rozmachu smartphonů, a 4G, které nabídly rychlejší přenos dat a umožnily například sledovat streamovaná videa na cestách.

„Pro kontinuální řízení provozů nebyly použitelné, to se s 5G sítěmi změní. Nejmodernější digitální sítě nám pomohou změnit způsoby výroby. Vše se výrazně zjednoduší a zrychlí,“ dodal. Očekává, že firma získá konkurenční výhodu.

„Do pěti let bude využívání 5G sítí standardem a my budeme mít náskok. Po testování 5G sítí bychom je co nejdřív chtěli využít v ostrém provozu,“ sdělil Svozil.

Partneři ze školské oblasti jsou jesenické gymnázium a průmyslovka. Jejich studenti si „osahají“ práci s 5G sítěmi a stejně jako firmy získají náskok v řádu let.

„Pro nás je to příležitost rozvíjet nabídku školy směrem k novým technologiím, jako jsou virtuální laboratoře. Díky této konkurenční výhodě škola získává prostor pro spolupráci s firmami při vzniku nových povolání, která budou požadována na trhu práce,“ uvedl ředitel průmyslovky Martin Viterna.

Partnerem bude i Vlastivědné muzeum Jesenicka a město hledá možnosti v oblasti telemedicíny a dalších oborech.

Moderní sítě přinesou nové možnosti

Výsledky testování mají ukázat, jak efektivně zapojit nové technologie do hospodářství a různých oblastí života lidí. Ministerstva pak chtějí získané zkušenosti využít pro vytváření metodických postupů a tvorbu programů při zavádění moderních digitálních sítí v republice.

Hlavní přínos sítí 5G se dá podle Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) očekávat ve změně způsobu používání stávajících zařízení jako smartphony nebo herní konzole. 5G disponují kapacitou propojit tisíce těchto zařízení v jednu chvíli a otevírají tím prostor pro vývoj nových, inovativních služeb a automatizaci výroby.

ČTÚ v odpovědi na šířící se obavy odmítá negativní dopady na zdraví. „Na stejných kmitočtech bylo po dlouhá desetiletí přenášeno televizní vysílání z vysílačů o výkonech řádově vyšších, než jaké mohou dosahovat základnové stanice 5G. A žádný vliv tohoto vysílání na lidské zdraví nebyl popsán,“ uvedl ČTÚ.

Rozvoj digitální ekonomiky a společnosti patří k vládním prioritám. „5G sítě mají podpořit nové příležitosti pro český průmysl a pozvednout koncepty chytrých měst a chytrých regionů na vyšší úroveň,“ sdělil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Moderní internetová infrastruktura založená na 5G sítích má podle něj vytvořit prostor pro nové obchodní modely, pokročilé technologie, inovativní služby a aplikace ve prospěch občanů a podnikatelů.