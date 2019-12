Středoškoláky mají na Jesenicku udržet stipendia, dostanou pět tisíc

Žák končící devátou třídu, který se rozhodne studovat střední odbornou školu či učiliště na Jesenicku, dostane jednorázový příspěvek pět tisíc korun. Toto stipendium je určeno pro děti z Jesenicka i pro přespolní, kteří zamíří na studia do nejsevernějšího okresu kraje, včetně Poláků. S příspěvkem však nemohou počítat studenti gymnázia.



Stipendium bude vyplácet hejtmanství spolu se Sdružením měst a obcí Jesenicka (SMOJ), kraj bude hradit zhruba devadesát procent. Příspěvek už schválila rada Olomouckého kraje.

„Hlavním cílem stipendia je podpořit zvýšení počtu žáků na středních školách na Jesenicku a zvýšit jejich motivaci ke vzdělávání v tomto regionu,“ sdělil náměstek hejtmana pro školství Ladislav Hynek.

Jako jednu z forem, jak zvýšit zájem o studium na Jesenicku, vidí stipendium také šéf SMOJ Lubomír Žmolík. „Situace je vážná, protože studentů ubývá hodně rychle. Je potřeba udělat co nejvíc pro to, abychom ten odliv když ne zastavili, tak alespoň snížili. Proto i toto stipendium,“ zdůraznil.

Podle statistických údajů v roce 1996 opouštělo deváté třídy ve školách na Jesenicku 536 žáků, letos jich bylo už pouze 267, což je pokles o téměř 50 procent. A z tohoto už tak nízkého počtu jen polovina zůstala studovat na středních školách a učilištích na severu kraje.

Na severu chybí příležitosti

Do vnitrozemí neodcházejí jen žáci, kteří si vyberou obor, jenž se na Jesenicku nevyučuje, ale i ti, kteří nejdou za jiným studijním oborem. Jinde prostě vidí víc příležitostí.

„Musíme něco udělat. Je dobré alespoň zkusit, jestli finanční motivace pomůže,“ říká šéf Hotelové školy Vincenze Priessnitze v Jeseníku Petr Procházka, který patří k iniciátorům myšlenky na stipendia.

Také na „jeho“ škole studentů ubývá, i když není nouze o zájemce o vzdělání bydlící dále ve vnitrozemí. „To stipendium pomůže studentům pokrýt náklady, které v prvních měsících studia na hotelovce mají,“ dodal.

Pochvaluje si, že na jesenické stipendium dosáhnou také přespolní.

„Čtyřicet procent našich studentů k nám přijíždí z míst mimo Jesenicko. Nejde jen o to udržet tady jesenické, ale přitáhnout sem i víc studentů odjinud,“ vysvětluje.

Školy budou lovit studenty i v Polsku

Na příspěvek tak mají nárok i polští studenti. Do budoucna by jich jesenické školy chtěly učit víc než dosud.

„Začali jsme s cíleným náborem v Polsku. Teď k nám odtamtud přijedou dva autobusy zájemců o studium hotelnictví. Pokud jim nabídneme i finanční motivaci, třeba se jejich počet u nás zvýší,“ věří Procházka.

V posledních letech je zatím polský student na školách na Jesenicku spíš výjimkou.

Stipendium vítá i ředitelka Střední školy gastronomie a farmářství v Jeseníku Silvie Pernicová. „Uvidíme, do jaké míry to zabere. V každém případě je to faktor, který může ovlivnit rozhodnutí žáků,“ míní.

Kromě Hotelové školy Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník a Střední školy gastronomie a farmářství v Jeseníku budou jednorázový příspěvek od školního roku 2020/2021 dostávat také studenti prvních ročníků SOŠ a SOU strojírenské a stavební v Jeseníku a Odborného učiliště a Praktické školy v Lipové-lázních.

Na příspěvek dosáhnou i studenti, kteří dostanou stipendium od kraje v rámci podpory polytechnických oborů a řemesel.

Stipendia chce i Prostějov

Prosadit stipendia pro studenty se pokouší také opozice v Prostějově. Podle jejího návrhu by na finanční podporu měli nárok studenti s trvalým pobytem ve městě na krátkodobé studijní pobyty v zahraničí nebo na účast na odborných konferencích.

Na podporu by kromě toho měli nárok všichni vysokoškoláci, pokud by se zavázali, že po ukončení školy budou pracovat nebo podnikat v Prostějově stejný počet let, kdy dostávali stipendium.

„Podle sčítání lidu je 13 procent obyvatel Prostějova vysokoškolsky vzdělaných. Dochází ovšem k úbytku mladých vzdělaných lidí, kteří se do města po absolvování školy nevrací,“ argumentuje autor myšlenky, opoziční zastupitel Martin Hájek ze Strany zelených.

Zastupitelstvo však návrh odmítlo s tím, že rada připraví vlastní verzi stipendií.