Podnikatel chce vrátit historickému nádraží v Hrubé Vodě dávnou krásu

16:20

Jízda vlakem z Olomouce do Hrubé Vody, místní části Hluboček u Olomouce, bude jednou jako cesta do minulosti. Na nádraží hluboko v údolí řeky Bystřice se totiž vrátí atmosféra 30. let minulého století. Výpravní budova na trati zprovozněné v roce 1872 měla štěstí – koupil ji mecenáš, který ji za několik desítek milionů korun hodlá opravit v historickém duchu.