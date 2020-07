Prostějovská radnice chce zachránit místní nádraží, kterému hrozí demolice

Malebný objekt místního nádraží se stal neodmyslitelnou součástí města, Správa železnic chce místo něho postavit náhradní trojdomek. Primátor Prostějova František Jura nyní oznámil, že město chce budovu místního nádraží zachránit.



„Generálnímu řediteli Správy železnic jsem odeslal dopis se žádostí o bezúplatný převod celé nemovitosti. Prioritou vedení města je udělat všechny kroky k tomu, abychom dosáhli toho, že hlavní budova místního nádraží se nebude bourat,“ potvrdil Jura.



Podle něho by v objektu mohlo sídlit například podnikatelské centrum nebo nová služebna policie, na opravy by pak město mohlo dokonce žádat o dotace. „Takže využití by se našlo i s tím, že by tam samozřejmě byla zachována také pošta,“ dodal primátor.

Správa železnic se převodu nebrání. „Pokud by se budova měla stát majetkem města, potřebovala by Správa železnic pozemek pro výstavbu technologického zázemí rekonstruované železniční stanice. V tom případě by zřejmě přicházela v úvahu směna budovy za pozemek s městem s případným doplatkem rozdílu cen. Směnu bychom preferovali,“ uvedla mluvčí správy Nela Friebová.

Nejlepší variantou je podle Správy železnic demolice

Pro bezúplatný převod na město však existuje řada podmínek včetně souhlasu vlády. Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda přitom před časem prohlásil, že nádraží je zchátralé a nejlepší variantou by byla demolice.

„Rozsáhlá výpravní budova neodpovídá našim současným požadavkům. Pracujeme s několika variantami, kromě rekonstrukce budovy je ve hře také její prodej. Uvažujeme rovněž o novostavbě většího nebo menšího objektu. Nejen z ekonomického hlediska se přikláníme k poslední variantě,“ sdělil Svoboda.



Krok k záchraně nádraží vítá prostějovská opozice. „Když jsem viděl, co tam chce Správa železnic postavit, klepal jsem si na hlavu. Jednu budovu chtějí zbourat, tak proč by místo ní stavěli druhou v podstatě stejnou. Jsem velmi rád za dobré zprávy,“ ocenil postup primátora opoziční zastupitel Petr Kapounek.

Myšlenka na inovační podnikatelské centrum je podle něho zajímavá a spojení historie a moderních technologií může být nakonec unikátní záležitostí.

Malebné nádraží k severní části centra města neodmyslitelně patří. Uzavírá jednu z nejreprezentativnějších prostějovských ulic, Rejskovu třídu, a řada místních si bez starobylé železniční stanice, ze které dýchá hrabalovská atmosféra, nedokáže toto místo vůbec představit.

O místní nádraží se zajímá také bohatý olomoucký podnikatel Richard Benýšek, který vlastní například výletní místo Bělecký mlýn ležící na železniční trati. Benýšek nedávno oznámil, že by se Správou železnic chtěl začít jednat, a tvrdí, že na záchranu nádraží je ochoten dát desítky milionů korun.

„Místo nádherné secesní stavby, která byla součástí dráhy otevírající pro Prostějov celý západ Drahanské vrchoviny, by se měl postavit domeček o velikosti psí boudy. To je špatný vtip,“ řekl Benýšek.

Podle památkářů je stavba unikátní a autentická

Podle expertů je místní nádraží v Prostějově unikátní. „V této stanici je zachována původní výpravní budova Moravské západní dráhy. V porovnání s ostatními stavbami této železniční společnosti je dnes jedinou autenticky dochovanou stavbou, která dosud neprošla degradujícími úpravami,“ uvedl vedoucí Metodického centra průmyslového dědictví Národního památkového ústavu profesor Miloš Matěj, který je pro zachování budovy.



Poukazuje například na řadu zachovalých prvků, jako jsou kazetové dveře, lokální dlažby nebo vyřezávané dřevěné sloupy přístřešku nástupiště.

„Soubor výpravní budovy s poštou a skladištěm považujeme za hodnotný celek, který je nedílnou součástí historie města. Stavba nevykazuje znaky statického narušení. Demolicí by Prostějov ztratil část své historie a místo, které má atmosféru, vypovídá o své minulosti a předává ji dalším generacím,“ apeluje architekt.

Náhradní trojdomek, se kterým přišla Správa železnic, je podle něj špatné řešení. „Tato realizace by byla vždy jen nápodobou, která podává lživou výpověď o svém původu,“ prohlásil.