Konec zlatého snění. Bojovali jsme jak draci, řekl slovenský obránce

Češi už jsou doma, ale 29letý zadák patří mezi sedmičku hráčů z české extraligy, která se v pátečním semifinále objevila na slovenské soupisce. A plzeňský lídr dokonale poznal, proč jsou Finové považováni za hlavní favority čínské olympiády.

Coby nejstarší výběr turnaje si na ledě Národního stadionu v Pekingu počínali jako mazáci. Takticky byli strojově přesní. Nechybovali, Slovákům nedarovali jedinou přesilovku. A když se koncem první třetiny prosadil z dorážky Manninen, bylo vlastně o prvním finalistovi olympijského turnaje jasno.

Petere, proč si o zlato nezahraje Slovensko?

Finové vyhazovali puky, hráli na výsledek. Nemohli jsme se k nim dostat. Tohle jsou zápasy o jednom gólu a měli jsme dost šancí na to, abychom vyrovnali. Dopadlo to, jak to dopadlo. Bojovali jsme jako draci, ale nestačilo to.

Myslíte, že rozhodla jediná chyba?

Celý tým hrál výborně. Je to o chybách a o tom, kdo je využije. Jim se podařilo jeden gól dát. Myslím ale, že to byl vyrovnaný duel, i když Finové byli favority a my outsider. Dokázali jsme se jim vyrovnat v rychlosti i dalších věcech. Je to ohromná škoda.

Ano, pořád vás čeká sobotní zápas o bronz.

Náš výkon se stupňuje od zápasu k zápasu a dnes jsme byli Finům vyrovnaným soupeřem. Máme ještě jeden pokus, abychom odsud odjeli s medailí. Dnešní zápas musíme hodit za hlavu a pokračovat v nasazení a bojovnosti. Zítra to musíme urvat.

O vašem soupeři se rozhodne až za několik hodin. Může být výhoda, že budete odpočatější?

Výhoda to svým způsobem je, o čtyři hodiny víc času. Ale zítra to zase bude kdo s koho.

Bude složité nakopnout se po semifinálovém zklamání?

Nevěšíme hlavy, pořád nás čeká zápas o třetí místo. Samozřejmě je nám líto, že to nevyšlo na finále, ale nechali jsme tam všechno a nemáme se za co stydět. Zítra to budeme chtít určitě zvládnout, abychom dosáhli alespoň nějakého úspěchu.

A co vaši přemožitelé z Finska? Budou v neděli hlavní aspirant na zlato?

Mluví o tom v průběhu celého turnaje. Mají výborný tým, jsou ve finále a mají určitě šanci. Ale jestli to vyhrají, těžko říct. Švédi, Rusové... Každý má šanci.