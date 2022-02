14. DEN ZOH: Biatlon se rozloučí hromadnými závody, v akci i Bidař a Žuková

Poslední biatlonová klání a semifinále hokejového turnaje mužů. To jsou hlavní taháky čtrnáctého dne zimních olympijských her v Pekingu. Do závodů s hromadným startem zasáhnou Markéta Davidová, Lucie Charvátová a Michal Krčmář, o postup do finále se utkají hokejisté Slovenska a Finska a Rusové s Kanaďany. Do soutěže krasobruslařských sportovních dvojic vstoupí Martin Bidař a Jelizaveta Žuková.