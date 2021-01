Xiaomi oznámilo nový cenový supertrhák. Dostane se i na český trh

Xiaomi před nedávnem přesunulo modelovou řadu Redmi do samostatné značky. To je podstatné především na čínském trhu, v Evropě je to stále modelová řada Xiaomi. V Evropě se však neprodávají všechny modely Redmi, spíš ty levnější. Modely řady Redmi K v Evropě firma nenabízí. Vyšší třídu obstarává řada Mi a další relativně nová podznačka Poco.

A právě Poco vychází z některých čínských modelů Redmi. Příkladem budiž loňský trhák Poco F2 Pro, který přinesl hardware nejvyšší třídy za cenu vyšší střední. F2 Pro mělo loňský top procesor Snapdragon 865 a startovalo na ceně 14 990 Kč, dnes ho koupíte za 9 990 korun.

A proč to zmiňujeme u novinky Redmi K40? Protože Poco F2 Pro vycházelo z loňského modelu Redmi K30 Pro. Tedy je nanejvýš pravděpodobné, že Xiaomi bude postupovat stejně i letos a z Modelu K40 by mělo vzniknout Poco. Označení zatím neznáme, ale to není tak podstatné.

Důležité je, že řada Redmi K40 bude obsahovat několik modelů a ten nejlevnější bude na čínském trhu startovat za cenu 2 999 juanů. To je v přepočtu necelých 10 000 korun. S DPH by tak základní model měl stát zhruba 12 000 korun a verze Pro pod 15 000 korun. Tedy stejně jako loni model Poco F2 Pro.

Kompletní výbavu zatím neznáme, ale potvrzený je procesor Snapdragon 888, tedy úplně nový čip určený pro nejvýkonnější telefony. Bude nasazen třeba v amerických verzích chystaných Samsungů S21, což jsou telefony s cenou nad 20 000 korun. Xiaomi představilo již modely řady Mi11 se stejným procesorem, ty jsou také dražší, v Číně startují na částce 3 999 juanů.

Dále výrobce prozradil displej s vysokou obnovovací frekvencí, ale bez dalších detailů, jestli typ panelu to bude. Známe už i kapacitu baterie, ta bude 4 000 mAh. A z dřívějších úniků by telefony měly podporovat 33W rychlonabíjení.

Představení evropské varianty Redmi K40, pravděpodobně pod značkou Poco, proběhne později. Termín v této chvíli znám není, odhadujeme začátek druhého čtvrtletí letošního roku. Ostatně, i špičkové modely Xiaomi Mi11 zatím měly jen čínskou premiéru, evropská opět proběhne později.