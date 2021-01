Smartphonový paparazzi vyfotil prototyp ohebného xiaomi

Fotografie doputovaly z čínské sociální sítě Weibo. Na nich můžeme vidět zařízení s ohebným displejem a softwarovou nadstavbou MIUI, kterou využívají modely Xiaomi. Výrobce sice již práci na ohebném smartphonu přiznal, ovšem jeho původní podoba se dvěma místy ohybu displeje se znatelně liší od současných fotografií.

Na fotografiích můžeme totiž vidět model velice podobný například současnému Samsungu Galaxy Z Fold 2, tedy zařízení, které má velký vnitřní displej s pouze jedním pantem, s jehož pomocí se telefon skládá podobně jako kniha. Zda má toto zařízení i vnější displej bohužel z fotografií nelze určit. Vedle toho jej také nejspíše zahaluje i kryt, který má utajit konkrétní podobu designu. Alespoň to tak vypadá, pokud by toto měla být už hotovější podoba, pak by mělo takové zařízení poměrně masivní rámečky.

Další věcí, které si lze z fotografií všimnout, jsou samotné rozměry tohoto xiaomi. Už od oka je totiž v rozloženém stavu ještě daleko rozměrnější než zmíněný Galaxy Z Fold 2. To by mohlo znamenat, že Xiaomi může testovat i zcela jinou kategorii, a to ohebný tablet. V takovém případě by ani takové zařízení vnější displej nepotřebovalo.

Nakonec je také jasně patrný neduh současných ohebných displejů, a sice rýha v místě, kde se displej ohýbá. Z fotografií je opravdu jasně patrná, možná ještě více než v případě třeba moderních samsungů. Teoreticky však může mít tento prototyp aplikovanou nějakou masivnější krycí fólii, která může tuto vlastnost ještě zdůrazňovat.

Chytit se zkrátka není příliš čeho. Xiaomi se obecně drží spíše zkrátka a i nadále se soustředí hlavně na klasické smartphony. Loni firma také slibovala ještě do konce roku vydat telefon s ohebným displejem a véčkovou konstrukcí, jenže ani to se nepodařilo. Snad bude letošek pro takové novinky příznivější.