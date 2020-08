Toto by mohlo být další velmi výhodné xiaomi s neobvyklým procesorem

U čínských značek je to poněkud složité. Vytvářejí různé nové značky, které mají obsadit i to nejmenší místečko na trhu. Třeba koncern BBK má dlouhodobě Oppo a Vivo, pak přidal OnePlus a v poslední době Realme a IQOO. V případě Xiaomi jsou to značky Redmi, Pocophone nebo Black Shark.

Redmi bývala dříve modelová řada cenově výhodných přístrojů, nyní je to samostatná značka se stejnou filozofií. To platí i pro Pocophone či zkráceně Poco na některých trzích. Redmi je aktivní především v Číně, v Evropě se pak prodávají modely Pocophone, ale obvykle s dovětkem, že značka patří ke Xiaomi, které má velmi dobrý zvuk.

Zpět k novince. Ta se jmenuje Redmi K30 Ultra a je to v podstatě lehce upravený model K30 Pro. Ačkoliv přímo se tato novinka u nás prodávat nebude, tak by nás zajímat mohla. Původní model K30 Pro se totiž na českém trhu prodává jako Poco F2 Pro. A je to velmi zajímavý telefon s výborným poměrem výkonu a ceny. Pochvaly se dočkal i v našem testu.

Rozdílů je mezi oběma modely minimum a ačkoliv by podle označení Ultra měla stát novinka výš než dárcovský model, tak startovní cena na čínském trhu je nižší zhruba o deset procent. Teoreticky, pokud by se prodával v Česku, tak by mohl stát okolo 13 500 korun, Poco F2 Pro aktuálně vyjde na necelých

15 000 v základní verzi.

Rozdíly jsou mezi telefony dva. První můžeme považovat za jasné vylepšení, AMOLED displej zvládá obnovovací frekvenci 120 Hz. Druhou změnou je použití jiného čipu. Místo Snapdragonu 865 dostala novinka procesor Mediatek Dimensity 1000+. Oba čipy jsou aktuálně nejvyšší volbou u obou výrobců, tedy Qualcommu a Mediateku. Tedy přesněji, u Qualcommu je aktuálně nejvyšší volbou vylepšený čip Snapdragon 865+, ale to není v dané kategorii podstatné.

Mediatek Dimensity 1000+ výkonem za Snapdragonem 865 zaostává, spíš je to konkurent o třídu nižšího čipu Snadpragon 765. I tak je to procesor, kterým se Mediatek snaží dohnat konkurenci, aby nezůstával jen výrobcem čipů pro levné mobily. A daří se mu to, vlastně se dokáže postavit i 865. Třeba v AnTuTu je rozdíl naprosto minimální, v jiných testech vede Snapdragon zhruba o 10 procent.

Čip od Mediateku umožňuje provoz v sítích 5G, což umí i Snapdragon 865. Ale například na českém trhu, kde zatím v podstatě sítě 5G nefungují, to má Poco F2 Pro softwarově zamčené. Další parametry telefonu se od Redmi K30 Pro (či Poco F2 Pro) neliší, takže doporučujeme naší recenzi telefonu.

Dodejme, že v Číně již začal předprodej novinky, cena je v přepočtu 8 600 korun, ale to pro určení případné české ceny nehraje příliš roli. Jak jsme již uvedli, na českém trhu by telefon mohl stát pod značkou Poco zhruba 13 500 korun. Což by z novinky udělalo velmi zajímavou volbu.