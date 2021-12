Klony smartphonů Huawei začínají existovat. Start je poněkud rozpačitý

Huawei je kvůli embargu v nezáviděníhodné situaci. Výroba přístrojů pod vlastní značkou sice probíhá, ale v omezené míře. Embargo se totiž vztahuje na využívání softwaru Googlu, čímž je pozice Huaweie na trzích mimo Čínu extrémně obtížná a má problémy i se samotnými komponenty pro výrobu smartphonů.

Už před rokem Huawei prodal svou divizi či značku Honor čínskému konsorciu lokálních distributorů a lokální vlády oblasti Šen-čenu. Honor se tím z embarga vymanil, a přestože to celé trvalo skoro rok, nyní uvádí na trh přístroje bez omezení.

Alespoň v případě prvních přístrojů je to však docela paradoxní, jsou to prakticky stejné přístroje, jaké má i Huawei. Jen mají 5G a služby Googlu. Design se liší v podstatě jen barvami a nápisy a jediný další rozdíl je v jednom snímači fotoaparátu. Jinak to jsou identické telefony.

Příbuznost je logická, vývoj začínal zjevně ještě pod společnou střechou a na nějaké zásadní změny nebyl prostor. Další modely Honoru by už měly být od přístrojů Huawei odlišné, ale na to si budeme muset počkat do příštího roku.

Jenže samostatnost Honoru problémy Huaweie neřeší. Proto se čínský gigant rozhodl k dalšímu kroku. Jak uvedla agentura Bloomberg, Huawei bude vyrábět své přístroje pro jiné značky. Teoreticky by to mohlo takové přístroje vymanit z amerického embarga. Ale není jasné, jestli jen v rámci součástek, nebo by se časem mohly do telefonů dostat i služby Googlu.

To se teprve ukáže. Zatím je na světě první klon Huaweie. Nese logo TD Tech a je to přesná kopie Huaweie Nova 8 Pro. Ostatně, jmenuje se skoro stejně: N8 Pro. Telefony jsou stejné, technicky i vzhledově. Liší se nápisy a operačním systémem. Originál se v Číně prodává s vlastním Harmony OS, klon TD Tech má Android. V Evropě se neprodává ani originál a logicky ani klon, který je i v Číně zatím jen zveřejněný. Z obchodu JD.com byl stažený.

Značka TD Tech patří čínské státní společnosti PTAC (Postal and Telecommunications Appliances Corporation) a podle webu firmy se zatím produkci smartphonů nevěnovala. To platí i o druhé značce patřící pod stejnou firmu, kterou je Xnova. Ani u ní nelze ovšem žádné přístroje najít.

Start je to tedy zatím poněkud rozpačitý a není jasné, jaké plány má Huawei a jeho partnerská firma. Taktéž není jasné, jestli by tento postup měl vliv na embargo, respektive na vymanění se z něj. Ostatně, přesné mantinely embarga nejsou ani po dvou letech zřejmé.