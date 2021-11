Huawei chce obejít embargo. Mobily se budou převlékat za jinou značku

Společnost Huawei stále hledá způsob, jak se dostat ze spárů amerického embarga, které na něj bylo uvaleno v květnu 2019. Od té doby s ní totiž americké společnosti, které jí dodávaly součástky, nesmějí obchodovat. Americká vláda přijaté opatření obhajuje obavou o národní bezpečnost, Huawei totiž podezřívá ze spolupráce s čínskou vládou, respektive špionáže.

Podíl Huaweie na světových trzích se následně výrazně propadl, prakticky jen paběrkuje. Zejména kvůli scházející podpoře Googlu, kdy v telefonech nejsou k dispozici pro androidí zařízení obvyklé služby, se z jeho smartphonů stala naprosto okrajová záležitost. Společnost sice vytvořila vlastní operační systém HarmonyOS, nicméně stále naráží na problém s dostupností klíčových aplikací.

Podle Bloombergu má nicméně Huawei nový plán, jak americké embargo obejít. Po loňském odprodeji dceřiné značky Honor, na níž se omezení rovněž vztahovala, společnosti Shenzhen Zhixin New Information Technology (více viz Konec spekulacím. Honor změní majitele, Huawei značku prodává) hodlá jít cestou licencování vlastních návrhů smartphonů třetím stranám.

Netýkalo by se to všech modelů, ale jen některých. Americkým embargem zatížený Huawei by tedy telefony i nadále vyvíjel a na zakázku tedy následně i vyráběl, na trhu by se však objevovaly pod jinými značkami. Mezi potenciální kandidáty patří čínské společnosti TD Tech a Xnova, která spadá pod státní společnost PTAC (Postal and Telecommunications Appliances Corporation). Ani jedna z uvedených společností se k těmto spekulacím nevyjádřila.

Tato klička by měla umožnit, že by Huawei mohl používat čipy Qualcommu. Rovněž by touto cestou byla zajištěna i podpora Googlu. Právě to, že by se telefony na trhu objevovaly pod jinou značkou, by mohlo být cestou, jak obejít americké obchodní embargo. Všechny potřebné součástky by totiž od amerických společností nakupovaly třetí strany, respektive by se o to pokusily.



Huawei však může narazit. Účelovost takovéhoto řešení je více než zjevná, což by jistě někteří američtí poslanci nenechali bez povšimnutí. Už v případě loňského odprodeje Honoru se totiž velmi výrazně ozvala skupina čtrnácti republikánských poslanců z amerického Kongresu, podle nichž byl rozchod Honoru s Huaweiem jen na oko (více viz Jeho prodej byl jen zástěrka. Čtrnáct rozhněvaných mužů chce potopit Honor). Minulý měsíc byla proto Bidenova administrativa vyzvána k opětovnému zařazení Honoru na černou listinu. Stejný osud by přitom mohl postihnout i licencované výrobce.