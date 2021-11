To lepší dvojče, které se kamarádí s Googlem. Test Honoru 50

Výrobce Honor byl ještě nedávno kvůli svým vazbám na Huawei ve stejném průšvihu. Nemohl nakupovat některé součástky, nemohl používat služby Googlu. Firma však problém zvládla vyřešit: značka se od Huaweie odtrhla, koupila jej letos na podzim společnost Shenzhen Zhixin New Information Technology. Tím pádem na ni přestaly platit veškeré restrikce, které stále sužují fungování Huaweie.

Honor si je moc dobře vědom toho, že hraje o čas. V povědomí i tuzemských zákazníků značka stále je, čehož je třeba adekvátně využít. Novou etapu firmy na českém trhu nyní oficiálně odstartoval model Honor 50. Je to velice zajímavý model vyšší střední třídy, který ovšem ještě stále kopíruje bývalé sourozence od Huaweie, především model Nova 9. Oproti němu má však ohromnou výhodu: plnohodnotný Android. Pojďme si tento model prohlédnout podrobněji.

Bude se mi Honor 50 líbit?

Ačkoliv jsme tedy již zmínili, že Honor by již neměl mít s Huaweiem nic společného, hned na první pohled je patrné, že se staré vazby trhají jen hodně obtížně. Model Honor 50 jako by v podstatě z oka vypadl Nově 9: celkovým tvarem těla, designem zadního modulu fotoaparátu, zkrátka vším. Vlastně by se skoro dalo říct, že pokud si odmyslíte loga výrobců na zádech, pak v podstatě sourozenci vypadají jako jeden a ten samý mobil, jen v jiné barvě.

To je koneckonců hlavní poznávací znak nového honoru. Vedle samotného loga výrobce (které je jen decentně malé) má jednak oproti bývalému sourozenci jiné barvy (zelená, stříbrná a černá) a také lesklou úpravu povrchu zad. To bohužel znamená, že se na něm budou víc držet otisky prstů a mastnota. Záda jsou skleněná, rámeček je plastový.

Telefon má jinak stejné rozměry jako model Nova 9 (160 × 73,8 × 7,8 mm) i stejnou váhu (175 gramů). Na těle telefonu najdete pouze jeden fyzický port: USB-C. Mobil každopádně zaujme jak výrazným modulem se čtyřmi zadními fotoaparáty, tak svým zaobleným tělem, což ovšem tak trochu při držení v ruce překazí úzký bok, který kvůli tomu působí ostřeji. Je to stylovka, kterou ovšem klidně můžete obalit nějakým pěkným krytem.

Má povedený displej?

Po této stránce se Huawei rozhodně má čím chlubit. Jeho obrazovka se dá i na dnešní poměry špičkových modelů označit jako výborná. Pokrývá plochu s úhlopříčkou 6,57 palce a má rozlišení 1 080 × 2 340 pixelů. Panel je typu OLED a nechybí mu ani moderní 120Hz obnovovací frekvence. Pod displejem také najdete čtečku otisků prstů.

Displej je navíc na bocích zaoblený. To je tak další bod k dobru, díky kterému Honor 50 v ruce působí celkem prémiovým dojmem. Rozhodně oceňujeme také tenké rámečky okolo displeje. Čelní fotoaparát s rozlišením 32 Mpix mohl výrobce vtěsnat i do menšího průstřelu displeje, ovšem není to nějaká velká vada na kráse.

Co výbava a výkon?

Srdcem telefonu je aktuálně jeden z lepších modelů z produkce Qualcommu, Snapdragon 778G. Doplňuje jej 6 nebo 8 GB operační paměti. A na rozdíl od modelu Nova 9 tu najdete i podporu 5G sítí. I tak se však dá říci, že v dané cenové kategorii už není podpora 5G žádná výjimka.



Smartphone v naší testovací verzi s 6 GB operační paměti jsme jako každý jiný nechali prověřit ve výkonnostním testu AnTuTu. V něm jsme naměřili okolo 460 tisíc bodů. Honor se nemá za co stydět, nedostatku výkonu se bát nemusíte, i když budete hrát náročnější hry.

Velikost úložiště pro data je také ve dvou variantách: 128 nebo 256 GB. U první verze najdete 6 GB operační paměti u druhé jmenované pak 8 GB. Jednu věc mají však obě varianty společnou: bohužel úložiště nejde rozšířit paměťovou kartou. Dejte si na to pozor zejména u 128GB varianty, tam vám při častějším focení/natáčení videí a také instalaci objemných her může celkem snadno místo dojít.

Vedle fyzického USB-C a podpory sítí 5G telefon dále po stránce konektivity disponuje podporou Bluetooth 5.2 a také NFC pro mobilní platby. Ta je díky softwaru s podporou služeb řešena klasicky přes Google Pay.

Honor může být každopádně rád, že telefon funguje na běžné verzi operačního systému Android 11 se všemi jeho příslušnými výhodami a službami. Je to zkrátka jako návrat do roku 2019, těsně před obchodní válkou se Spojenými státy, kdy jsme Google u modelů Honor brali jako samozřejmost. Nyní je to všechno zpět. Jen grafické rozhraní se snaží Honor pomalu směřovat vlastním stylem pomocí Magic UI 4.2. Stále však do velké míry připomíná EMUI od Huaweie.

Čím nás telefon každopádně překvapil, je jeho relativní čistota systému. Aplikačního balastu zde najdete jen poskrovnu, v podstatě je tu navíc jen trojice aplikací Honoru (obchod, komunita, správce telefonu) a pak pár přebytečných nástrojů typu zrcátko, což je jen jinak zaobalená selfie kamerka. Žádné sociální sítě, nákupní portály ani hry navíc zde po prvním spuštění nenajdete, což je velká výhoda.

Co výdrž baterie?

Zde se budeme celkem opakovat z testu Huaweie Nova 9, jelikož v tomto ohledu je výbava zcela identická. V telefonu najdete 4300mAh akumulátor, což se dá označit jako slušná kapacita, ale mohlo by to být i lepší. Po stránce výdrže je tak telefon zcela obvyklým průměrem, očekávejte zhruba den a půl provozu, šetřivější uživatelé se mohou těšit klidně i na něco málo přes dva dny provozu mezi nabíjeními.

Lákadlem je pak nepochybně 66W nabíjení, příslušný adaptér najdete v balení. Ani to však není v dnešní době, kdy se objevují už i 120W modely žádný šok, byť možnost telefon plně nabít za zhruba 45 minut je stále velmi lákavá. Do poloviny kapacity baterie se navíc dostanete už za necelých 20 minut: ideální, pokud potřebujete jen rychle doplnit energii například před odchodem z domu.

Jak Honor 50 fotí?

Vedle výše zmíněných barev a paměťových variant je zadní fotoaparát dalším aspektem, kde se výbava Honoru 50 částečně rozchází od té u modelu Nova 9. Většina zadních senzorů je přitom stejná: je tu 8Mpix širokoúhlý snímač s úhlem záběru 120 stupňů a dvojice 2Mpix fotoaparátů pro lepší hloubku ostrosti a makro fotky. Hlavní roli má však 108Mpix senzor se světelností f/1,9.

I přes poměrně působivé parametry není v podstatě Honor 50 žádný velký fotografický mistr. Ano, hlavní senzor v dobrých světelných podmínkách umí vykouzlit parádní snímky, ale to už dnes v kategorii telefonů nad deset tisíc korun tak nějak čekáme. Chtělo by to však nějaký další bonus: optickou stabilizaci, lepší širokoúhlý fotoaparát, nebo dokonce i optický zoom. Ničeho z toho se však nedočkáme.

Místo toho tu máme jen velice průměrný širokoúhlý fotoaparát, jehož kvalita je srovnatelná s modely za polovinu ceny Honoru 50 a zcela přebytečnou dvojici 2Mpix kamerek. Co dál, umí Honor 50 třeba dobře fotit ve tmě? Ani tím nás tento smartphone moc nepřesvědčil: ačkoliv noční režim má a fotky v něm pořízené vypadají lépe než u standardního režimu, stále to není nic, z čeho by nám spadla brada: na fotkách je dost šumu a také málo detailů.

Telefon má dále 32Mpix přední selfie kamerku. Zadní sestava fotoaparátů umí nahrávat video až v rozlišení 4K při 30 snímcích za sekundu, chybí třeba i jakákoliv forma zpomaleného videa. Naopak je tu dost zbytečností, jako třeba natáčení videa přední a zadní kamerou zároveň, režim se samolepkami nebo uměle přehnané rozostření pozadí. Spousta aplikací včetně sociálních sítí tyto věci umí lépe.

Mám si Honor 50 koupit?

Telefon se ve verzi 6/128 GB dá aktuálně pořídit za 11 490 korun. Za variantu s 8/256GB si pak připlatíte další dva tisíce korun. Zcela na rovinu, Honor 50 je objektivně lepší smartphone než jeho sourozenec Nova 9: je levnější, má lepší fotoaparát a hlavně podporuje 5G a služby Googlu. Ve výběru mezi těmito dvěma modely zkrátka není co řešit, kupte honor.

Alternativy se však zcela jistě najdou: třeba model Samsung A52s má velice podobný hardware, o něco větší baterii, je utěsněný proti prachu a vodě a má subjektivně hezčí design. Pomaleji se ovšem nabíjí, což ale kompenzuje ještě o 1 500 korun nižší cena. Za 12,5 tisíce aktuálně také seženete zajímavé xiaomi, model 11T, které má stejně rychlé nabíjení, větší baterii, lepší výkon a v podstatě stejnou sestavu fotoaparátů.



Skoro máme pocit, jako by se Honor snažil převálcovat svého bývalého sourozence, jenže ostatní konkurenty hodil za hlavu. Jeho koupě se i tak nedá označit jako špatná, jen jsme možná v minulosti byli přece jen zvyklí na to, že Honor konkurenci předháněl, a ne jen stál někde těsně vedle nich. Pokud máte ke značce své sympatie a jste na jeho software zvyklí, pak bude Honor 50 dobrou volbou. Jinak se ovšem dají najít i zajímavější nabídky.