Slušný telefon, který trápí zákazy i konkurence. Test Huaweie Nova 9

Už je to nějaký ten pátek, co jsme testovali nějaký model od Huaweie. Značka dostala v roce 2019 pořádnou facku od vlády Spojených států amerických, když jí byl odepřen přístup k některým součástkám a nezbytnému softwaru. A stále se z ní poměrně těžce sbírá. Rozhodně se však nedá říci, že by se tento čínský kolos chtěl vzdát bez boje. Právě naopak, pomalu se chce vlastní cestou vrátit do povědomí zákazníků.

Nova 9 je prémiově laděný telefon vyšší střední třídy, který je aktuálně jediným novým modelem Huaweie na českém trhu. Veškerá pozornost se tedy upírá k němu a co je horší, bývalý sourozenec Honor má na trhu prakticky ten samý model, jen s běžnou softwarovou výbavou. Dá se z této zvláštní situace vůbec nějak vybruslit a má model Nova 9 nějaký potenciál, jak zaujmout tuzemské zákazníky?

Bude se mi Nova 9 líbit?

Huawei rozhodně uměl udělat krásně vypadající telefony a s modelem Nova 9 si dal hodně záležet. Skoro bychom až řekli, že na první dojem na nás nova působí v podstatě jako prémiový smartphone: matná skleněná záda, zaoblený displej v okrajích, elegantní zpracování modulu se zadními fotoaparáty. Jen ten rámeček je z plastu.

Nejde ovšem ani o příliš přerostlý (160 × 73,7 × 7,8 mm) nebo těžký (175 gramů) telefon. Na českém trhu jej můžete najít v konzervativní černé nebo modré barevné variantě. Druhou jmenovanou verzi jsme mohli testovat a zaujme také svou perleťovou povrchovou úpravou: v podstatě z různých úhlů hraje všemi barvami.

Opravdu oceňujeme onu matnou úpravu zad, která je velice odolná proti ušpinění otisky prstů. Skoro je až škoda na telefon nasazovat nějaký ochranný kryt, byť jeden průhledný se nachází i přímo v balení. Na těle telefonu najdete pouze jeden fyzický port: USB-C. Redukce na sluchátkový jack se však nedočkáte.

Jak se povedl displej?

Displej je další silnou stránkou tohoto modelu. Nechybí mu prakticky nic z toho, co se dnes považuje za špičkovou výbavu. Pokrývá plochu s úhlopříčkou 6,57 palce a má rozlišení 1 080 × 2 340 pixelů. Panel je typu OLED a nechybí mu ani moderní 120Hz obnovovací frekvence. Pod displejem také najdete čtečku otisků prstů.

Jak už jsme zmínili, displej je poměrně znatelně zaoblený a vlastně tak trochu přetéká přes boky. Není to žádný designový šok, tento styl displeje spíše prakticky vyšel v prémiové třídě z módy, ale vypadá to stále dobře. Plusové body přidávají také tenké rámečky okolo. Čelní fotoaparát s rozlišením 32 Mpix by sice mohl mít o něco menší průstřel, ale stále se něj dá pohodlně zvyknout.

Co hardwarová výbava?

Ačkoliv jsme u Huaweie byli dlouhodobě zvyklí na procesory Kirin, zde najdete o poznání běžnější model z produkce Qualcommu, model Snapdragon 778G. Doplňuje jej 8 GB operační paměti. Bohužel zde je znát dopad omezení týkajících se sporu s americkou vládou, nenajdete zde 5G modem. A to je velká škoda, protože všechny ostatní telefony v této cenové kategorii už sítě páté generace podporují.



Smartphone jsme každopádně podrobili výkonnostnímu testu AnTuTu. V něm jsme naměřili 458 tisíc bodů, což je velice slušný výsledek, byť se najdou i daleko výkonnější smartphony. Nedostatku výkonu se tak rozhodně bát nemusíte a telefon je připravený i na náročnější hry a aplikace.



Aby v tom nebyl zmatek, Nova 9 je na českém trhu dostupná pouze v jediné paměťové variantě: vedle již zmíněných 8 GB operační paměti je tu k dispozici 128 GB prostoru pro data. Bohužel úložiště dále nerozšíříte, chybí totiž slot na paměťovou kartu.



Vedle fyzického USB-C a naopak chybějící podpory 5G telefon po stránce konektivity dále disponuje podporou Bluetooth 5.2 a také NFC pro mobilní platby. To funguje i v Česku, byť pochopitelně ne přes služby jako Google Pay, nýbrž prostřednictvím nástroje Curve, do kterého lze nahrát libovolnou platební kartu.

Pomalu se tedy dostáváme k softwaru telefonu, nad kterým visí asi ten největší otazník. V první řadě tedy: ano, telefon funguje stále na Androidu 11, nikoliv na vlastním HarmonyOS. Přitom v domácí Číně už tento telefon vlastního operačního systému využívá. V Evropě dostaneme místo toho klasiku v podobě uživatelského rozhraní EMUI. A bohužel stále znatelně chybějících nástrojů od Googlu.

Huawei má samozřejmě způsob, jakým to obejít. Představuje jej neoficiální služba GSpace, která je ovšem všechny sdružuje do jedné aplikace, což tak dělá trochu problémy, pokud chcete třeba z plochy zapnout přímo jednu konkrétní – nejde to, musíte vždy přes rozcestník GSpace. Vedle toho vám pak ani nechodí notifikace. A nejhorší na tomto řešení je, že služba je placená na principu měsíčního předplatného (50 korun měsíčně), jinak jsou v ní reklamy. To se opravdu nedá nazvat jako zdařilá alternativa.

Vedle toho tu samozřejmě máte vlastní služby od Huaweie. Místo Google Play je tu AppGalery, místo Google Map jsou tu mapy Petal, e-mailového klienta tu také najdete. Jen je to všechno zkrátka takovým slabším odvarem toho, co na Androidu považujeme už za samozřejmost. Všechno je funkční, jen prostě máme pocit, že je to všechno o dva kroky pozadu za Googlem.



Nakonec se ještě musíme pozastavit i nad samotným aplikačním balastem v telefonu, který má opravdu daleko do nějakého „čistého zážitku“. Jsou tu navíc hry, různé sociální sítě, české služby… Zkrátka jako by se nám Huawei už dopředu snažil pochlubit, co všechno podporuje. Ale opravdu nám to nemusel už rovnou předinstalovat do telefonu.

Jak je na tom výdrž baterie?

Telefon je osazený 4300mAh akumulátorem, což už dnes není žádné terno, ale stále se to dá považovat za slušnou kapacitu. Po stránce výdrže si telefon vede trochu nadprůměrně, byť stále jde vybít během jednoho dne. Realistické očekávání je v tomto případě zhruba den a půl, šetřivější uživatelé se mohou těšit klidně i na něco málo přes dva dny provozu mezi nabíjeními.

Lákadlem je pak nepochybně 66W nabíjení, příslušný adaptér najdete v balení. Ani to však není v dnešní době, kdy se objevují už i 120W modely žádný šok, byť možnost telefon plně nabít za zhruba 45 minut je stále velmi lákavá. Do poloviny kapacity baterie se navíc dostanete už za necelých 20 minut: ideální pokud potřebujete jen rychle doplnit energii například před odchodem z domu.

Jak Huawei Nova 9 fotí?

Není překvapením, že výrobce zde považuje za klíčový prvek výbavy také fotoaparát. Na papíře přitom jeho sestava zadních fotoaparátů nepůsobí nijak bombasticky: máme tu 50Mpix hlavní senzor se světelností f/1,9 bez optické stabilizace, dále 8Mpix širokoúhlý snímač (úhel záběru 120 stupňů) a nakonec dvojici 2Mpix fotoaparátů pro lepší hloubku ostrosti a makro fotky.



Upřímně řečeno, na danou kategorii se model Nova 9 bůhvíjak nepředvedl. Jeho fotografie jsou sice za příznivého světla pěkné a ostré, jindy nás však trochu zradila automatika, kdy nám chvíli odmítala ostřit na správný bod. Barevné provedení výsledných fotografií se nám mnohdy také moc nepozdávalo a přišlo nám, že telefon se některé barvy snaží možná až moc agresivně vylepšovat.

Zvědaví jsme byli také na noční režim, kterým byl dříve Huawei v podstatě proslulý. Ačkoliv chápeme, že Nova 9 není top modelem, u kterých právě onen noční režim nejvíc vynikal, tak nás výsledky z jeho fotoaparátu spíše zklamaly. Výsledky pořízené v nočním režimu zkrátka nebyly lepší než u výrazně levnějších telefonů.

Osmimegapixelový širokoúhlý fotoaparát pak v podstatě postačí jen na focení za velice příznivého světla, jinak se hodně rychle vytrácejí detaily. A zbylé 2Mpix senzory pak už ani nestojí za zmínku, ty jsou zde jen do počtu. Z fotoaparátu nakonec máme rozpačité dojmy: nečekali jsme zázraky, ovšem i to, co nám Nova 9 nabídla, nás nijak neoslnilo.

Mám si telefon pořídit?

Huawei Nova 9 se na tuzemském trhu prodává za cenu 12 999 korun. Stále k němu lze získat zdarma bezdrátová sluchátka FreeBuds 4, která tak kompenzují absenci sluchátkového konektoru. Jak už jsme zmínili, telefon má jednu paměťovou variantu (8/128 GB) a dvě barevné verze: černá a modrá. V zahraničí se přitom dá sehnat i v lepší 8/256GB verzi a také ve více barvách.

A teď ruku na srdce. Huawei Nova 9 není špatný telefon. Má parádní displej, dostatek výkonu, velice rychlé nabíjení a parádní design. Fotoaparát je takový spíše rozpačitý a asi bychom pochopili, kdyby se našla celá řada zájemců, kterým by nevadily chybějící služby Googlu. Jenže hlavní, obří a nepřehlédnutý problém představuje (ex)sourozenec Honor 50, který je prostě objektivně lepší koupí.

Vedle toho, že je o 1 500 korun levnější, nabídne navíc také podporu 5G sítí a hlavně běžný Android se službami Googlu a ještě lepší rozlišení hlavního fotoaparátu (108 Mpix). Telefony navíc vypadají prakticky stejně. Jedinou nevýhodou honoru je menší operační paměť (6 GB). Objektivně se prostě nedá říci, že by existoval důvod, proč upřednostnit Huawei Nova 9 před Honorem 50. Bohužel.

Alternativami od jiných výrobců jsou pak třeba Samsung A52s 5G, Xiaomi 11T a nebo Poco F3. Ve všech případech dostanete minimum kompromisů oproti Huaweii Nova 9 a naopak vždy nějaký bonus navíc: u samsungu třeba voděodolnost, u poca lepší procesor a u xiaomi zase větší baterii.