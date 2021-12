Přidejte Hi a máte Huawei bez Huaweie. Proč však klony vznikají?

Nedávno jsme informovali, že se na čínském trhu objevil klon modelu Nova 8 Pro od Huaweie. Není to ovšem klon od jiného výrobce, za telefonem stále stojí značka Huawei. Jen zkouší jiný prodejní kanál. Dalším takovým pokusem je model Nova 9, ze kterého se přidáním dvou písmen stal telefon Hi Nova 9.

Původní informaci o smartphonových klonech zveřejnila agentura Bloomberg a z dostupných informací není úplně jasné, jaké jsou pro to důvody.

Bloomberg dále uvádí, že Huawei si potřebuje udržet svou současnou výrobu a vývoj. A to se mu s přístroji vlastní značky zřejmě nemusí podařit. Vedle problémů s prodejem mimo Čínu kvůli chybějícím službám Googlu, má Huawei v rámci obchodního embarga i problémy se součástkami, zejména s 5G modemy.

Právě chybějící součástky a podmínky embarga, které se na ně vztahují, budou tím pravým důvodem, proč se v Číně začínají prodávat aktuální modely Huaweie pod značkou Xnova nebo TD Tech. Huawei totiž dobře ví, že ve světě bez služeb Googlu v telefonech žádné velké prodeje nepřijdou. Pak je zde domácí trh, kde softwarové záležitosti embarga sice důležité nejsou, ovšem absence 5G už smrtící je.

Huawei se totiž domluvil na použití procesorů Qualcomm. Konkrétně v novém modelu Nova 9, který se prodává i na českém trhu, je procesor Snapdragon 778G. Problém je v tom, že tento procesor podporuje sítě 5G, ale v provedení pro Huawei nikoliv. Embargo totiž říká, že 5G je pro Huawei v mobilních procesorech zapovězené.

Přitom v Číně je absence 5G v mobilu velký problém, který řeší zmíněné telefony TD Tech a aktuálně Xnova. To jsou přesné klony Huaweiů Nova 8 Pro a Nova 9, respektive 9 Pro. S originálem jsou identické až na logo a právě podporu 5G.

I proto se přístroje u obou značek snaží jmenovat podobně jako originál, u TD Techu je to N8 Pro, kde N je zjevně Nova. A v druhém případě je to nejen označení modelu Hi Nova 9/9 Pro, ale i jméno výrobce Xnova.

Hardwarové parametry jsou jinak shodné s originály, jen místo vlastního Harmony OS mají klony Androidu, což platí i pro evropskou variantu Novy 9. Majitelem obou značek je státní společnost PTAC (Postal and Telecommunications Appliances Corporation), která dodává telekomunikační zařízení, ale doposud se výrobě komerčních přístrojů nevěnovala.

Zřejmě ani v Číně nelze očekávat, že se z klonů stanou prodejní trháky. Výrobci jde však především o to, aby se vůbec udržel ve hře. A když embargo jednou skončí, tak Huawei může naskočit do rozjetého rychlíku bez technologického zaostávání.