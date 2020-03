Vyzkoušeli jsme vytahovací displej na smartphonu. Vysunou ho motorky

Tři zajímavé koncepty TCL jsme si mohli vyzkoušet v Barceloně v době veletrhu MWC. Ten, jak známo, se nakonec kvůli epidemii koronaviru nekonal, ale TCL spolu s dvojicí Huawei a Honor své doprovodné akce v Barceloně nezrušily.

TCL pojal prezentaci komorně, v privátním prostoru ukazoval produkty v podstatě individuálně. K vidění toho bylo víc, ale na vše uvalila značka embargo. To skončilo nyní pro prototypy, pro produkční smartphony TCL 10 ovšem platí až do dubna, takže ty vám představíme později. Je to paradoxní – telefony firma oznámila a velmi krátce ukázala už v lednu na veletrhu MWC. Světová premiéra, tedy ta plnohodnotná, měla proběhnout na veletrhu MWC, ale situace se prostě změnila.

Skládací prototypy ukázalo TCL v Barceloně tři. Dva funkční a jeden nefunkční. Přitom ten byl nejzajímavější a zástupci společnosti se dušovali, že už mají funkční prototypy, ale ty jsou zatím přísně střežené. A asi k tomu mají dobrý důvod. Je to totiž hodně zajímavá věc.

Onen koncept nemá jméno, stejně jako dva zbylé. Ale pracovně ho můžeme označit jako vytahovací smartphone. Na první pohled, v zavřeném stavu, vypadá telefon stejně jako každý jiný smartphone. Vpředu displej, vzadu foťák a kryt, jen displej je nápadně výrazně ohnutý přes levý bok, ovšem zahnutý je i do pravého boku.

Přístroj se nijak neohýbá ani neskládá jako tři doposud známé a prodávané modely Fold a Z Flip od Samsungu a Mate Xs od Huaweie. On se totiž vytahuje. Displej je z levého boku zahnutý a pokračuje pod zadním krytem telefonu. Pro plné využití se tak přístroj vytáhne směrem doprava. Displej se tak ze základní úhlopříčky 6,7 palce zvětší na 7,8palcový tablet.

Jednou to udělají motorky, teď byla potřeba hrubá síla

My jsme měli v ruce maketu s fólií místo displeje, ale vytáhnout to šlo, i když hodně ztěžka. Jak jsme však byli ubezpečeni, funkční model nebude potřebovat žádnou sílu, stačí udělat gesto na displeji a přístroj se pomocí motorků sám roztáhne. Zní to skvěle a jsme zvědavi na funkční prototyp.

Celkově nám koncept připadá hodně zajímavý. V podstatě je dost podobný Huaweii Mate Xs, která se však rozevře a i v zavřeném stavu displej obepíná telefon i na zadní straně. U TCL je část schovaná. Telefon se tak dá bezproblémově ovládat a používat i neroztažený, vlastně bez jakéhokoli omezení. A po roztažení je k dispozici tabletová velikost přístroje.

Proč dvojitý displej, když může být trojitý

Další koncept už fungoval, i když se nesměl složit a zjevně to byl dost syrový prototyp. Opět bez jména, jen označený jako trojitý skládací telefon, což ho logicky jasně charakterizuje. Zde už TCL tolik neinovovalo, prostě přidalo k skládacímu mobilu ještě jednu část. Výsledkem je opravdu masivní přístroj, který už se v kapse pořádně pronese. Ale na druhou stranu, desetipalcový tablet by se do kapsy vůbec nevešel, tento pokus ano.

Ve složeném stavu je vidět jen pravá část a opět je tak k dispozici klasický smartphone. Zbylé dvě části se skládají displeji proti sobě a jsou v zavřeném stavu ukryté vevnitř. Další parametry výrobce neuvádí.

Plně funkční, ale nejmíň zajímavý

Poslední koncept byl plně funční, ovšem z našeho pohledu moc nádává smysl. Tak především se otvírá na výšku a nemá žádný vnější displej. Po otevření je k dispozici sedmipalcový tablet. Bez otevření smartphone používat nelze, majitel se však může kochat velmi neobvyklým plastickým krytem.

Navíc nám tento přístroj přišel subjektivně dost velký a těžký, tudíž jen obtížně využitelný. Přesto tu jedna zajímavost je: TCL u tohoto konceptu ukazuje, že dokáže udělat skládací telefon bez mezery. Když se obě poloviny přiklopí, sedí úplně u sebe. To třeba Samsung Fold nedokáže.