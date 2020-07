Střední třída, která chce vyplnit mezeru na trhu. Test TCL 10L

0:27 , aktualizováno 0:27

Čínská značka TCL se snaží získat místo na evropském trhu se smartphony. Do karet jí hraje fakt, že koncern Huawei trápí americké sankce, kvůli kterým nemůže využívat služby Googlu. TCL by tak chtělo zabrat alespoň něco z Huaweiem uvolněných pozic. Model TCL 10L by k tomu chtěl přispět, jenže konkurence se bude snažit také.