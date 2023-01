Známe první mobilní novinky roku. Zaujaly experimenty s „papírem“ a brýlemi

Čínská značka TCL už několik let ukazuje na různých veletrzích koncepty smartphonů s ohebnými displeji, ale ani letos jsme se od značky zatím žádného sériového kousku s takovým panelem nedočkali. A to přitom TCL u příležitostí veletrhu CES představilo doslova záplavu novinek. Některé z nich brzy zamíří do prodeje, jiné jsou ale opět bohužel jen konceptem a určitým experimentem, který jen naznačuje, co by firma mohla zákazníkům v budoucnu nabídnout. A to hned v celé řadě kategorií.

Displej jako papír v hlavní roli

TCL se jako firma snaží obecně profilovat jako průkopník v oblasti displejů a zobrazovacích technologií. I proto se firma tak chlubí různými koncepty ohebných telefonů, i když zatím s uvedením do sériové výroby otálí. A bude otálet i dál a to navzdory tomu, že firma oznámila, že vyvinula první ohebný AMOLED displej se 4K rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz a 14“ úhlopříčkou, nebo 6,8palcový AMOLED panel s technologií MLP, která pomáhá snížit spotřebu energie displeje asi o 30 %. Tyto novinky nejspíš budou od divize CSOT moci nakupovat odběratelé, tedy výrobci tabletů a smartphonů, TCL však zatím vlastní přístroj neukázala.

U vlastních přístrojů se totiž firma v poslední době soustředí na jinou technologii, která se ukrývá pod marketingovým názvem Nxtpaper. První tablet s „displejem jako papír“ představila TCL už v lednu roku 2021, teď přichází třetí generace tohoto řešení. Obecně byl původně Nxtpaper displej, který neměl podsvícení, nicméně se zdá, že to teď přítomno je. Displej ovšem zůstává matný, využívá odrazu přirozeného světla z okolí a čtení na něm má být komfortnější než na obvyklých panelech. Důvodem má být kromě eliminace odlesků i filtrování modrého světla, kterého má displej vydávat o 61 % méně než běžné displeje. TCL zároveň slibuje navýšení jasu displeje na dvojnásobek hodnot oproti předchozí generaci.

Displej těchto parametrů dostávají dvě zařízení: tablet Nxtpaper 12 Pro ve verzi s wi-fi nebo i s podporou 5G sítí a pak podobné zařízení nazvané Book X12 Go. Oba přístroje jsou si na první pohled podobné, mají stejný 12,2palcový Nxtpaper displej i obdobný design a konstrukci s přídavnou klávesnicí, liší se však hardwarem a použitým operačním systémem. Zatímco Nxtpaper 12 Pro je klasický tablet s operačním systémem Android 12, Book X12 Go běží na Windows 11. Androidí model je poháněn procesorem Mediatek, provedení s Windows má procesor Snapdragon 7c Gen2.

Windows verze bude mít klávesnici v balení, k té androidí bude nutné klávesnici dokoupit, na druhou stranu jen verze se systémem od Googlu může mít vestavěné 5G. Tablet se již začne prodávat (nejspíš nejdřív v USA), a to za 499 dolarů, což bude zřejmě cena bez daně – u nás tak můžeme s daní odhadovat cenu na částku do 14 000 korun. 5G verze bude za příplatek 50 dolarů, tedy necelých 1 500 korun s daní a provedení přijde do prodeje později v průběhu roku. Totéž platí i pro Book X12 Go s Windows, cenu zařízení zatím výrobce neoznámil.

Do prodeje se zatím nechystá ani smartphone s Nxtpaper displejem, který TCL rovněž ukázalo. Zařízení označené jako Nxtpaper Phone je zatím jen koncept, jakkoli vypadá vlastně úplně stejně jako celá řada dalších smartphonů od TCL. Liší se právě použitím matného displeje s redukcí modrého světla, který by měl přinést méně odlesků a komfortnější čtení. Koncept vypadá velmi zajímavě a mohlo by svým způsobem jít o zajímavé zpestření trhu, víc o jeho osudu se nejspíš dozvíme v průběhu roku.

Celá řada smartphonů

Prozatím si příznivci značky TCL budou muset vystačit s „obyčejnými“ smartphony s klasickými IPS panely. Evropy se podle všeho týká trojice novinek 40 R 5G, 40 SE a 408, pro další trhy TCL ukázalo i levnější modely 403 a 405. Modely 40 R 5G a 405 jsou již známy ze závěru loňského roku, teď ovšem definitivně míří na trh i v našich končinách. Žádný z představených telefonů není kdovíjak nadupaným kouskem, přístroje se soustředí na dostupnost a kromě velkých displejů chtějí zaujmout třeba přítomností padesátimegapixelového hlavního foťáku.

Nejvybavenější z novinek, TCL 40 R 5G, má 6,6palcový HD+ displej s obnovovací frekvencí 90 Hz, procesor Mediatek Dimensity 700 a 4 GB RAM (a 64 GB uživatelské paměti), baterii s kapacitou 5 000 mAh a hlavní 50megapixelový foťák tu doplňují dvoumegapixelový makro čip a dvoumegapixelový snímač pro hloubku ostrosti. Novinka má stát 219 eur, tedy asi 5 300 korun.

Typ 40 SE vyjde na 169 eur, tedy asi 4 100 korun, a má větší 6,75palcový displej, ovšem stále s poněkud „hrubým“ HD+ rozlišením (1 600 × 720 pixelů). Sestava foťáků je shodná, telefon ovšem dostává Android 13 namísto Androidu 12, pohání ho Mediatek Helio G37. Model TLC 408 má pak procesor Helio P22, stejný displej jako model 40 R 5G a v sestavě foťáků mu chybí makro snímač. Stát bude 139 eur, tedy asi 3 400 korun.

Brýle zatím jen pro vývojáře

TCL také v rámci veletrhu CES oznámila dostupnost svých multimediálních brýlí Nxtwear S, na které firma vloni vybírala finance na Kickstarteru. Jde o pokračování modelů Nxtwear Air a Nxtwear G, novinka by se měla v Evropě začít prodávat v průběhu letošního prvního čtvrtletí, a to za 499 eur, tedy asi 12 000 korun.

Zatímco brýle Nxtwear slouží jako taková přenosná televize, kterou si může uživatel umístit před oči, další koncepty TCL už pracují s virtuální a rozšířenou realitou. Koncept Nxtwear V jsou brýle pro virtuální realitu s hmotností 236 gramů a optickým modulem s hustotou 1 512 pixelů na palec, což má zlepšit jemnost obrazu a snížit případnou nevolnost, kterou může pobyt ve VR u některých uživatelů vyvolávat.

Ještě zajímavější je však koncept brýlí TCL RayNeo X2. To jsou brýle pro rozšířenou realitu, které svým způsobem navazují na někdejší Google Glass. Obraz se tu tedy bude zobrazovat před očima uživatele, který zároveň přes brýle běžně uvidí své okolí. TCL u nich slibuje funkce jako chytrou navigaci s pokyny před očima uživatele, automatický překlad, možnosti fotografování a natáčení videa, to vše v designu poměrně běžných (i když pro řadu uživatelů asi trochu velkých) brýlí. O projekci obrazu se má postarat speciální Micro-LED modul, zařízení pohání čipset Qualcomm Snapdragon XR2. Brýle si budou moci koncem letošního prvního čtvrtletí pořídit vývojáři s tím, že s jejich komerční dostupností počítá TCL později.