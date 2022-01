Zatím bez ohýbání. TCL má spoustu novinek a koncept brýlí budoucnosti

Z hlediska množství novinek to hned z kraje roku TCL rozjela opravdu naplno. Čínská společnost v rámci veletrhu CES oznámila v podstatě desítky nových produktů, i když některé vlastně jen tak napůl. Týká se to například smartphonů. Firma sice oznámila novou sérii TCL 30, do které by postupně mělo spadat až 8 přístrojů (TCL 30, 30+, 30E, 30XE 5G, 30 5G, 30V 5G, 30 SE a 306), ale aktuálně „odhalila“ jen tři z nich: modely 30XE 5G a 30V 5G jsou určeny výhradně pro americký trh, k nám se má dostat novinka s označením TCL 30 5G.

Kromě letmého pohledu na nové přístroje jsme se o nich od TCL nic nedozvěděli, na detaily ke smarpthonům si tedy budeme muset počkat. Kdo od TCL očekával konečně nějaké oznámení na poli smartphonů s ohebným displejem, které firma už několik let ukazuje ve formě různých prototypů, ten bude také zklamán. Nedočkali jsme se ani dalšího konceptu, TCL stále vyčkává, očividně se firmě zatím nepodařilo srazit cenu pod požadovanou hranici.

Zajímavé tablety

Ale zpět k novinkám představeným v Las Vegas. Další bohatě zastoupenou kategorií jsou tablety, třeba o přístroji TCL Tab 10s 5G jsme se také vlastně žádné detaily nedozvěděli. Tento tablet by se měl objevit i na našem trhu a mělo by jít o dobře vybavený přístroj s desetipalcovým displejem, to je ale zatím vše, co o něm víme.

Na našem trhu by se také měla objevit další trojice aktuálně představených tabletů, konkrétně modely Nxtpapper 10s, Tab 10L a Tkee Max. Nxtpaper 10s je další tablet TCL s „displejem jako papír“. Jestli jde o displej bez podsvícení, jako u loňského prvního modelu, nebo jiné řešení, to jsme se z tiskové zprávy nebo technických specifikací nedozvěděli. Firma jen láká na redukci modrého světla o 50 %, antireflexní povrch displeje a možnost práce s dotykovým a na tlak citlivým perem T-Pen. To vše za cenu 249 dolarů. Zaujme i baterie s kapacitou 8 000 mAh, hardware je vcelku základní (4 GB RAM, 64 GB paměti, procesor MediaTek MT8768E, osmimegapixelová zadní a pětimegapixelová přední kamera).

Tab 10L bude tablet s poměrně základní výbavou, jeho desetipalcový displej má rozlišení pouze 1 280 × 800 pixelů, RAM kapacitu 2 GB a baterie má menší kapacitu než u mnohých smartphonů: 4 080 mAh. Cena má být minimalistická, 99 dolarů. Série Tkee jsou pak tablety určené pro děti s trochu „odolným“ designem. U nás by se měl objevit model MAX s cenou 119 dolarů a výbavou odpovídající modelu 10L. Kromě těchto tabletů firma představila ještě modely Tkee Mid, Tkee Mini a Tab 8 4G, jež ovšem nejspíš na náš trh nedorazí.

Překvapením je první notebook TCL nazvaný BOOK 14 Go. Ten má procesor Snapdragon 7c, 14palcový displej a slibuje výdrž až 12 hodin na jedno nabití. Nechybí LTE modem, hmotnost by měla být 1,3 kilogramu, a kromě Windows 11 by měl laptop s procesorem na platformě ARM umět spustit i Android. Ceny mají začínat na 349 dolarech, zda přístroj dorazí na náš trh, zatím není jasné. České zastoupení firmy se vyjádřilo v tom smyslu, že o uvedení na trh jedná. Coby příslušenství k tabletům a notebooku by se mohl hodit router TCL LinkHub 5G, který umí vytvořit wi-fi hotspot až pro 256 zařízení. Ten, stejně jako kapesní hotspot TCL Linkzone se 4G konektivitou, u nás k mání nebude.

Brýle budoucnosti

Mezi novinkami TCL nechybí ani brýle. První generaci Nxtwear G jsme si vyzkoušeli sotva v polovině prosince, firma teď představila nové provedení Nxtwear Air. Než (a zda vůbec) se k nám nové brýle dostanou, bude to asi trvat, nicméně uvedení nového modelu v době, kdy se sotva začal prodávat ten původní, prodejům první generace jistě moc nepomůže.

Nxtwear Air mají oproti první generaci především stylovější design a výrazně nižší hmotnost: 75 gramů. Nadále platí, že brýle fungují v podstatě jako externí displej vašeho smartphonu, který tedy musí podporovat HDMI výstup na svém USB-C konektoru. Před očima uživatele vytvoří dvojice malých OLED displejů v brýlích „virtuální“ obrazovku o úhlopříčce zhruba 140 palců. Navzdory názvu, který by mohl evokovat možnost bezdrátového připojené, je stále nutné připojení kabelem – brýle nemají vlastní baterii a spoléhají na „šťávu“ z telefonu. Cena a dostupnost této novinky zůstávají neznámými.

Kromě těchto brýlí firma představila i koncept brýlí pro rozšířenou realitu Leinao AR. Ty mají mít MicroLED projektory zabudované v „nožičkách“ a přes soustavu čoček se má obraz promítnout do brýlových čoček. Funkčně by mělo jít o takovou pokročilejší verzi někdejších Google Glass s tradičnějším brýlovým designem. Šance na to, že brýle v této podobě uvidíme někdy brzy na trhu, je ovšem asi velmi malá.