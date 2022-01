Měli by se přestat chlubit. Čínský výrobce smartphonů staví vzdušné zámky

Ne že by se TCL bála uvádět různé inovativní produkty, ale její pokusy jsou řekněme trochu rozpačité. Loni v lednu představený tablet bez podsvícení TCL Nxtpaper se k nám na trh nedostal a teď je tu nová generace s větším displejem – ta už by se do prodeje dostat mohla, ale otázkou je, jaký o ni bude zájem.

Něco podobného platí pro brýle TCL Nxtwear G – firma se s nimi pochlubila loni v létě, na trh k nám dorazily až v prosinci a teď je tu opět nová generace. Pravda, její dostupnost je otazníkem a třeba jí to bude trvat i déle než půl roku, pak ale moc nechápeme, proč „novinku“ TCL ukazuje už teď, když si tím uškodí a odradí zájemce o stávající typ. Nebo dokonce pořádně naštve ty, kdo si nezvyklé zařízení se specifickou využitelností za cenu 15 000 korun již koupili. Takto by inovace skutečně v praxi vypadat neměly.

TCL to vlastně dělá úplně opačně než Apple. Ten je často kritizován za to, že vlastně žádné inovace nepřináší, když ale na trh přinese skutečně něco nového, co sice již konkurence sem tam třeba v nějaké formě zkusila, rázem je z toho hit. TCL uvádí jen zvláštní kousky vyplňující okrajové segmenty trhu a o žádném udávání trendů nemůže být řeč.

V oblasti, kde firma přitom mohla trendy snadno udávat, svou příležitost TCL trestuhodně promeškala. Na koncepty smartphonů s ohebnými nebo rolovacími displeji láká TCL už od úvodu roku 2019. Teď je tu začátek roku 2022 a sériový smartphone TCL s ohebným displejem pořád nikde. Ano, firma od počátku tvrdila, že technologii chce dát čas, aby byla dostupnější, konkrétně hovořila o hranici tisíc dolarů, tedy asi 22 000 korun. To by ale dnes se slabším hardwarem, než je ve vlajkových modelech, nemusel být problém, vždyť docela špičkově vybavený Samsung Galaxy Z Fold3 začíná na částce 26 990 korun.

Namísto toho, aby tedy TCL určovala trendy (a že ohebné telefony trend jsou, je nepochybné), firma zbytečně vyčkává a ukazuje všemožné koncepty toho, nač se teoreticky jednou můžeme těšit. Tím zcela promeškala šanci zaujmout právě technologické nadšence, kteří teď budou mít na výběr z ohebných smartphonů řady jiných značek. A je jedno, že třeba daleko dražších, než by mohli mít od TCL.

Čekat na lepší cenovou dostupnost technologie nedává u takovéto novinky v podstatě smysl, obzvlášť pokud skutečně chce TCL mít dlouhodobě punc inovátora. Tím, že bude čekat, až nabídne smartphone s ohebným displejem těm, kdo si nemohou dovolit špičkový Samsung, Huawei, Oppo, Motorolu nebo Honor, jej skutečně nezíská.

Jasně, můžeme přijít s argumentem, že Apple přeci také smartphone s ohebným displejem nemá a asi nějakou chvíli ještě mít nebude. Jenže Apple je v jiné situaci, vyčkává, až bude taková technologie dávat smysl jemu. Nepotřebuje dobývat pozice a dokazovat, co umí. Až Apple svůj smartphone s ohebným displejem uvede, bude to bezpochyby hit. Až na to konečně po letech lákání dojde u TCL, v konkurenci dalších přístrojů po něm možná neštěkne ani pes.

Navíc, místo toho, aby se TCL soustředila na dotažení jednoho nápadu, už zase láká na další. Na veletrhu CES představila koncept brýlí pro rozšířenou realitu Leiniao AR: jakési pokračování filozofie někdejších Google Glass. Podle některých informací se možná můžeme na veletrhu MWC v Barceloně dočkat funkčního prototypu, ale celkově má koncept do výroby asi daleko, byť použitá technika úplně sci-fi není. Ale proč TCL opět ukazuje něco, co nejspíš neumí a zatím určitě nechce prodávat? Proč firma nepočká, až bude mít skutečně hotový produkt a s velkou slávou a obřím překvapením ho neuvede na trh stylem „Tady to máte, zítra si to můžete koupit“?

Vždyť onen koncept není v principu nic nového, původní Google Glass byly představeny už téměř před devíti lety, a i když technika od té doby urazila kus cesty, tato kategorie zůstává zatím poměrně v ústraní. A třeba čínské Oppo by mělo své AR brýle Air Glass začít prodávat doma v Číně ještě v tomto čtvrtletí.

Zdá se tedy, že inovace u TCL uchopili za špatný konec – nebo aspoň jejich prezentaci. Dlouhodobé lákání vlastně moc dobrého nepřinese, bez skutečného produktu si firma respekt nezíská. A těmi lákadly vlastně jen upozorňuje na to, co konkurence už dávno umí.