Zkusili jsme brýle, které vám před očima vykouzlí obří obrazovku

Brýle TCL Nxtwear G jsou vskutku neobvyklým kouskem mobilního příslušenství. V době boomu virtuální a rozšířené reality totiž trochu překvapivě toto pole vynechávají, a i když se jako brýle pro VR na první pohled tváří, alespoň prozatím se nám na nich žádné VR funkce rozchodit nepodařilo (byť by to nemuselo být nemožné). Hlavní využití TCL Nxtwear G by ale stejně mělo být jiné – je to vlastně „externí monitor“ pro váš smartphone – takový velmi soukromý externí monitor. Ovšem jen pro úzký okruh zařízení a uživatelů.

Brýle slibují, že uživateli před očima vytvoří iluzi obrazovky s úhlopříčkou 140 palců tak, jako kdyby od ní seděl 4 metry daleko. A musíme uznat, že to funguje výborně. Ale než se dostaneme k prvním dojmům ze samotné funkčnosti zařízení, pojďme si tedy nejprve vysvětlit, co jsou brýle zač.

Dva displeje před očima

TCL Nxtwear G jsou brýle, které „posadí“ před oči uživatele dva miniaturní OLED displeje formátu 16:9 a s Full HD rozlišením a obnovovací frekvencí 60 Hz. Brýle jsou v podstatě pasivní zařízení – skutečně fungují jen jako zmíněný externí displej, samy o sobě nic neumějí, nemají ani vlastní baterii – z pravé nožky brýlí vede USB-C kabel, který je potřeba připojit ke smartphonu, který se pak postará o napájení a samotný obrazový výstup.

A v tom je trochu kámen úrazu – aby brýle fungovaly, je potřeba smartphone, který nejenže podporuje takzvané reverzní nabíjení, tedy že je sám schopen napájet jiná zařízení, ale zároveň musí tento smartphone na USB-C konektoru podporovat i HDMI výstup. A i když se TCL chlubí, že jsou díky tomu brýle kompatibilní s více než 200 zařízeními, pravdou však je, že výběr je hodně omezený. Ono číslo 200 totiž bude platit pro globální trhy, kde je výběr přece jen větší, navíc v tom asi budou různé modelové variace téhož, takže ve skutečnosti si zákazník v tuzemsku může vybírat možná z několika desítek přístrojů.

Nxtwear G si tedy nekupujte, pokud si skutečně nejste jisti, že váš telefon HDMI výstup podporuje. Ona schopnost nabíjet další zařízení a fakt, že máte nejnovější vlajkovou loď, totiž zárukou kompatibility rozhodně nejsou – příkladem za všechny mohou být třeba nové Pixely 6 od Googlu – ty reverzní nabíjení podporují, ale Google u nich nemá povolený (byť by to hardware měl umět) HDMI výstup, a to jednoduše proto, že se firma soustředí na bezdrátový přenos do vlastního zařízení Chromecast. Podobně mají smůlu i majitelé mnohých telefonů ambiciózních čínských značek, které také často v tomto ohledu šetří. Ano, kompatibilní jsou třeba špičkové modely Huawei řady P nebo Mate, jenže ty nemají služby Googlu, a tak si toho s nimi na brýlích zas tak moc neužijete.

Kompatibilní smartphony Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 X, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate X, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei Mate 40 , Huawei Mate 40 Pro, Honor Note 10, Honor View 20, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10+, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy A90 5G, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Z Flip, LG G8, LG Q8, LG V20, LG V30, LG V30+, LG V35, LG V35+, LG V40, LG V50, LG V60, LG G5, LG G6, LG G6+, LG G7, LG G7+, LG G8, ASUS ZenFone3 Ultra, ASUS ZenFoneAR, ASUS ROG Phone, ASUS ROG Phone II, ASUS ROG Phone 3, HTC 10, HTC U Ultra, HTC U11, HTC U11+, HTC U12+, HTC U19e, HTC Exodus 1, Microsoft Lumia 950, Microsoft Lumia 950 XL, HP Elite x3, Acer Liquid Jade Primo, BlackBerry Key2, BQ AquarisX2, Essential Phone, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OPPO R17 Pro, OPPO Reno 10x Zoom, OPPO Reno 5G, SmartisanR1, Sony Xperia1, Sony Xperia5, Razer Phone, Razer Phone 2, Xiaomi Black Shark 2

Najít kompatibilní smartphone nemusí být úplně jednoduché – HDMI výstup mnozí výrobci nebo prodejci v technických specifikacích nijak neuvádějí, jistotou je si tedy se svým nebo vybraným novým smartphonem brýle vyzkoušet. Určitým vodítkem je podpora různých zrcadlících funkcí, jako třeba Samsung DeX. Seznam kompatibilních smartphonů najdete v tabulce, nicméně to, že telefon na tomto seznamu není, ještě neznamená, že nemusí s brýlemi pracovat – může to být třeba novinka, která se na seznam nedostala nebo prostě přístroj, který nemá TCL otestován.

Navíc brýle nemusejí fungovat jen se smartphony – podobně je lze připojit i k tabletům, notebookům a počítačům, opět je však podmínkou, aby USB-C výstup podporoval právě i připojení externího zobrazovacího zařízení.

Připojit a nic neřešit

Brýle jsme testovali s telefony Samsung, jelikož další špičkový smartphone, který by HDMI výstup měl a měl skutečně kompletní sadu funkcí, po ruce momentálně nemáme. Konkrétně jsme sáhli třeba po Galaxy Z Fold 3, který není v seznamu kompatibilních zařízení, ale funguje tak, jak má.

Ono fungování je přitom skutečně velmi jednoduché. Stačí brýle kabelem připojit k USB-C výstupu telefonu a je to – brýle se spustí, telefon je identifikuje a v případě modelů Samsung pustí režim DeX, takže se před očima uživatele objeví velká pracovní plocha jako u PC. Na telefonu je pak potřeba pustit režim touchpadu a následně lze Android v DeX režimu na brýlích snadno ovládat. Alternativou by bylo k telefonu připojit třeba bezdrátovou myš, takto by si mohl uživatel vytvořit vlastně velmi mobilní pracovní stanici s překvapivě obřím displejem.

Právě na tom, jak jednoduše vše funguje, si TCL zakládá. Když už najdete kompatibilní zařízení, není třeba v podstatě nic řešit. Obraz se přenese a je to – o ovládání se postará smartphone, vše je hezky jednoduché. TCL sice má i aplikaci SmartGlasses, která má umožnit nastavování brýlí, ale nutná k fungování není. V zásadě slouží aplikace pouze ke dvěma věcem – k aktualizaci firmwaru brýlí a také k nastavení intenzity jasu.

Je tu ještě přepínač pro aktivaci 3D režimu, ale brýle se nám nepodařilo v žádném 3D zobrazení „rozchodit“ bohužel tu není žádná kompatibilita třeba s Google Cardboard řešením nebo něčím podobným. Videa v 3D formátu z YouTubu se nám také do brýlí pustit nepovedlo. Je to asi daň za onu jednoduchost a také ukázka toho, že jsou brýle novinkou – do budoucna možná nějaké ty funkce přibudou.

Ne pro každé oči

Vše výše uvedené znamená, že TCL Nxtwear G nejsou zařízení pro úplně širokou skupinu uživatelů. Což potvrzuje i cena necelých 15 tisíc korun – za jeden vlastně „obyčejný“ externí displej, který nemá žádné další funkce, je to opravdu hodně peněz. Na druhou stranu jsou uživatelé a určité scénáře použití, kdy se brýle mohou hodit.

Jenže pozor – také záleží, jak moc citlivé oči uživatel má. My nepatříme k těm, koho by pověstné „blikání“ OLED displejů nějak výrazně ovlivňovalo, nicméně dvě hodiny sledování obsahu v brýlích se ukázaly být pro naše oči docela namáhavou záležitostí. Nejednoho uživatele mohou už po krátké době sledování oči pálit. Navíc brýle mají samozřejmě i další „typické“ nevýhody – uživatelům, kteří jsou citliví na nesoulad mezi pohybem na displeji a skutečným pohybem se může motat hlava nebo i dělat nevolno.

Záleží však na způsobu použití – sledování videa nebo hraní her (ale to s touchpadem ne vždy funguje ideálně) může skutečně určitou pohybovou nevolnost vyvolávat, ale třeba prostá kancelářská práce nikoli. Brýle mají navíc tu výhodu, že v nich uživatel neztrácí kompletní přehled o dění ve svém okolí. Stačí sklopit zrak, brýle jsou skutečně nasazené před očima a okolo rámečků lze vidět, co se děje. To může být komfortní třeba pro skutečnou práci – v době práce z domova mohou být brýle vhodným nástrojem pro účast na různých virtuálních schůzkách – přičemž nikdo ve vašem okolí neuvidí, o jakou schůzku jde.

Podobně mohou poskytnout brýle nositeli soukromí i na cestách – ve vlaku, autobusu, letadle, všude tam může mít uživatel svůj komfortní displej přímo před očima a může tak vlastně pracovat klidně i s tajnými informacemi, které by jinak na displeji notebooku mohl zahlédnout někdo, kdo je zahlédnout nemá.

Na cesty jsou připraveny

Na využití na cestách jsou brýle dobře připraveny. TCL je dodává v elegantním pouzdře, do kterého uložíte jak brýle, tak i další drobnosti – hadřík na jejich otření, výměnné nožky, kterými brýle sedí na nose (jsou tu celkem tři velikosti, takže brýle sednou skutečně každému), a také vnitřní klip, do kterého si může uživatel nechat udělat své vlastní dioptrické čočky.

Ty jsou skutečně nutné – vzhledem k iluzi panelu ve čtyřmetrové vzdálenosti uživatel s krátkozrakostí prostě brýle potřebuje – bez nich by to bylo, jako by šel do kina bez brýlí. Na druhou stranu – pokud nosíte brýle s kompaktními obroučkami, je dost možné, že můžete mít na nose oboje zároveň – TCL Nxtwear G jsou relativně velké brýle a nám se bez problémů dařilo je na nose „předsadit“ před brýle klasické. Vypadá to sice hodně zvláštně, ale funguje to.

Samozřejmě na cestách (ale i doma) mohou brýle sloužit nejen k práci, ale i zábavě. Na druhou stranu hraní her, sledování filmů a dalšího video obsahu mají svá omezení. U her je to zmíněné ovládání, kde zdaleka ne každý titul je vhodný pro ovládání touchpadem. U videa je zase trochu otazníkem kvalita. Vzhledem k povaze technologie je totiž v obraze výrazně vidět jakákoli komprese, která v podstatě u obrazu pro použití na cestách bude přítomná vždy. Bude tu asi i určité omezení rozsahu daných miniaturních displejů, ale na různé „mapy“ a neostrosti běžný uživatel při sledování videa na displeji svého smartphonu zvyklý příliš není. Tady je vše výraznější a může to na mnohé působit rušivě.

Brýle mají v nožičkách vestavěné reproduktory, ty však také filmovému zážitku zrovna nepřidají – takže je vhodnější připojit k telefonu třeba vlastní bezdrátová sluchátka, která poskytnou přece jenom lepší zvukový zážitek a zajistí i lepší úroveň soukromí.

Jedinečné, ale ne pro každého

Brýle TCL Nxtwear G jsou tedy jedinečné příslušenství, které však osloví jen velmi úzkou skupinu potenciálních uživatelů. Těch podmínek, které je potřeba splnit pro to, aby si uživatel skutečně brýle užil a dovedl je využít, je spousta. A nejde jen o hledání kompatibilního smartphonu: je to i otázka citlivosti zraku a pohybového ústrojí, otázka vnímání kvality obrazu – ten statický vypadá velmi dobře, video však nemusí být podle vkusu každého. Ale Nxtwear G podle nás budou dobře sedět na hlavě téměř kterémukoli uživateli, komfort nošení je velmi dobrý – brýle nejsou příliš těžké a ani po delší době nám nevadily, byť samozřejmě znát jsou.

Líbí se nám ona možnost mít dění před očima a mít tak určité soukromí, skvělý je i fakt, že při tom neztrácíme přehled o okolí. Brýle se podle nás skutečně hodí pro ty, kteří hodně cestují a právě na cestách ono soukromí ocení. Pak lze možná přijmout i určité ústupky z hlediska kvality výstupu. Otázkou ovšem zůstává, jestli se najde dost uživatelů, kteří za tento komfort zaplatí oněch patnáct tisíc korun. Za nás je to trochu drahý špás, byť nepochybně zajímavý.