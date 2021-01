TCL překvapuje tabletem bez podsvícení a fitness přívěskem pro psy

TCL uvede letos v první polovině roku celkem pět nových smartphonů, které patří do letošní modelové řady TCL 20. Na vrcholu nabídky bude model TCL 20 Pro 5G, na opačném konci se nachází typ TCL 20 SE. Prostor mezi nimi pak vyplní typy TCL 20 5G, TCL 20L a TCL 20S.

Detaily představila firma o dvou novinkách, které jsou v podstatě připraveny vstoupit na trh a na některých trzích už jsou dokonce dostupné: o modelu TCL 20 SE a o typu TCL 20 5G, který by měl patřit k momentálně nejdostupnějším 5G telefonům. Obojí jsou smartphony střední či nižší-střední třídy, které nelákají uživatele na nutně co nejvyšší výbavu, ale chtějí zaujmout spíše poměrem výkon/cena.

To se TCL zrovna v Česku zatím doposud moc nedařilo a je otázkou, zda to novinky dovedou změnit. Model TCL 20 SE má být nejdostupnějším kouskem značky, v zahraničí se začíná prodávat za 149 eur, v přepočtu tedy necelé čtyři tisíce korun. Za tuto částku dostane zákazník přístroj s velkým 6,82palcovým displejem s rozlišením 1 640 x 720 pixelů, čtveřicí fotoaparátů (16mpx hlavní, 5mpx širokoúhlý a trestuhodné dvoumegapixelové senzory pro makro a hloubku ostrosti), solidní porcí 64 GB vnitřní paměti a 4 GB RAM, procesorem Snapdragon 460 a 5 000mAh baterií.

Nezdá se tedy, že by smartphone svou výbavou i cenou zásadně vystupoval z řady, ale TCL chce zaujmout v praxi, například kvalitou barevného podání displeje, což je něco, na čem si firma zakládá a co je dobře hodnoceno i v testech. Na druhou stranu tak veliký displej s nízkým rozlišením může tyto snahy trochu zhatit.

TCL 20 SE TCL 20 5G

TCL 20 5G na tom bude přeci jen lépe. Stát má dvojnásobek, tedy asi osm tisíc korun (299 eur) a kromě 6,67palcového displeje (2 400 x 1 080 pixelů) s miniaturním průstřelem bude lákat na podporu 5G, kterou mu zajistí čipset Qualcomm Snapdragon 690 5G. Foťáky jsou tři – 48megapixelový hlavní, osmimegapixelový širokoúhlý a dvoumegapixelový pro makro. Móda naprosto nesmyslných makro snímačů se tedy bohužel uchytila naplno i u TCL. Telefon má 6 GB RAM, v základu 128 GB vnitřní paměti a baterie má kapacitu 4 500 mAh.

Ohebný bude

Zatímco dvě mobilní novinky TCL na první pohled asi trochu mezi dalšími novými smartphony zapadnou, dalším letošním novinkám TCL to rozhodně nehrozí. Už delší dobu firma ukazuje různé koncepty využití ohebných displejů ve smartphonech a v rámci představení výše uvedených novinek jsme se dočkali potvrzení toho, že se letos od TCL konečně dočkáme i sériového kousku. Ten by však měl zamířit na trh až později v průběhu roku, což je v souladu s našimi původními očekáváními.

„Ta technologie je již dostatečně vyspělá, první produkt s ní uvedeme později v letošním roce. Zatím si ho necháváme jako překvapení,“ prozradil zástupce TCL Stefan Streit. Známá tedy není ani cena, nicméně u TCL už od počátku říkají, že smysl jim taková technika dává ve smartphonech s cenou pod 1 000 eur, tedy řekněme někde kolem hranice 25 000 korun. Můžeme očekávat, že TCL u chystané novinky tento způsob dodrží.

Otázkou zůstává konkrétní podoba konstrukce novinky, ani o té Streit nic nenaznačil, my však tipujeme, že půjde o klasické véčko, coby řešení, které dává smysl nejširšímu publiku. Rozkládací tablet je pro užší skupinu a rolovací design, který TCL také předvádí, zatím nejspíš nebude dostatečně daleko ve vývoji.

Zaujmout neobvyklostmi

Kromě těchto mobilních novinek představila TCL i další přístroje, které jsou tentokrát poměrně neobvyklé. V čele neobvyklostí je tablet s operačním systémem Android a neobvyklým 8,88palcovým displejem (1 440 x 1 080 pixelů), který postrádá podsvícení. TCL ho nazývá Nxtpaper a míří s ním především na uživatele, pro které je prioritou komfortní čtení.

TCL Nxtpaper

Displej má totiž speciální reflexní vrstvu, která odráží okolní světlo – čím víc světla je v okolí, tím víc ho odrazí, takže čitelnost by měla být za běžných světelných podmínek vždy ideální a displej přitom nezáří do obličeje uživatele umělým světlem. Především pro dlouhodobé čtení textu by to tedy mělo být velmi komfortní řešení, které bude oči unavovat méně než běžný tablet.

Kromě menší zátěže pro oči slibuje TCL i tenčí konstrukci (tloušťka je 7,45 mm) a také o 65 % delší výdrž baterie než u obdobného běžného tabletu. Baterie TCL Nxtpaper má kapacitu 5 500 mAh. Nevýhodou celého řešení je samozřejmě to, že displej nebude sám o sobě čitelný ve tmě, bude potřeba si na něj posvítit – TCL k tomu dodá i přídavnou lampičku. Určitě to není řešení pro každého, ale snaha je to jistě zajímavá. S cenou 349 eur, tedy asi 9 200 korun, to ale rozhodně není levná záležitost a uvedení na český trh je asi poměrně nejisté.

Na poli tabletů se od TCL prý letos také dočkáme tabletu s podporou 5G, ale opět až později během roku. Nejdřív přijde běžný desetipalcový Tab 10s bez 5G. Tím ale výčet novinek nekončí. Zvláštností je například přívěsek pro domácí mazlíčky, který podobně jako fitness náramky sleduje jejich aktivitu a umožní je vystopovat. Výdrž baterie by měla být 14 dní, přívěsek má odolnost IP67 a stát bude asi 2 600 korun (99 eur).

TCL Wearable display

Poslední neobvyklou novinkou, kterou TCL chystá, jsou brýle TCL Wearable Display, které mají dvojici malých OLED displejů s rozlišením 1 080p a v představách TCL dovedou například nahradit domácí kino. Brýle jsou zajímavé tím, že ona zobrazovací plocha nezabírá celé zorné pole, takže uživatel má stále přehled o dění v okolí, jen přímým pohledem do displeje se může soustředit na obsah.

Jeho zdrojem by měl být smartphone, se kterým se brýle propojí. TCL opět o brýlích více detailů neprozradilo s tím, že k oficiálnímu uvedení na trh dojde až později během roku, a to ve spojení s partnerem. Předpokládáme, že tím by mohl být některý z poskytovatelů streamovaného obsahu. Opět si troufáme tvrdit, že moc šancí na uvedení v Česku tato novinka nemá.

To bezdrátová sluchátka TCL MoveAudio S600 s potlačováním okolního hluku i režimem pro zesílení okolního zvuku by se u nás do prodeje dostat mohla, cena 149 eur, tedy asi čtyři tisíce korun, ale dramaticky nevybočuje z toho, co nabízí konkurence.