Láká na displej a eleganci, stojí však dost peněz. Test TCL 20 Pro 5G

Pro mnohé je logo čínské značky TCL na mobilních telefonech stále docela novinkou. Ovšem faktem je, že je to vlastně zavedená firma a to i na českém trhu, kde se se smartphony této značky setkáváme teprve od loňska. Dříve ovšem obdobné modely nesly jméno Alcatel, které má TCL licencované (shodou okolností od Nokie, které značka ve skutečnosti patří) a občas se těšily docela dobré přízni českých zákazníků. TCL ovšem v minulých letech změnilo strategii, značka Alcatel je teď vyhrazena pouze levným telefonům a ostatní produkce nese jméno TCL.

Útok nové značky na český trh začal původně model Plex, loni přišla celá modelová řada TCL 10 a letos přichází řada s označením 20. Na jejím vrcholu stojí model TCL 20 Pro 5G, což je takový prémiový zástupce střední třídy. Model jasně navazuje na loňské TCL 10 Pro, přidává přeci jen vyváženější výbavu a několik zajímavých prvků navíc, ale zároveň se rozhodně zákazníkům nepodbízí cenou.

Ta je podle nás největším problémem tohoto telefonu: za 14 490 korun určitě nedostanete špatný přístroj, ale konkurence umí za takové peníze mnohdy nabídnout přeci jen atraktivnější výbavu. Na druhou stranu to znamená, že si TCL 20 Pro 5G asi nebudou kupovat davy zájemců a kdo si ho pořídí, bude mít vcelku jedinečný smartphone, který jen tak někdo nemá. Otázkou je, jestli je to ten pravý důvod?

Je originální? Mám si ho kvůli tomu koupit?

Ano, TCL 20 Pro 5G je docela originální smartphone, byť výrobce v designu učinil oproti loňskému modelu 10 Pro změnu, která trochu onu originalitu podkopává. Nicméně, ono originální pojetí spočívá především v tom, že u TCL vše podřídili eleganci. Vzhledem k tomu, že smartphony jsou dnes vlastně velké displeje s fotoaparáty na zádech, jde tu především právě o samotné zapracování onoho fotoaparátu.

U TCL už loňská řada razila filosofii bez výstupků, vyboulení a dalších podivných tvarů, které tak často vídáme u konkurence a i letošní TCL 20 Pro 5G jde touto cestou: veškerá optika je v těle usazena tak, že jsou celá záda hezky v jedné rovině, nikde nic neruší, jen o sestavu diodových blesků lze při přejetí prstem přes ni trochu zavadit, ale není to nic oproti zadrhávání a ostrým hranám na mnoha různých jiných aktuálních smartphonech. Ano, uživatel většinou do této části telefonu rukou nesahá, často výstupek foťáku skryje pouzdrem (průhledné gumové s trochu zbytečně velkým výřezem na foťáky dodává TCL v balení), ale i přesto je provedení TCL 20 Pro v tomto ohledu příjemným osvěžením.

Plusy a mínusy Proč koupit? solidní fotoaparát

elegantní design

povedený displej

bezdrátové dobíjení

Proč nekoupit? vysoká cena

nižší výkon Kdy? V prodeji Za kolik? 14 490 Kč

Jen škoda, že výrobce tentokrát foťáky srovnal podél jedné strany, jako to má většina konkurence, a ne napříč přes šířku telefonu, jako to měl předchůdce. Nové uspořádání je možná trochu praktičtější při focení (při různém držení si uživatel méně strká prsty před objektivy), ale z hlediska designu trochu „nudnější“. Nepomůže ani lesklý pruh, který je jakýmsi kontrastem k jinak matnému povrchu zad a ve kterém jsou foťáky zasazeny. Ale ano, TCL 20 Pro 5G je v dnešní nabídce po stránce vzhledu vlastně poměrně originální a především velmi elegantní smartphone. Pokud je toto vaše priorita, pak jistě může být 20 Pro 5G žhavým kandidátem na váš příští smartphone.

Dodejme, že příjemně zaoblené tělo se zahnutým displejem po stranách a stejným zahnutím na zádech padne docela dobře do ruky a to i když vlastně není TCL 20 Pro 5G s rozměry 164,2 x 73 x 8,8 mm a hmotností 190 gramů kdovíjaký drobeček. Zpracování je parádní a matné tělo není takovým magnetem na otisky prstů, byť v tomto ohledu bude lepší spíš modro-zelená barevná varianta, než námi testovaná černá.

Zaujme i jinak?

Ano, zaujme. TCL se chlubí tím, že do svých telefonů dává povedené displeje a musíme souhlasit, že panel modelu 20 Pro 5G povedený opravdu je. I když zkraje schytá jednu kritiku: za danou cenu bychom očekávali alespoň nějakou zvýšenou obnovovací frekvenci, jenže uživatel si musí vystačit se standardními 90 Hz. Ani rozlišení 2 400 x 1 080 pixelů na úhlopříčce 6,67 palce nevypadá kdovíjak špičkově, ale je to dnes v podstatě standard a jemnost asi 395 pixelů na palec je určitě dostačující. Barevné podání AMOLED panelu je ovšem vynikající a chválíme třeba i maximální jas pro dobrou čitelnost i na ostrém slunci.

Displej se chlubí certifikací HDR 10, kterou mohou uživatelé využít například při přehrávání obrazu z Netflixu. Technologie Nxtvision se snaží zvyšovat kontrast obrazu a vlastně se jí to docela daří, byť se domníváme, že toto by bylo důležitější u televizoru, než na displeji mobilního telefonu. Záleží ovšem na tom, jak moc času sledováním třeba konkrétně Netflixu na mobilu trávíte – pokud až nezdravě hodně, opět stojí koupě TCL 20 Pro 5G za úvahu.

Jsou tu i další drobnosti, kterými telefon zaujme. Always-on funkce displeje, čtečka v něm (ta je ale na náš vkus trochu nízko) jsou takové samozřejmosti, potěší samozřejmě podpora 5G, která má ovšem nejspíš na svědomí i onu hodně sebevědomou cenu. Nechybí tu 3,5 mm jack pro sluchátka. Po softwarové stránce je telefon vybaven Androidem 11 s tím, že výrobce slibuje u tohoto typu jistotu aktualizací pro další dvě generace systému, tedy nejméně na Android 13. Mimochodem, TCL 20 Pro 5G je jedním ze smartphonů, na kterém si můžete vyzkoušet betaverzi Androidu 12 (možná další důvod pro hračičky, proč si telefon pořídit).

Ocenit musíme i jednu hardwarově-softwarovou drobnost. TCL 20 Pro 5G má na levém boku jedno extra hardwarové tlačítko, tradiční sestava pro hlasitost a vypínací tlačítko jsou vpravo. Extra tlačítko je plně programovatelné (jeden stisk, dvojitý stisk a dlouhé podržení) a TCL uživateli nediktuje, co jím má spouštět: to si lze libovolně vybrat. Dobré také je, že tlačítko není umístěno tak, že ho stisknete zároveň třeba s vypínacím tlačítkem, jako to občas bývá. Je to detail, ale příjemný.

Je něco, co se vám na něm nelíbí?

Nedostatky pochopitelně TCL 20 Pro 5G má. Nejsou nijak fatální, ale zrovna tak je nelze přehlížet. Domníváme se, že by si telefon za téměř patnáct tisíc korun zasloužil přeci jen silnější procesor, než Qualcomm Snapdragon 750G s podporou 5G. Také je tu „jen“ 6 GB RAM. Jsou telefony, které i za nižší cenu nabídnou třeba Snapdragon 870 a podstatně více RAM a to už je jiná káva. Ne, že by byl TCL 20 Pro 5G nějak pomalý, nicméně konkurence prostě umí výkonu nabídnout o dost víc. A navíc třeba v aplikaci fotoaparátu se možná trochu menší výkon projevuje občas trhaným přepínáním a trochu pomalejší reakcí na spoušť.

Zrovna tak bychom u prémiového smartphonu střední třídy očekávali třeba nějakou odolnost vůči vodě či prachu, moderní je extra rychlé dobíjení baterie, či jiné superlativy. Jenže TCL 20 Pro 5G nemá nic z toho, což je trochu škoda. Nejsou tu třeba ani stereo reproduktory (zato má telefon infraport), grafické zpracování Androidu v podání TCL je vcelku čisté, na druhou stranu je tu několik zbytečných a nadbytečných aplikací. Vnitřní paměť má ale kapacitu 256 MB a je tu i slot na karty, takže lze určité drobné plýtvání TCL odpustit.

Jaký je fotoaparát?

I tady jsou pocity trochu smíšené. TCL se chlubí fotoaparátem se čtyřmi čočkami, dvě jsou ale opět spíš takové falešné lákadlo na uživatele: bokeh snímač s rozlišením dvou megapixelů by se do jakéhokoli počtu čoček počítat neměl (bokeh lze zvládnout i bez takového extra snímače) a pětimegapixelový makro objektiv lze využít dobře jen někdy, kvalita snímků z něj dramaticky za fotkami z hlavního nebo širokoúhlého foťáku zaostává. Raději bychom viděli třeba zoom. Možná to zní trochu tvrdě, jenže nesmíme zapomenout na to, že je TCL 20 Pro 5G smartphone za téměř patnáct tisíc korun. A tady už se takovéto hrátky a triky neodpouští.

Nicméně ta hlavní sestava je velmi dobrá: hlavní snímač má rozlišení 48 megapixelů, nežene se tedy za množstvím pixelů, přitom mu nechybí optická stabilizace obrazu, která, a to musíme přiznat, není zatím ani v této cenové kategorii úplnou samozřejmostí. Snímky z hlavního snímače mají běžně 12 megapixelů, uživatel si může zapnout i focení v plném rozlišení.

I dvanáctimegapixelové snímky mají ovšem výtečné detaily a TCL se daří zvládat i obtížné situace s kontrasty, protisvětlem, u nočních snímků je výkon spíše průměrný. Noční režim a focení s bleskem funguje jen u hlavního snímače, efekt nočního režimu je oproti mnohým konkurentům řekněme docela tlumený, ale výsledek působí vcelku přirozeným dojmem. Solidní je i širokoúhlý foťák s rozlišením 16 megapixelů, byť tady už jakékoli extra funkce a schopnosti chybí.

Omezení výkonu celého telefonu se projevuje nejen občas trochu „unavenými“ reakcemi spouště na stisknutí, ale také tím, že telefon zvládne natáčet 4K video „jen“ s frekvencí 30 snímků za sekundu a neumí u toho ani automatické HDR, což jsou funkce, které konkurence mívá.

Celkově však lze hlavní sestavu foťáku a kvalitu snímků hodnotit pozitivně, což ostatně potvrzuje i dobrý výkon modelu v testu organizace DxO Marm, ve kterém přístroj získal solidní skóre 117 bodů.

Jaká je výdrž baterie?

Vcelku běžná. Kapacita baterie je solidních 4 500 mAh, na druhou stranu očekávat cokoli jiného, než běžný den až dva dny při skromnějším režimu používání opravdu nelze. Telefon má USB-C konektor a zvládá přes něj rychlé dobíjení s výkonem 18 W, tady umí konkurence opět nabídnout i mnohem rychlejší dobíjení. TCL 20 Pro 5G dostalo v této oblasti ovšem alespoň jednu prémiovou funkci, kterou je bezdrátové dobíjení, to naopak funguje i nadstandardní rychlostí 15 W.

Mám si ho pořídit?

TCL 20 Pro 5G je povedený a elegantní smartphone, který by si zasloužil více výkonu a sem tam pár vylepšení, nicméně jeho hlavní potíží je vysoká cena. Těch, kdo by byli ochotni za značku TCL zaplatit prémiovou částku, bude asi velmi málo. Obzvlášť, když nabídka konkurence je bohatá.

Hlavním soupeřem může být Samsung Galaxy A72, který se u nás prodává pouze ve verzi bez 5G a tak je výrazně levnější, než TCL: oficiálně stojí 12 tisíc korun, ale v neustálých akcích Samsungu ho pořídíte levněji: aktuálně s cashbackem za deset tisíc. Má přitom větší baterii, celkově lepší a vyváženější foťák, podobný výkon, ale na druhou stranu také méně elegantní vzhled (i když to je dost osobní) a také obyčejnější materiály.

Dále je tu třeba zajímavá Motorola Moto G100 s hodně podobnými parametry, jako Samsung, ta nabídne i 5G a silný Snapdragon 870, koupit se dá rovněž za deset tisíc korun. Kdo touží po smartphonu, který jen tak někdo nemá, může sáhnout po starším LG Velvet, které se vlastně vloni stalo jakousi labutí písní značky, která to na poli chytrých telefonů letos zabalila. Velvet byl moc povedený a TCL 20 Pro 5G nám ho v některých designových detailech připomíná, byť LG působí snad ještě luxusněji. Ale ano, nenabídne 5G.

Pak je tu Poco F3, opět se Snapdragonem 870 a cenou dokonce pod deset tisíc korun. Nebo třeba agresivní Realme GT, které za cenu jen o něco málo vyšší nabídne úplně špičkový Snapdragon 888.