Nenápadný silák nabídne za rozumnou cenu extra výkon. Test Motoroly G100

Motorola zejména v poslední době klade důraz hlavně na produktovou řadu G, která představuje telefony střední třídy od levných až po vyšší střední. Zatímco třeba aktuální model G30 je klasická levnější střední třída či spíš lepší low-end, výrobce se novinkou G100 snažil výbavu posunout na co možná nejlepší úroveň, ovšem stále se u ní chtěl zachovat charakteristiky této série.

Podobně jako se Samsung snaží rozvrstvit svou střední třídu číslováním modelů A od nejlevnějších (nižší čísla) až po ty náležící do vyšší střední třídy (vyšší čísla), tak můžeme chápat i snahu Motoroly označením G100 ukázat, že novinka je skutečnou špičkou. Stále se však pohybuje ve společnosti vyšší střední třídy, s prémiovým modelem si jej nespletete.

Bude se mi Motorola G100 líbit?

Motorola se jako obvykle snaží jinak poměrně nudný design telefonu obohatit třeba zajímavou „měňavkou“ na zádech, kdy se vám při pohledu z různých úhlů zabarví do dost kontrastních barev: tmavě fialové nebo modré v případě námi testované verze. Je to jediná dostupná barevná varianta.



Výrobce se dále rozhodl pro poněkud masivnější rozměry telefonu a zcela na rovinu je to s tloušťkou téměř 1 cm docela macek (168,4 x 74 x 9,7 mm). Přičtěte si 6,7palcový displej a musí vám být jasné, že telefon je určený hlavě pro ty, kteří neshánějí kompaktní model.



Celé šasi je přitom plastové, samozřejmě vyjma tvrzeného skla chránícího displej. Záda mají celkem podivnou povrchovou úpravu, která se nám zdá něčím na pomezí lesklého a matného povrchu. Každopádně tolik nelapá otisky prstů jako běžné lesklé povrchy (ať už plastové, nebo skleněné).

Telefon už z krabičky vybalíte v průhledném silikonovém krytu, který je na jednu stranu vítaným bonusem, ale rozměry se pak ještě trochu navýší. Stejně jako v případě sourozence G30 má i G100 lehkou odolnost proti prachu a vodě: disponuje certifikací IP52, což znamená odolnost vůči padající vodě (nejčastěji déšť).



Telefon jinak padne spíše do větších rukou, ovšem držení zpříjemňují třeba zaoblená záda. Motorola G100 také se svými 207 gramy patří pocitově k těm těžším telefonům.

Na co se mohu těšit u displeje?

Motorola G100 vzala displej spíše jako povinnost než zábavu, a ačkoliv se vyhnula nějakým drtivým kompromisům, výsledek je zkrátka takový průměr, na který se nedá psát moc chvály. Jak už jsme zmínili, jeho úhlopříčka s 6,7 palce a poměrem stran 21:9 je vhodná jak pro sledování filmů, tak třeba i hraní her. Ačkoliv u konkurence najdete za podobné peníze běžně AMOLED panely, zde je pouze IPS, který se vyznačuje trochu slabším maximálním jasem (560 nitů) a horším podáním barev jako je třeba černá.

Naopak potěší obnovovací frekvence 90 Hz, ovšem opět do chvíle, než zjistíte, že konkurence umí vybavit 120Hz panelem i levnější telefony. Rozlišení displeje je pak obvyklých 1 080 x 2 520 pixelů a ve specifikaci nechybí podpora HDR10. V levém horním rohu najdete pak dvojici průstřelů pro čelní fotoaparáty.



Okolo displeje jsou pak na dnešní poměry spíše výraznější rámečky, kterých si lze povšimnout zejména nad a pod displejem. Opět podotýkáme, že na „géčkovou“ řadu je to zcela obvyklá záležitost, konkurence to však zvládá v mnoha případech elegantněji.



Co výbava a výkon?

Hardwarová stránka je ta, kde Motorola G100 září nejvíce. Vděčí za to zejména modernímu a výkonnému procesoru Snapdragon 870. ten je letošní novinkou a v podstatě jde o přetaktovaný loňský špičkový čip Snapdragon 865/865+. Ten jsme mohli vídat po celý uplynulý rok v top modelech.

Ve výkonnostním testu AnTuTu se telefon dostal na hodnotu 680 tisíc bodů a ve vyšší střední třídě je to prakticky rekordman. V podstatě se může poměřovat i s mnoha top modely a zkrátka lze obecně uznat, že telefonu výkon ve hrách či náročných aplikacích chybět určitě nebude.



Motorola G100 má na českém trhu pouze jednu paměťovou variantu s 8 GB operační a 128 GB uživatelské paměti. Nechybí možnost přidat paměťovou kartu microSD, ovšem kvůli hybridnímu slotu si musíte vybrat, zda budete používat dvě SIM, nebo jednu společně s rozšířeným úložištěm pro data.

Fyzická konektorová výbava zahrnuje jak USB-C, tak i sluchátkový jack. Přítomná je také podpora 5G sítí, NFC či Bluetooth 5.0. Čtečka otisků prstů se nachází v bočním tlačítku a je relativně rychlá a přesná.



Speciálním bonusem ve výbavě Motoroly G100 je i možnost připojení telefonu k monitoru nebo televizi a vyvolání desktop režimu. Podobnou věc známe například z lépe vybavených samsungů, které této funkci říkají DeX. Připojení je snadné, USB-C konektor obsahuje i Display Port. Případně bude možné přikoupit stojánek, který obsahuje i větrák.



Telefon funguje v podstatě na čistém operačním systému Android (verze 11) s několika softwarovými funkcemi od Motoroly navíc, jako jsou třeba unikátní gesta pro aktivaci funkcí, např. fotoaparátu či svítilny. Uživatelské rozhraní tak neobsahuje žádný aplikační balast, vyjma pár specialit od Googlu navíc, jako je třeba služba Google Fit, Home nebo vyhledávač podcastů a vedle YouTubu také služba YouTube Music. Zbytek přizpůsobení telefonu je už jen na vás.



Co výdrž baterie?

Kapacitu baterie tohoto modelu můžeme označit jako velmi slušnou, 5 000 mAh telefon rozhodně nikoho neurazí. Rychlonabíjení je pak na hraně, 20W technologie už není nic oslnivého, ale i tak můžeme být rádi alespoň za něco. Příslušnou nabíječku najdete v balení, telefon se s ní do plné kapacity nabije za asi dvě hodiny.



Výdrž závisí jako ve všech ostatních případech na vašem stylu používání. Displej mobilu se může na první pohled jevit jako hlavní žrout energie (při používání 90 Hz), ovšem kdekoho může lákat právě vysoký výkon procesoru, a jeho zátěží (např. hraním her) můžete baterii vyždímat poměrně rychle.



Vcelku realistickým očekáváním by v případě Motoroly G100 měla být výdrž zhruba jednoho až jednoho a půl dne. Náročnější budou dobíjet i dvakrát v jednom dni, šetřivějším naopak telefon na jedno nabití přežije klidně i dva dny používání.



Jak telefon fotí?

Papírovým specifikacím fotoaparátu tohoto modelu vévodí hlavní snímač se slušným rozlišením 64 megapixelů (f/1,7)m širokoúhlý senzor má pak rozlišení 16 Mpix a úhel záběru 117 stupňů. Vedle toho už tu máme jen do počtu pomocnou 2Mpix kamerku pro zlepšení hloubky ostrosti a TOF senzor pro pomoc s ostřením. Čelní fotoaparáty jsou pak dva, hlavní má rozlišení 16Mpix, vedle něj je pak širokoúhlý 8Mpix senzor (záběr 118 stupňů).

V základu vám tak na hlavním snímači fotoaparát spojuje sousední pixely do 16Mpix rozlišení s vyšší citlivostí na světlo a musíme uznat, že za dobrých světelných podmínek fotí tento hlavní senzor slušně, zejména ostrost je dobrá a fotografie snesou i drobnější ořezy. V této cenové to kategorii už ovšem není žádný premiant, spíš průměr.

Širokoúhlý senzor se od jiných „géčkových“ modelů střední třídy zlepšil a uznáváme, že se jeví použitelněji. Za dobrého světla s ním vyfotíte celkem hezké panorama, jakmile se však setmí, je lepší se vrátit k hlavnímu snímači.

A to je vlastně všechno, optické přibližování se nekoná, makro funkci sice rozhraní fotoaparátu nabízí, ovšem specializovaný senzor zde chybí. Ne že by to byla nějaká škoda. Zajímavostí je pak možnost nahrávat video v rozlišení až 6K, telefon navíc umí zapojit i elektronickou stabilizaci.

Mám si Motorolu G100 pořídit?

Telefon se do prodeje dostal už začátkem dubna, a to hned s pořádnou slevou k předobjednávce, kdy šlo přístroj pořídit za 9 990 korun. Za tuto cenu musíme uznat, že to byla jedna z nejzajímavějších nabídek, pokud požadujete nový mobil s pořádnou porcí výkonu. Aktuálně ovšem už sleva neplatí a telefon se prodává za poněkud méně zajímavých 12 990 korun.

V takovém případě je to najednou spíše jen poněkud nevýraznější model, proti kterému má řada konkurentů odpověď. Například takové Poco F3 od Xiaomi má stejný procesor, ještě vyšší obnovovací frekvenci displeje (typu AMOLED) a rychlejší nabíjení, stojí ovšem jen 9,5 tisíce korun. Za 13 tisíc pak například koupíte loňské špičkové modely OnePlus 8 nebo Xiaomi Mi 10T.

Vzhledem k tomu, že Motorola má evidentně prostor ke zlevňování, by bylo vhodné s koupí počkat do chvíle, až se cena alespoň vrátí na lákavou předobjednávkovou hodnotu. Pokud jej do té doby konkurence neohrozí, bude Motorola G100 velice slušným telefonem pro ty, kterým jde hlavně o jeho výkon.