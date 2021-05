Silák s parádním displejem pod deset tisíc. Test smartphonu Poco F3

Značku Poco bedlivě sledujeme už od jejího vzniku, kdy jsme první model, tehdy ještě s názvem Pocophone F1, označili za „supersmartphone s dumpingovou cenou“. Od té doby se značce pravidelně dařilo zaujmout nástupci, kteří ve větší či menší míře dovedli nabídnout podobně lákavý poměr ceny a výkonu.

Nyní jsme se dostali k už třetí generaci, byť se portfolio značky Poco (formálně spadající pod Xiaomi) rozrostlo o řadu levnějších modelů a různých „půlgenerací“. Poco F3 jako takové každopádně drží zažitý směr značky a opět je to celkem ukázkový příklad „hodně muziky za málo peněz“. Jde tedy novému pocu něco vytknout? A co na to konkurence? Pojďme si mobil prohlédnout podrobněji.

Jak si Poco F3 vede po stránce designu?

Modely značky Poco v podstatě ani nikdy předtím nepatřily mezi klenoty smartphonového designu a Poco F3 není výjimkou. Už jen fakt, že telefon je dostupný pouze ve dvou základních barvách, bílé a černé, leccos napovídá. Toto je zcela ukázková kategorie telefonu, u kterého se počítá s tím, že jej stejně schováte do krytu.

Pokud jej budete přece jen používat bez pouzdra, zaujme alespoň tím, že má záda opatřená lesklou úpravou, ve které se pohodlně vidíte jako v zrcadle. Ačkoliv si tak můžete v odrazu na zadním krytu třeba rychle zkontrolovat, jestli vám drží účes, zároveň zde uvidíte každý otisk prstu a mastnotu z rukou. Hezké to opravdu není, ale vzhledem k tomu, že dnes dělá lesklé telefony prakticky každý, to opravdu není chyba jen Xiaomi.

Pochválit se každopádně dá materiálové zpracování, neboť záda alespoň stejně jako displej kryje tvrzené sklo Gorilla Glass 5, levnější dojem tak vyvolávají pouze boky, které jsou plastové. Fotoaparát pak vystupuje nad povrch zad jen lehce a má zajímavý tvar s dvěma hlavními snímači – skoro jako bychom se vrátili o pár let zpět, kdy ještě byly dva fotoaparáty na zádech maximum. Mezi nimi je však celkem šikovně ukrytý ještě třetí.



Na boku telefonu pak najdete tlačítka pro ovládání hlasitosti reproduktorů (telefon nabídne stereo zvuk) a také pro probuzení displeje, které v sobě zároveň ukrývá i čtečku otisků prstů. Na těle dále najdete pouze jeden fyzický konektor, a to USB-C. Na sluchátkový jack nevyšlo místo. V balení je však alespoň redukce.

Poco F3 se svými rozměry 163,7 x 76,4 x 7,8 mm patří spíše mezi větší telefony. Jeho hmotnost 196 gramů je vcelku průměrná, byť lidé, co si kupují telefony s plastovými zády, budou zvyklí na ještě méně.

Co displej telefonu?

Zde přichází na řadu vypůjčování si součástek od svých sourozenců. Displej Poca F3 je identický s tím, který naleznete například u modelu Redmi Note 10. A to vlastně není nic špatného, je totiž výborný. Má úhlopříčku 6,67 palce a rozlišení 1 080 x 2 400 pixelů a zaujme také technologií AMOLED, takže se můžete těšit na skvělé podání barev.



Potěší pak i velice rychlou 120Hz obnovovací frekvencí, z níž zase budou nadšeni hlavně hráči her, na které má koneckonců Poco F3 tak trochu spadeno. Každopádně jsme rádi, že se kvalitní a rychlé AMOLED panely stěhují už i do modelů s nižšími cenami.

Displej je plochý a ve středové části u horního okraje najdete průstřel pro čelní selfie kamerku. Maximální jas s 1 300 nity je velice slušný. V podstatě tak „k dokonalosti“, jakou známe z prémiových smartphonů, chybí jen čtečka otisků prstů v displeji. Ta, jak už jsme výše zmínili, je na boku telefonu. Displej se nicméně povedl a není mu zkrátka co vytknout.

Má Poco F3 tak dobrý výkon a výbavu?

Poca řady F byla vždy hlavně o nekompromisním výkonu, což se modelu F3 opět daří splnit. Nenajdete zde sice ten úplně nejvýkonnější procesor, ovšem v podstatě hned druhý v řadě za ním. Ano, je tu moderní Snapdragon 870, což je v podstatě vyladěná verze loňského top procesoru Snapdragon 865+. Jinak řečeno, nedostatku výkonu se opravdu bát nemusíte.

Výkonnostní test AnTuTu nám naměřil parádních 683 tisíc bodů, což telefon v podstatě řadí někam mezi loňské a letošní top modely na trhu. Hráči her budou každopádně spokojeni, Poco F3 si poradí i s náročnými tituly. V telefonu už je rovnou předinstalovaný třeba populární PUBG Mobile, které jsme vyzkoušeli a fungovalo opravdu krásně plynule.

Spolu s výkonným procesorem na vás čeká i 6, nebo 8 GB operační paměti a s nimi odpovídající konfigurace úložišť pro data: 128, nebo 256 GB. Nevýhodou v tomto případě je ovšem fakt, že se úložiště nedá dále rozšířit paměťovou kartou. Místo máte pouze na dvě SIM. Vzhledem k nižšímu cenovému rozdílu mezi oběma variantami se tak možná nabízí zvážit koupi spíše verze s větší pamětí.

Fyzická konektivita tedy zahrnuje pouze USB-C, což přestává být v době plné bezdrátových sluchátek už velkým problémem, nicméně přibalená redukce pomůže uklidnit i majitele drátových sluchátek. Bezdrátová konektivita zahrnuje jednak moderní 5G, dále také Bluetooth 5.1 a NFC pro mobilní platby. Bonusem je infračervený port.



Software telefonu je postaven na základech operačního systému Android 10 s grafickou nadstavbou MIUI 12, která je ovšem trochu rozdílná oproti té pro „domácí“ modely značky Xiaomi. V základu se tak aplikace skládají do samostatného menu, jinak je ovšem podoba systémových menu a roletky s rychlými volbami stejná. Vlevo vedle domácí plochy je pak rozhraní asistenta od Googlu.

Modelům značky Xiaomi opravdu pravidelně vytýkáme aplikační balast, a to nejenom levným telefonům, ale třeba i těm nejdražším kouskům. Pokud bychom za opravdu velký aplikační nepořádek rozdávali jako ve škole pětky, tak by si poco zasloužilo trojku: je v tomto ohledu lepší než jeho sourozenci z Xiaomi, ale stále je co mazat.

Sada zbytečných aplikací, které v telefonu najdete po prvním spuštění, obsahuje třeba nákupní aplikaci Amazon, sociální síť LinkedIn, Facebook, dále vedle Chromu i vlastní prohlížeč internetu, streamovací službu Netflix, YouTube Music, hru PUBG Mobile a dva „čističe“ systému.

Jak si vede baterie?

Xiaomi se v posledních měsících u nových modelů (i těch levnějších) skoro pokaždé pyšní vysokokapacitními akumulátory s 5 000 a více mAh, takže je trochu překvapením, že zde najdete kapacitu „pouze“ 4 520 mAh. Není to samozřejmě nic hrozného a stále je to slušná hodnota, ale zkrátka si pomalu, ale jistě zvykáme i na víc.

Obsah balení

Telefon podporuje rychlé 33W nabíjení, příslušný nabíjecí adaptér najdete v balení. Prvních 10 minut po připojení nabíječky vám vrátí asi 22 procent kapacity. Za půl hodiny na nabíječce už máte v telefonu zpět asi 60 procent baterie, do plné kapacity pak stačí počkat zhruba 55 minut.

Výdrž baterie každopádně závisí na vašem stylu používání. Hráči her už by dopředu měli očekávat maximálně jednodenní výdrž, při běžném používání bez hraní her pak telefon na jedno nabití vystačí tak den a půl až dva dny, když jej šetříte. Zkrátka nic neobvyklého.

Jak Poco F3 fotí?

Pokud jste čekali, kde bude ve výbavě nějaký háček, tak jsme se k němu právě dostali. Xiaomi evidentně pojalo fotoaparát jako oblast, kde chtělo dost ušetřit. A podle toho také vypadají i parametry. Hlavní senzor má rozlišení 48 Mpix a světelnost F/1,79, širokoúhlý pak už jen jen 8 Mpix (úhel záběru 119 stupňů) a světelnost f/2,2. Poslední s rozlišením 5 MPix pak už slouží jen pro makrofotografie a je celkem nadbytečný.

Jinak řečeno, Poco F3 využívá fotosestavu, kterou můžete najít u modelů za polovinu jeho ceny a zkrátka je na místě nečekat žádné zázraky. Nejlépe si samozřejmě vede hlavní snímač, kterému se za dobrého světla daří pořizovat ostré a hezky barevné snímky, v šeru mu zase pomáhá spojování sousedních buněk snímače (pixel binning) a také noční režim. Chce to trochu cviku a vyfotíte telefonem to, co potřebujete, přehnaná očekávaní však nejsou na místě.

Už širokoúhlý senzor by se však dal označit jen jako „do počtu“ a pokud nefotíte za opravdu hezky jasného dne, nejde od něj čekat prakticky nic jiného než fotky plné šumu se slabými detaily a podobně.

Makrofotoaparát pak má sice vyšší rozlišení než různé jiné „nouzovky“ u levnějších modelů a vlastně i nabídne o trochu lepší kvalitu, jenže to nic nemění na tom, že pravděpodobně po čase zapomenete, že váš telefon nějaké makro vůbec umí fotit. Často na focení makra zkrátka nepřijde.

Mám si Poco F3 pořídit?

Za verzi s 6/128 GB chce Xiaomi 9 490 korun, pokud se rozhodnete pro lepší paměťovou variantu 8/256 GB, tak si připlatíte navíc ještě tisícikorunu. S ohledem na výbavu v čele s moderním výkonným procesorem a skvělým displejem i rychlým nabíjením je to opravdu lákavá nabídka. Poco F3 v podstatě ztrácí jen v oblasti fotoaparátu.

Přesto se najde hned několik konkurentů. V první řadě je to Motorola G100, která aktuálně zlevnila na 9 990 korun. Ta nabídne jednak stejný procesor a zároveň i lepší sestavu zadních fotoaparátů či větší baterii. Na druhou stranu má ovšem horší displej a pomalejší nabíjení. Zde se opravdu nedá doporučit jeden model před druhým, záleží na vašich preferencích.

Co se výkonu týče, žádné další blízké alternativy se už nenajdou, pro modely s podobným loňským procesorem Snapdragon 865 byste museli už do cenové kategorie okolo 12 tisíc, kde jsou například zajímavými volbami Xiaomi Mi 10T Pro 5G nebo OnePlus 8T. Jako zajímavý cenově podobný model, avšak s nižším výkonem, by se dal pak označit například OnePlus Nord. Za osm tisíc pak seženete stále zajímavý telefon Realme X3 SuperZoom s také velice výkonným Snpadragonem 855+ a lepším fotoaparátem.