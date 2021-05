Monstrum, kterému jeden displej nestačí. Test Xiaomi Mi 11 Ultra

S plným nasazením i v prémiovém segmentu to myslí Xiaomi vážně už dlouhou dobu, jenže teď se objevila nová výzva v podobě „superprémiové“ kategorie s cenami nad třicet tisíc korun. Už loni se proto Xiaomi vytasilo s modelem Mi 10 Ultra, který ovšem zůstal pouze na domácím, čínském trhu. Letos se situace mění a novou Mi 11 Ultra už můžete koupit i v Česku.



Trh s takto luxusními modely je však trochu něčím jiným, než na co může být výrobce zvyklý z nižších tříd. Není zde tolik místa na modelovou rozmanitost a v podstatě platí, že „vítěz bere vše“. V tomto případě je to jednoznačně Apple, jelikož právě jemu se nejlépe daří zaujmout majetné zákazníky. U Androidu si zase silnou pozici buduje Samsung se svými vlastními „ultra“ modely.



Zvládne Xiaomi Mi 11 Ultra na svém poměrně těsném místečku alespoň trochu prosadit? Potenciálu má s výbornou výbavou a nadstandardním prvkem v podobě druhého displeje nepochybně dost. Bude to ale stačit?



Je opravdu Mi 11 Ultra tak přerostlý?

Nedá se to říci jinak, než že je Mi 11 Ultra opravdu pořádný kus smartphonu. Už jen váha 234 gramů napoví, že manipulace jednou rukou bude přeci jen o něco méně pohodlná než s jiným, běžnějším smartphonem. No a pak tu máme opravdu masivní modul s fotoaparáty, který výrazně vyčnívá nad povrch zad. O ten si můžete klidně opírat ukazováček, byť má docela ostré hrany.

Telefon je zkrátka velký (rozměry jsou 164,3 x 74,6 x 8,4 mm) a těžký. A to říkáme z pozice uživatelů modelů, jako je například Samsung Galaxy Note 20 Ultra, který je i přes opravdu nepatrně větší rozměry stále o skoro 30 gramů lehčí. Na vyšší váze telefonu mají samozřejmě podíl použité materiály, a Xiaomi sáhlo po tom nejlepším. Čelo kryje tvrzené sklo Gorilla Glass Victus, boky jsou kovové a záda pak pokrývá keramika.

Bohužel Xiaomi sáhlo po lesklé úpravě zad, takže i na naší testovací šedé verzi byly docela znatelně vidět otisky prstů. Škoda, levnější Mi 11 má totiž matná záda a vypadá to o hodně lépe. Oproti ní ovšem varianta Ultra nabízí zase utěsnění proti vniknutí prachu a vody podle certifikace IP68.



Na co se můžu těšit u displeje?

Varianta Ultra má prakticky identický displej s tím, který výrobce použil u modelu Mi 11. Jediným rozdílem je vyšší maximální (1 700 oproti 1 500 nitům). Znamená to jinak tedy, že se dočkáte AMOLED displeje s jednou miliardou barev. Jeho úhlopříčka je 6,81 palce a rozlišení QHD+

(1 440 x 3 200 pixelů), což znamená jemnost 515 pixelů na palec. Poměr stran je 20:9.



Samozřejmostí je také rychlá obnovovací frekvence se 120 Hz, stejně jako podpora HDR10+. Displej je po stranách mírně zaoblený, což nadále utvrzuje dojem luxusního zpracování. Nezapomnělo se ani na čtečku otisků prstů pod displejem, která je v podstatě v normě a svou rychlostí a přesností nijak nevyčnívá nad ostatní modely.

Displej je v levém horním rohu opatřen drobným průstřelem pro čelní kamerku. Na výběr máte poměrně známé dva styly ovládání, jeden pomocí systémových tlačítek, druhý pomocí gest. Obrazovka se v každém případě povedla a zde zkrátka nemáme co dalšího vytknout.

K čemu je ten druhý displej?

Ačkoliv to není zdaleka poprvé, co můžeme u mobilu najít displej i na zádech, stále to působí hodně neobvykle. Xiaomi Mi 11 Ultra ovšem pojalo tento prvek výbavy vcelku decentně a zadní obrazovka je až sekundárním prvkem vedle ohromné sestavy zadních fotoaparátů. Po většinu času bude stejně vypnutá, aktivuje se pouze poklepáním a nebo přikázáním například ve fotoaparátu jeho zapnutí.

Když máte telefon odložený na stole displejem dolů, hodí se jako rychlá kontrola času nebo třeba notifikací, byť je zatím telefon nezobrazuje plně, ale pouze vám dá malou svítící tečkou najevo „že se něco děje“. Asi nejužitečnější je tak v případě focení si selfie fotek zadním fotoaparátem, kdy máte s pomocí obrazovky jasnou představu o kompozici fotky.

Displej je to ten samý, jaký výrobce montuje do chytrého náramku Mi Band 5. To znamená dotykový AMOLED panel s rozlišením 126 x 294 pixelů. Ačkoliv je na druhém displeji postavena velká část image telefonu, je to vlastně jen takový drobný bonus, na který možná i často zapomenete, že ho máte.

Co výkon a výbava?

V tomto případě prakticky nelze očekávat nic jiného, než absolutní maximum. Srdcem telefonu je nejmodernější procesor Snapdragon 888 s podporou 5G sítí. Kapacita operační paměti je pak s 12 GB vysoká. Ve výkonnostním testu AnTuTu dosahuje Ultra však prakticky stejného výsledku jako jeho sourozenec Mi 11 s menší operační paměti: 803 tisíc bodů.



Telefon je na českém trhu dostupný pouze v paměťové variantě 12/256 GB. Ačkoliv je datové úložiště vcelku štědré, i tak může někoho zamrzet, že se nedá dále rozšířit kartou microSD, v telefonu je místo pouze na dvě SIM (z obou stran šuplíčku jedna). Fyzickou konektorovou výbavu zastupuje jen USB-C. V té bezdrátové pak vedle zmíněného 5G najdete také NFC, Bluetooth 5.2 nebo infraport.



Software telefonu je postaven na základech operačního systému Android 11 s grafickou nadstavbou MIUI 12. Ta například skládá aplikace na domovské plochy namísto do samostatného menu a najdeme zde také boční plochu pro zobrazení nástrojů a přehled denních zpráv. Celkově si zakládá na minimalistickém vzhledu.



Aplikační balast vytýkáme produktům Xiaomi pořád dokola. V základu zde najdete sociální sítě LinkedIn či Facebook, aplikaci Netflixu, nákupní portál Amazon, kancelářský balíček WPS Office, službu Booking a celou hromadu nástrojů jako kompas či skener nebo službu pro sdílení souborů. Aplikací od Googlu tu je také více, než kolik bychom čekali – výčet zahrnuje třeba i službu Google One (úložiště dat) či vyhledávač podcastů.



Systém třeba zahrnuje také z naprosto nepochopitelných důvodů hned tři nástroje pro čištění a optimalizaci systému. Proč? Vedle YouTubu je tu třeba ještě aplikace Mi Video, která také primárně slouží pro přehrávání YouTube videí. Na toto jsme zvyklí od levnějších telefonů, ale u kousků s cenou přes 30 tisíc nemá takový nepořádek co dělat.

Co výdrž baterie?

Xiaomi u svého ultra modelu maximálně vylepšilo také nabíjení. Telefon je vybaven baterií s kapacitou 5 000 mAh a lze ji nabíjet s výkonem 67 W jak pomocí kabelu, tak i bezdrátově. Dále telefon podporuje i reverzní bezdrátové nabíjení (10W). Příslušný 67W adaptér by měl být v balení, ačkoliv jsme neměli možnost to ověřit. Výrobce slibuje, že v případě nabíjení jak kabelem, tak bezdrátově se z nuly na sto procent kapacity dostanete za pouhých 36 minut.



Co se výdrže baterie týče, 5 000mAh akumulátor dělá co může, nicméně na špičkovou hardwarovou výbavu a velice jasný AMOLED displej to je zkrátka i tak hodnota „tak akorát“. Nabíjet budete pravděpodobně jednou za den, když telefon nebudete tolik vytěžovat tak možná den a půl, maximálně dva dny.

Jak Xiaomi Mi 11 Ultra fotí?

Naprosto stěžejní součást výbavy je fotoaparát, který je v současnosti nejlépe hodnoceným v žebříčku DxOMark. Parametry to rozhodně potvrzují: Xiaomi se dokonce ani nesnažilo hrát současnou hru na „kdo má víc megapixelů, vyhrává“, ale namísto vytvořilo kvalitní 50 Mpix hlavní snímač s velikostí jednoho pixelu 1,4 µm. Další specifikace pak zahrnují světelnost f/2,0 a optickou stabilizaci.

Hlavní senzor doplňuje širokoúhlý snímač s rozlišením 48 MPix a úhlem záběru 128 stupňů (světelnost f/2,2) a také fotoaparát s pětinásobným optickým a až rekordním 120x digitálním přiblížením obrazu. Jeho rozlišení je také 48 Mpix a je opticky stabilizovaný. Vpředu je v průstřelu 20Mpix kamerka. Video zvládne natáčet v rozlišení až 8K při frekvenci 30 snímků za sekundu.

Fotit s Xiaomi Mi 11 Ultra je každopádně radost. Pořizuje totiž krásné snímky, kterým nechybí ani ostrost, ani barvy a velký snímač vás podrží i ve zhoršených světelných podmínkách. Na poměry mobilní fotografie je to zkrátka paráda, srovnatelná (ne-li lepší) s modely od Samsungu či Applu. Hlavní snímač si zaslouží pochvalu.

120x digitální přiblížení

Obvykle následují připomínky na zbylé senzory, ovšem v tomto případě musíme dále chválit jak širokoúhlý, tak i pětinásobně přiblížený snímač. Oba podávají hodně nadprůměrný výkon a kvalitativně jsou opět jedněmi z nejlepších. Obzvláště v době, kdy potenciál širokoúhlého senzoru ukázaly například modely OnePlusu je Xiaomi zase hezky dotáhlo. Širokoúhlý senzor sice už trochu zápasí s horším světlem, ale jinak se mu vlastně nedá moc co vytknout.

Pětinásobný zoom bude hodit v mnoha případech a ještě zhruba do úrovně desetinásobného přiblížení jsou fotografie relativně použitelné. Pokud ovšem chcete vyzkoušet onen maximální 120x zoom, pak věřte, že síla digitálního přiblížení je zde stejně mizerná jako všude jinde. Ano, hezky se to píše do marketingových materiálů, ale reálně 120x digitální zoom použitelný moc není.

Mám si Xiaomi Mi 11 Ultra koupit?

Tento prémiový kousek nabízí Xiaomi v Česku v černé a bílé barvě. Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv z nich, připravte si 31 990 korun. Taková cena rozhodně něco napovídá o sebevědomí značky, která v posledních letech stále roste na popularitě. A s přihlédnutím k parametrům vlastně je opodstatněná, koneckonců dostáváte to nejlepší z nejlepších: nejlepší foťák, nejvýkonnější procesor, největší výkon nabíjení a jeden z nejlepších displejů.

Tak v čem je problém? Jak už jsme zmínili na začátku, cenová kategorie nad 30 tisíc je hodně „exkluzivním klubem“. Najdeme zde z běžných (myšleno neohebných) telefonů pouze nejlepší iPhony, dále Ultra řadu od Samsungu a to je vše. V podstatě ovšem soupeří jen se zákazníky Samsungu, protože takto drahé produkty od Applu kupuje úplně jiný typ zákazníka.

Papírové srovnání právě třeba s modelem S21 Ultra, který je mimochodem ještě o tři tisíce dražší, vlastně xiaomi vyhrává. Má lepší fotoaparát, rychlejší nabíjení a o displej navíc. Jenže mu do karet nehraje jak image značky, která si jméno staví hlavně na dostupných telefonech, ale hlavně fakt, že po softwarové stránce nenabídne zdaleka tolik výhod, jako její soupeř. A onen aplikační balast působí opravdu jako kdybyste kupovali drahý luxusní automobil po otevření dveří se na vás vyvalila kupa odpadků.



Modelu se bude podle nás nejlépe dařit v nějaké slevové akci, kdy jej budeme moci začít srovnávat s modely s cenou pod třicet tisíc korun. V takovém případě to už totiž bude jasný buldozer do kategorie „běžného premia“, kdy svými schopnostmi fotoaparátu jasně porazí snad jakéhokoliv konkurenta a navrch přidá ještě kupu bonusů: druhý displej, super rychlé nabíjení i špičkový výkon.