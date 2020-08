Luxus, který není předražený. Test krásného LG Velvet

Krásné LG Velvet stojí šestnáct tisíc korun. To rozhodně není málo, vždyť je to částka, za kterou se ještě nedávno daly koupit úplně špičkové smartphony. Vždyť loni například LG agresivně útočilo nadupaným modelem G8s ThiQ, který se u nás začínal prodávat za třináct tisíc a byl konkurencí těch nejlepších.

To LG Velvet míří jinam: je to smartphone kategorie, kterou jsme si pracovně pojmenovali prémiová střední třída. Sem patří modely, které tak trochu vyplňují mezeru na trhu, co vznikla zdražením špičkových smartphonů a setrvávajícím bojem ve střední třídě, který zas takové zdražování nepřinesl. Jejich typickými vlastnostmi je důraz na špičkové zpracování a design, funkce, na které jsou zákazníci zvyklí od top modelů, ale zároveň trochu slabší hardware, který je jasně řadí právě do vyšší střední třídy. LG k tomu přidává i podporu 5G sítí, i když s tou je to složitější.

LG Velvet patří i v této třídě ke dražším kouskům, ale v našem testu prokázalo, že zároveň k nejpovedenějším. Je to velmi příjemné překvapení, LG Velvet je možná „tajný“ typ na jeden z nejpovedenějších smartphonů aktuální sezony. Tak moc se nám líbí.

Proč se vám líbí?

Částečně je to opravdu jen subjektivní záležitost, design LG Velvet nás jednoduše oslovil. Přitom vlastně není ničím zvláštní a to je jeho kouzlo. LG Velvet se nežene za extrémy, cílem byla jednoduchá elegance a té se podařilo dosáhnout téměř dokonale. Velvet má zahnutý displej, ale třeba rámečky okolo něj zůstávají: nejsou ani extrémně tenké, ani kdovíjak „tlusté“, ale prostě je vnímáte. Nijak ale nevadí.

Plusy a mínusy Proč koupit? skvělý design

výborné zpracování a odolnost

parádní displej

výborný (hlavní) fotoaparát

dobrý výkon

Proč nekoupit? nemá odemykání obličejem

5G zatím nefunguje

oproti konkurenci vyšší cena Kdy? V prodeji Za kolik? 15 999 Kč

Design přístroje je skoro parádně symetrický, tu symetrii narušuje jen několik drobných detailů a jeden promyšlený prvek. Z čelní strany ji narušuje jen drobný kapkovitý výřez uprostřed horní části displeje, který je v tom všem minimalismu asi tím nejrušivějším v celém designu. Tak, jak je zakřivený displej, jsou zakřivená i záda telefonu: obě části se pak na bocích potkávají u tenkého kovového rámu, který v horní a spodní části plynule přechází v širší rám. I tento detail má své kouzlo: LG Velvet je z čelního pohledu téměř pravidelný obdélník se zdánlivě ostrými rohy: jenže onen přechod je celý vlastně krásně zaoblený tak, že Velvet do dlaně rozhodně neřeže a celý telefon působí v ruce moc příjemně.

Hlavní designový prvek, jak už to tak dnes bývá, se pak nachází na zádech. Sestava fotoaparátu právě zcela záměrně porušuje celkovou symetrii designu a je nejvýraznějším prvkem na těle telefonu. Jenže trochu jinak, než je to dnes obvyklé. Namísto obřího shluku v kdovíjakém černém a výrazně vystouplém obdélníku tu jsou při pohledu na výšku tři čočky a dioda blesku uspořádány minimalisticky pod sebou. Vypadají jako stopa, kterou po sobě zanechá velká kapka vody stékající po skle. Vystouplá je (a to jen mírně) jen čočka hlavního foťáku, zbytek krásně lícuje se zadní skleněnou plochou. Ta je v našem případě lesklá bílá s drobným perleťovým efektem: ale ne nijak přehnaným, jen takovým, aby světlo v odrazu krytu vytvářelo odlesky teplé barvy.

Právě takové detaily a důraz na ně dělají z LG Velvet jeden z nejkrásnějších telefonů na trhu, byť s tímto naším tvrzením samozřejmě nemusíte souhlasit. Design je pořád jen subjektivní záležitost.

Dobrá, ale jen design nestačí?

Ne, to nestačí, samozřejmě. Ovšem LG Velvet dovede oslovit i výbavou a praktickými funkcemi. Není to jen krásné pozlátko, je to propracovaný a povedený smartphone se vším všudy. Když pomineme typický procesor střední třídy Snapdragon 765G doplněný 6 GB RAM, opravdu se může výbavou a funkcemi LG Velvet měřit i s těmi nejdražšími smartphony. Nechybí tu ani drobnosti jako odolnost vůči vodě a prachu (IP68 a také odolnost podle standardu MIL-STD-810G), je tu 3,5mm jack, bezdrátové dobíjení, vlastně téměř všechny drobnosti, které bychom od špičkového modelu očekávali. Vnitřní paměť má kapacitu 128 GB a je tu slot na karty microSD.

Velmi povedený je displej: 6,8palcový P-OLED panel má rozlišení 2 460 x 1 080 pixelů a výtečné barevné podání, k dokonalosti mu chybí jen vyšší obnovovací frekvence, tady se bohužel musíme spokojit s klasickými 60 Hz. Displej má v sobě integrovánu čtečku otisků prstů a i ta funguje dobře.

Vadí vám na něm něco?

Jsou to jen maličkosti. Když jsme u odemykání, LG Velvet nedisponuje možností odemykat telefon obličejem, což může být pro někoho škoda. Chvíli jsme si zvykali například na uspořádání ovládacích tlačítek: na pravém boku je jen to vypínací, tlačítka pro hlasitost jsou vlevo a pod nimi je ještě tlačítko Asistenta Google, jehož funkci ale bohužel nelze přiřadit něčemu jinému. Ocenili bychom, kdyby v balení s telefonem bylo i obyčejné silikonové pouzdro, které by pomohlo tělo krásného stroje trochu ochránit před šrámy při pádech.

Malinko jsme se sžívali také s grafickým prostředím telefonu. LG u něj dává bohaté možnosti přizpůsobení, ale na základní sadě tapet, ikon a dalších detailů je vidět, že jsou laděny podle vkusu asijského publika. Abychom dosáhli minimalistického pojetí jako u celkového designu, museli jsme si s nastavením různě hrát a ani pak jsme nebyli stoprocentně spokojeni: sem tam se prostě systém různých grafických „kudrlinek“ nezbaví. Ale to je jen hnidopišské rýpnutí. Jinak je prostředí naopak výborné, LG ustoupilo od velkých úpravy systému, ale nadále nabízí vlastní chytrá řešení.

Už při prvotním nastavování telefonu nabídne ovládání gesty, tahy prstem po obrazovce se dá vyvolat notifikační lišta nebo univerzální vyhledávání, je tu několik chytrých aplikací, které vám pomohou se správou telefonu nebo s automatizací určitých úkolů. To má LG zvládnuté opravdu skvěle a telefon se postupně od uživatele učí. Samozřejmě nic z toho nenutí přístroj uživatele používat.

Ještě musíme zmínit v úvodu nastíněnou podporu 5G. S tou se to má tak, že v České republice je momentálně v softwaru telefonu 5G zakázáno a tak třeba aktuální pilotní provoz u O2 nevyužijete. Důvodem je to, že výrobci se snaží telefony se sítěmi operátorů sladit a proces ladění a certifikace je složitý a nákladný: ne vždy se to vyplatí, což u kombinace „minoritní“ značky jakou LG na trhu je a zatím jen sporadického 5G pokrytí platí dvojnásob. Přesto se šušká, že LG na zprovoznění 5G u modelu Velvet v Česku pracuje, takže se snad v některém ze softwarových updatů v blízké budoucnosti dočkáme.

Jaká je výdrž baterie?

I ta je dobrá. Do tenkého těla (míry LG Velvet jsou mimochodem 167,2 x 74,1 x 7,9 mm, hmotnost 180 gramů) se vešla baterie s kapacitou slušné 4 300 mAh. Není to rekord, ale na dobrou praktickou výdrž to stačí: jeden perný den je samozřejmostí, dva dny na jedno nabití se dají také zvládnout, hardware je dobře optimalizovaný a telefonu rozhodně nechybí výkon, takže si nemusí sahat pro jeho rezervy a tím vysávat baterii. Zaznamenali jsme, že má LG například výborně optimalizovánu aplikaci fotoaparátu a ta „žere“ energii při focení asi polovičním tempem, než mnoho konkurentů.

Telefon má klasický USB-C konektor a dobíjí se přes něj výkonem 25 W, malinkou pihou na kráse je, že nabíječka v balení má ale jen výkon maximálně 16 W. Nechybí bezdrátové dobíjení (výkon 9 W), ale je trochu škoda, že z LG Velvet si nenabijete například svá bezdrátová sluchátka – reverzní dobíjení chybí.

A jak fotí?

Opravdu dobře. Je to pro nás docela překvapení, protože bychom v tomto ohledu čekali trochu větší ústupky, obzvlášť, když při pohledu na hardwarové specifikace foťák nijak extra nezaujme: hlavní snímač má rozlišení 48 megapixelů a světelnost f/1.8, nedisponuje ani optickou stabilizací obrazu (ta někdy trochu chybí). Širokoúhlý snímač má 8 megapixelů a světelnost f/2.2, třetí senzor do party je pak jen pětimegapixelový pro hloubku ostrosti. Zoom chybí, ale něco zvládne LG Velvet výřezem z plného rozlišení.

Výsledky ale příjemně překvapí. LG Velvet sice nemá na absolutní špičku, ale jeho foťák podává vyrovnané výkony téměř za všech podmínek. U fotografování dobře pomáhá samotná aplikace fotoaparátu, která má přehledné a logicky uspořádané prostředí. AI, která pomáhá vylepšovat snímky, není přehnaně agresivní, ale zároveň dovede opravdu viditelně pomoci. Fotky z LG Velvet jsou překvapivě přirozené, ani automatické HDR se nesnaží fotky „vyžehlit“ do absurdna, výsledky působí opravdu dobrým dojmem.

Totéž platí i pro noční režim, který sice noc neprosvětlí do podoby dne, jako to umí někteří konkurenti, ale opět snímky působí přirozeným dojmem a docela věrně vystihují situaci. Na druhou stranu právě tady je znát absence stabilizace obrazu a pořídit z ruky ostrou fotografii je občas trochu složitější. Na nočních snímcích je už docela znát šum.

Velmi dobře také funguje manuální režim focení, který je už u většiny dnešních fotomobil spíš do počtu. Ale tady umožní dosáhnout přesně těch výsledků, jaké chcete a třeba při nočním focení ze stativu přináší přeci jen trochu jiné výsledky, než automatický noční režim s AI. Navíc v manuálním režimu nabídne telefon i určité přednastavené předvolby pro některé typické situace, takže se s ním snadno mohou sžít i úplní fotografičtí začátečníci. Tleskáme.

Širokoúhlý foťák pak patří spíš k průměru a ukazuje, že se LG soustředilo hlavně na primární snímač. V dobrém světle je kvalita obstojná, ale jak světla ubývá, roste množství šumu rychleji, než u hlavního fotoaparátu.

LG Velvet se chlubí i řadou kreativních režimů. Snímky mají standardně 12 megapixelů a telefon využívá takzvaný pixel-binning pro dosažení co nejlepší kvality. Ale kdo chce, může fotit i na plné rozlišení 48 megapixeů. K dokonalosti chybí jen možnost fotit do formátu RAW, ale to ocení jen málokdo.

Mám si ho pořídit?

LG Velvet je pro nás obrovsky příjemným překvapením. Ano, LG vždy nabízelo technicky vyspělé smartphony s pokročilými funkcemi, ale těm se mnohdy nedařilo zaujmout. To LG Velvet zaujme na první pohled a i jeho podrobné zkoumání chuť používat tento smartphone nijak nezkazí: naopak. Velvet je příjemný stroj s úžasným designem a třeba překvapivě povedeným (hlavním) fotoaparátem. V prémiové střední třídě patří k těm dražším kouskům, ale na druhou stranu se opravdu v mnohém dovede vyrovnat i telefonům se zhruba dvojnásobnou cenou. Takže ano, za nás můžeme LG Velvet jen doporučit: korejská značka to nemá na trhu lehké a bylo by fajn, kdyby se tento povedený model rozšířil a pomohl ji na trhu udržet. Opravdu si to zaslouží, od LG je to jeden z nejpovedenějších smartphonů za dlouhé roky (od dob parádního G4).

Konkurence je ale tvrdá. Velmi blízká svými vlastnostmi i určitým pojetím designu je mu Motorola Edge, tu jsme ale zatím v redakci netestovali, takže můžeme konstatovat, že je s cenou 15 000 korun o tisícovku levnější a její foťák nabízí zoom. Takové TCL 10 Pro, které je dalším zajímavým modelem se zahnutým displejem sice stojí 12 000 korun, ale na LG nemá výkonem, kvalitou foťáku a nemá ani naději na podporu 5G. Je však kompaktnější. Dalším podobně koncipovaným strojem je Xiaomi Mi Note 10 Pro s ještě univerzálnějším foťákem a větší porcí paměti a větší baterií. S cenou 16 000 korun, tedy stejnou jako u LG, je to určitá volba rozumu, na druhou stranu jeho design je trochu „obhroublejší“ a uživatelské prostředí MIUI také nemusí sedět každému.

LG Velvet navíc bude muset soupeřit i s klasickými zástupci vyšší střední třídy: takové OnePlus Nord nebo Realme X50 5G jsou podobně vybavené smartphony za cenu okolo deseti tisíc korun a také slibují (po možném updatu) podporu 5G a mají vcelku bohatou výbavu. Nemají ale zahnutý displej a takový důraz na design, u LG jednoduše připlácíte za styl a zpracování.

Pak je tu třeba nadupané Xiaomi Poco F2 Pro, které podle provedení stojí 15 nebo 16,5 tisíce a i to má velmi povedený fotoaparát a daleko víc výkonu, než LG.

LG Velvet tak rozhodně není na poli smartphonů racionální volbou. Podobně vybavené telefony seženete i za mnohem méně peněz, nebo za stejné peníze získáte i vybavenější kousky. Na druhou stranu není nijak předražené a v praxi mnohdy funguje lépe, než se může při papírovém porovnání zdát. A jeho styl je výjimečný.