Ohebné véčko od Samsungu dostane trojitý fotoaparát, displej bude malý

Model Z Flip od Samsungu je stejně jako Razr od Motoroly novým trendem na poli smartphonů. Jsou to stylové rozevírací smartphony, tedy obdoba dříve populárních véček. Ale displeje mají ohebné, takže zobrazovací plocha je po rozevření velká.

Nový Razr slaví úspěch, stejně tak lze očekávat slušné prodeje i od novodobého véčka od Samsungu. To má slušnou výbavu až na dva zásadní nedostatky: fotoaparát a vnější displej. U nástupce by to mělo být vyřešeno. I když v jednom případě pouze částečně.

Na průmyslovém vzoru z úřadu WIPO (World Intellectual Property Office) je pravděpodobně vyobrazen nástupce současného modelu. Toho se ovšem dočkáme asi až za rok v rámci veletrhu MWC, tedy na konci února. Představen by měl být s nástupcem modelu S20.

O objektiv víc

Průmyslový vzor ukazuje dvě verze designu. Obě mají zásadně inovovaný fotoaparát. Současný model ho má pouze dvojitý. A i když je poměrně kvalitní, tak mu něco chybí. V žebříčku DxO má skóre téměř totožné jako iPhone XS Pro.

Průmyslové vzory ukazují, že novinka na tom bude lépe. Sestava fotoaparátů bude mít tři objektivy a to včetně teleobjektivu s optickým zoomem. Ten u současného modelu nenajdeme, jeho dva snímače mají rozlišení 12 Mpix a pokrývají standardní ohnisko a širokoúhlé.

Malý displej bude o fous větší

Dalším nedostatkem současného stylového samsungu je vnější displej. Je opravdu titěrný, přestože ho lze použít i při fotografování. Nástupce Z Flip 2 by mohl dostat o něco větší vnější displej. Ovšem záleží na tom, který z designů z průmyslových vzorů se dostane do výroby.

Jeden má trojici objektivů umístěnou horizontálně a vnější displej je malinký, zhruba jako u současného modelu. Druhý vzor má tři fotoaparáty umístěny vertikálně. Pro vnější displej tak na telefonu zbylo více místa. I tak to bude jen proužek pro zobrazení těch nejzákladnějších informací.

To Motorola Razr má daleko větší displej s většími možnostmi využití. Je tak samozřejmě možné, že Samsung do počátku příštího roku design změní. Ale vnější displej asi není prioritou pro zájemce o stylový smartphone s ohebným velkým displejem uvnitř.