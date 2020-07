Fanoušci véček pozor, chystá se třetí moderní rozkládací přístroj

Patentový nákres nového smartphonu s označením Mate V od Huaweie odhaluje, že výrobce se po svém ohebném modelu Mate X rozhodl prozkoumat i nový segment mobilů s véčkovou konstrukcí. Na Twitteru nákresy zveřejnil Ben Geskin, lze je však dohledat i z dalších zdrojů. Huawei o modelu s takovouto konstrukcí mluvil už loni na podzim, nyní však máme konečně trochu jasnější představu, jak bude vypadat.

Na první pohled je celkem jasné, že se tentokrát Huawei nepouští do nějakých divokých designových experimentů a zkrátka vsadil na to, co už jinde funguje. Velkou inspiraci si patrně bere u modelu Z Flip od Samsungu, jelikož si můžeme na vnější straně povšimnout pouze velmi malého displeje pro zobrazování notifikací.

Možná podoba chystaného modelu Mate V

Telefon bude nejspíš klást důraz na fotografické schopnosti (jak už to u výrobce a jeho špičkových modelů bývá zvykem), takže se můžeme těšit na sestavu nejméně třech fotoaparátu společně s pomocnými senzory. Vnější ohebný displej by podle všeho měl mít výřez pro čelní fotoaparát, ovšem z nákresů není příliš patrné, jak bude velký.

Huawei má už nejspíše pod palcem i technologii tenkého ohebného skla, které využije pro krytí vnějšího displeje, takže by měl být méně náchylný na poškrábání. Spekuluje se také, že Huawei nasadí nižší cenu, aby byl konkurenceschopný proti ostatním ohebným modelům, které jsou stále astronomicky drahé.

Otázkou ovšem zůstává, zda i levnější véčko, které by bylo pro mnoho zákazníků jistě velice zajímavé, bude reálně na západních trzích prodejné, když nenabídne služby Googlu. Je tak dost možné, že nakonec půjde o záležitost určenou hlavně pro domácí čínské zákazníky.