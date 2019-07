Kompromisy: Samsung Galaxy A50 fotí jako čtyři roky stará špička

Fotí podle vás v současnosti Samsung Galaxy S6 edge z roku 2015 výborně? I my si myslíme, že snímky z něj nejsou k zahození. Na druhou stranu fotomobily od té doby učinily ohromný pokrok a dnešní špička nabízí uživatelům daleko lepší možnosti než čtyři roky starý top model.

Jeho výkon ale dnes v podstatě bohatě stačí na to, aby se prosadil mezi mobily střední třídy. Alespoň to vyplývá z testů organizace DxO Mark – ta si nejnověji vzala „do parády“ aktuální model střední třídy Samsung Galaxy A50 a tento nový telefon získal 83 body. Tedy jen o bod více, než čtyři roky starý Galaxy S6.



Že střední třída vlastně podává výkony jako starší špička, ukazují i další modely, které jsou v žebříčku v blízkosti A50: třeba iPhone 7 s 85 body nebo pak ve své době z hlediska kvality na špičku nedostačující top modely LG G7 ThinQ (83), LG V30 (82), Nokia 8 Sirocco (84) a Sony Xperia XZ Premium (83).

Model A50 si zároveň připsal posun proti staršímu sourozenci ze střední třídy, typu Galaxy A8 (2018) – ten získal 79 bodů. Na druhou stranu přitom zaostává za jeho sourozencem Galaxy A9 (86 bodů). A pro zajímavost: první Google Pixel z roku 2016 drží skóre 90 bodů a aktuální špička představovaná top modely od Huawei má 112 bodů.

To tedy ukazuje, že aktuální střední třída má na ty nejlepší fotomobily stále vcelku velkou ztrátu. Na druhou stranu kvalita je velmi obstojná, jak jsme zmínili v úvodu, nemyslíme si, že by dnes fotoaparát typu S6 edge patřil do starého železa. Jen máme pocit, že by výrobci mohli ve střední třídě nabídnout zákazníkům z hlediska fotografování přece jen něco víc. To ale v současnosti umí v podstatě jen Google Pixel 3A, jehož fotoaparát je totožný se špičkovým Pixelem 3 (ten má 101 bod). Nikdo jiný ve střední třídě na nic takového zatím nedosáhl.

Nutno podotknout, že Galaxy A50 samozřejmě nějaké ty trumfy, třeba oproti staršímu S6 edge, má. Už třeba jen v sestavě foťáku: hlavní má 25 megapixelů, širokoúhlý 8 megapixelů a pak je tu pětimegapixelový senzor pro hloubku ostrosti. To S6 edge si prostě musí vystačit se šestnáctimegapixelovým čipem a optikou s malinko horší světelností (f/1.9 oproti f/1.7 u A50). Sluší se upozornit na to, že širokoúhlé čipy v hodnocení DxO Mark nehrají roli, takže je v tomto případě k novějšímu modelu hodnocení trochu nefér.

Když se podíváme na detailnější hodnocení, zjistíme, že A50 ve spoustě oblastí vede. Za fotografování získal celkem 85 bodů, celkový průměr sráží natáčení videa, tady dostal Samsung jen 79 bodů. To S6 edge má 81 a 83 body, točení videa ho tedy naopak táhne mírně vzhůru.

Co se jednotlivých disciplín týče, má A50 oproti staršímu špičkovému modelu náskok téměř ve všem. Lépe je na tom v případě expozice, automatického ostření, artefaktů, blesku a samozřejmě díky specializovanému čipu i bokeh efektu. Blízko jsou si modely v disciplínách barev a textur v obraze a starý model má možná trochu překvapivě navrch u šumu a výrazně také u zoomu – ten je v obou případech ale jen digitální, jde o výřez, který nejspíš těží právě z menšího množství šumu a celkově většího množství detailů.