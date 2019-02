Huawei drtí konkurenci. Má dva nejlépe fotící smartphony na světě

Huawei P20 Pro vládne žebříčku fotomobilů DxO Mark, jeho celkových 109 bodů kombinovaného skóre se ukázalo být nedostižné i pro nové iPhony, špičkové HTC U12+ nebo Samsung Galaxy Note 9. Huawei si však připravil konkurenci ve vlastních řadách, a to uvedením modelu Mate 20 Pro v závěru loňského roku.

Ten organizace DxO Mark otestovala až nyní, zatímco výsledky P20 Pro byly k dispozici okamžitě při jeho uvedení. Nejspíš za to může fakt, že výrobce software fotoaparátu u Mate 20 Pro stále ladil, a tak k testování vypustil až nejnovější verzi.

Výsledek staví i nový Huawei na špičku. Mate 20 Pro získal shodných 109 bodů jako P20 Pro. Stejné je i skóre v jednotlivých disciplínách: oba modely Huawei s trojitým fotoaparátem získaly 114 bodů za oblast fotografování a 97 za natáčení videa.

Na první pohled je výsledek logický, na druhý ukazuje určité limity a mezery v aktuální testovací proceduře DxO Mark. Foťáky Mate 20 Pro a P20 Pro, ačkoli jsou oba trojité, totiž nejsou zdaleka stejné. Starší P20 Pro využívá monochromatický čip, který má pomoci s nočními snímky a celkově lepším kontrastem, novější Mate 20 Pro vyměnil tento čip za širokoúhlý barevný snímač.

To je podstatný rozdíl, který i podle našich dosavadních zkušeností znamená odlišnou kvalitu snímků z obou telefonů. P20 Pro má přeci jen navrch v nočních fotografiích, Mate 20 Pro zase exceluje svým širokým fotoaparátem třeba při fotografování architektury.

Jenže text DxO Mark tyto rozdíly neodhalil. Organizace sama uvádí, že širokoúhlé snímače v rámci svého testu nezkouší, takže jeho přítomnost u Mate 20 Pro nemá na výsledné skóre žádný vliv. Trochu překvapeni jsme, že naopak absence černobílého snímače modelu Mate neuškodila, skóre v jednotlivých disciplínách je totiž hodně vyrovnané. Mate 20 Pro mívá mírný náskok, jen u šumu, zoomu a hlavně bokeh efektu se musí před starším modelem sklonit.

Žebříček fotomobilů DxO Mark 109 - Huawei Mate 20 Pro

109 - Huawei P20 Pro

105 - Apple iPhone XS Max

103 - HTC U12+

103 - Samsung Galaxy Note 9

103 - Xiaomi Mi Mix 3

102 - Huawei P20

101 - Apple iPhone XR

101 - Google Pixel 3

99 - Samsung Galaxy S9+

99 - Xiaomi Mi8

98 - Google Pixel 2

98 - OnePlus 6T

97 - Apple iPhone X

Každopádně test potvrzuje, že fotoaparát Mate 20 Pro je opravdu špičkový a že se ho inženýrům Huawei podařilo vyladit tak, aby absence černobílého čipu běžného uživatele nemusela mrzet. Naopak širokoúhlý snímač u Mate 20 Pro přijde vhod, přitom telefon neztratil i schopnost trojnásobného zoomu, takže rozsah záběru je opravdu velký.

Huawei má na vrcholu žebříčku fotomobilů hned dva modely, každý s malinko jinou koncepcí. A v desítce má ještě třetího zástupce, na sedmém místě je aktuálně Huawei P20.

Zdá se, že čínská firma může fotomobilům vládnout i dál, chystaný model P30 Pro, kterého bychom se měli dočkat ještě během jara, určitě bude mít opět nejvyšší ambice. Navíc by mohl mít čtyři čočky foťáku, byl by tu jak zoom a široký objektiv, tak i černobílý snímač. Typ P30 by tak zkombinoval výhody obou stávajících premiantů.

Konkurence samozřejmě bude chtít Huawei z trůnu sesadit. První, kdo se o to pokusí, bude Samsung s jeho chystanou modelovou řadou S10. Lepší modely by měly mít trojitý foťák a ten nejlepší (který u nás k dispozici asi nebude), má mít dokonce čtyři čočky. Konkurence roste Huawei i ve vlastních řadách: nový Honor View 20 má také velmi zajímavý fotoaparát, který sice vsadil jen na duální uspořádání, ale i tady jsou výsledky hodně dobré. Uvidíme, jestli DxO Mark Honor otestuje, zatím organizace tuto značku vynechávala.