Dodávají foťáky všem, ale jejich špičkový smartphone fotí na draka

I když je Sony předním dodavatelem špičkových fotomodulů pro smartphony, jeho vlastní přístroje se kvalitou pořízených snímků s konkurencí nemohou rovnat. Před nedávnem se firma dokonce pokusila tento stav vysvětlit: divize čipů prý s tou, která vyrábí smartphony, příliš nespolupracovala. Prý proto, aby chytré telefony Sony nekonkurovaly špičkovým fotoaparátům, které firma taktéž vyrábí. Tento stav se však má údajně v budoucnu změnit.

Dosavadní modely Sony nicméně v důsledku této strategie trpí, což ukazuje aktuální výsledek smartphonu Xperia XZ3 v žebříčku DxO Mark. V hodnocení této organizace získal telefon představený v závěru loňského roku pouhých 79 bodů, zatímco na špičce žebříčku sedí trojice Huawei Mate 20 Pro, P20 Pro a Samsung Galaxy S10 s hodnocením 109 bodů. Xperia XZ3 tak patří hluboko mezi poražené, do spodních pater celého žebříčku.

Xperia XZ3 je špičkovým modelem, který stále spoléhá na jednoduchý fotoaparát. Na jeho skóre je zvláštní i to, že je horší než u staršího modelu Xperia XZ Premium, který používá stejný čip i totožnou optiku. To ukazuje, že se Sony nedaří foťáky ladit, jak by bylo potřeba. Špičkový model má jen o trochu lepší skóre než levnější Xperia XA2 Ultra s obyčejnějším 16MPix snímačem (75 bodů).

Stejný bodový zisk jako Xperia XZ3 má v hodnocení DxO Mark Samsung Galaxy A8 (2018), což je telefon, který rozhodně neaspiruje na titul špičkového fotomobilu. Lepší než Sony je i „letitý“ Samsung Galaxy S6 edge, ten má v žebříčku 82 body. Mnohem výše stojí například i iPhony 7 nebo třeba původní Google Pixel.

Zvláštností hodnocení Sony Xperia XZ3 je i to, že telefon získal lepší skóre v oblasti natáčení videa než u samotného fotografování. Rozdíl je výrazný, za fotky má XZ3 76 bodů, za video bodů 85. Znamená to, že v samotném fotografování ztrácí na konkurenci Xperia ještě víc, než jak to na první pohled vypadá.

Sony má tedy o čem přemítat. Xperia XZ3 by i přes jednu čočku fotoaparátu měla mít ambice být jedním z nejlepších fotomobilů. Mohla by být blízká i modelu XZ2 Premium, který jako první Sony dostal duální fotoaparát. Nejnovějším špičkovým modelem od Sony je pak Xperia 1, která dostala poprvé u značky fotoaparát trojitý. Ani jeden z těchto mobilů zatím testem DxO Mark neprošel, ale asi nelze očekávat, že by skóre mohlo být dramaticky lepší: případná změna strategie Sony se nejspíš projeví až u některých budoucích smartphonů. A tak zatím firma, která dodává čipy i pro ty nejlepší fotomobily, bude kvalitou svých vlastních patřit do podprůměru.