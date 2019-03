Vítězství i zklamání. Foťák Galaxy S10+ jen vyrovnal skóre Huawei

Už se to zdá být téměř jisté. Na čele žebříčku DxO Mark zůstane špičkový Huawei P20 Pro asi po celý rok. Loni v březnu představený kousek nenašel zatím přemožitele, jeho skóre jen před časem vyrovnal sourozenec Mate 20 Pro. A i když v Barceloně uvidíme třeba nové špičky od Sony nebo LG, moc horkých adeptů na sesazení Mate 20 Pro nám nezbývá. Sony ani LG totiž nedovedou své foťáky už delší dobu vyladit tak, aby mohly sahat po příčce nejvyšší.

Velké ambice mají z tohoto pohledu nejnovější Samsungy Galaxy S10 – především typy S10 a S10+ s trojitou sestavou foťáku s normálním, zoomovým a širokoúhlým objektivem. Jenže tyto ambice zůstaly vlastně tak na půl cesty. Skóre v hodnocení DxO Mark je vynikající a není pochyb o tom, že modely S10 mají jeden z nejlepších fotoaparátů na trhu. Jenže když dojde na srovnání se soupeři od Huawei, je z toho remíza. To jen ukazuje, jak obrovský náskok v této oblasti Huawei má.

DxO Mark totiž ohodnotilo fotoaparát Galaxy S10+ 109 body, což je zcela stejná hodnota, jakou se pyšní P20 Pro a Mate 20 Pro. Dokonce i oddělené skóre v oblasti fotografování a natáčení videa je shodné: 114 bodů za focení a 97 za video jsou naprosto shodné hodnoty, jako u Mate 20 Pro, P20 Pro má za video ještě o bodík více. Navíc je tu jeden detail: DxO Mark nebere v potaz kvalitu širokoúhlých snímačů a tady je otázkou, nakolik budou S10 a S10+ soupeřem pro Mate 20 Pro.

Širokoúhlý snímač u Samsungu totiž postrádá automatické ostření, zatímco optika u Huawei ho má. To nemusí vadit při focení krajinek a architektury, ale u detailů už to může být trochu potíž. Na druhou stranu je možné, že se tímto řešením podaří Samsungu vyhnout výraznější soudkovité vadě snímků, která je u Mate 20 Pro neoddiskutovatelná. Uvidíme, to si sami porovnáme, až budeme mít S10 k dispozici.

Žebříček fotomobilů DxO Mark 109 - Huawei P20 Pro

109 - Huawei Mate 20 Pro

109 - Samsung Galaxy S10+

107 - Xiaomi Mi 9

105 - Apple iPhone XS Max

103 - HTC U12+

103 - Samsung Galaxy Note 9

103 - Xiaomi Mi Mix 3

102 - Huawei P20

101 - Apple iPhone XR

101 - Google Pixel 3

99 - Samsung Galaxy S9+

99 - Xiaomi Mi8

98 - Google Pixel 2

98 - OnePlus 6T

97 - Apple iPhone X

Teď ale zpět k žebříčku DxO Mark. Skóre je v jednotlivých disciplínách opravdu velmi vyvážené, tu má mírně na vrch Samsung, tu Huawei, jindy se Samsung řadí přesně mezi oba modely čínské značky. Galaxy S10+ je tedy opravdu parádní fotomobil. Bylo by zajímavé, kdyby DxOMark podrobila testu i ještě vyspělejší variantu S10 5G, která má ještě čtvrtou TOF kameru. Ta by mohla kvalitu snímků ještě pomoci mírně vylepšit a Samsung by se tak mohl teoreticky dostat na první příčku, byť s modelem, který není dostupný zdaleka na všech trzích.

Takto vlastně zbývá jediný adept, který ještě teoreticky může Huawei na špičce žebříčku ohrozit. Tím je chystaná Nokia s pěti fotoaparáty. Velká očekávání pak panují v souvislosti s připravovaným modelem Huawei P30 Pro, bude zajímavé sledovat, zda a o kolik se dokáže v kvalitě snímků Huawei posunout.

Mimochodem, skóre Samsungu Galaxy S10+ můžeme vztáhnout i na obyčejnější S10 a také na skládací Galaxy Fold: sestava trojitého fotoaparátu je u všech těchto tří modelů shodná. To už ovšem neplatí u Selfie hodnocení, kde si tentokrát Samsung spravil chuť. Galaxy S10+ má totiž na rozdíl od S10 duální selfie foťák, takže tady má navrch. DxO Mark to potvrzuje, v hodnocení selfie foťáků získal S10+ 96 bodů, tedy o čtyři více, než doposud nejlépe hodnocené selfie fotomobily Samsung Galaxy Note 9 a Google Pixel 3.