Samsung má novou modelovou řadu, ale zatím to důležité není

Samsung má aktuálně pět modelových řad: A, M, S, Z a Note. Nyní oznámil novinku v řadě šesté, která je označená písmenem F. Telefon spadá do nižší střední třídy či mezi lepší low-endy, tedy tam, kde zatím výrobce uváděl telefony v řadách A a M. Proč tedy nová řada?

To není úplně jasné, podle všeho je to (alespoň zatím) jen specialita pro indický trh. Ostatně jinde se zatím nový model F41 prodávat nebude. Nová řada je poněkud překvapující, už nyní si mnohé telefony z řad A a M přímo konkurují a novinka by se do jejich hierarchie asi dokázala vetřít.

Asi nejlogičtější vysvětlení je, že řada F je určena pro specifické prodejní kanály, alespoň tedy zatím v rámci indického trhu. Ona už řada M vznikla jako speciální řada pro modely prodávané pouze online, ač velmi rychle tato praxe vzala za své. Takže uvidíme, jestli bude mít řada F pokračování a jestli se rozšíří i mimo indický trh.

Zase o něco složitější výběr

Samsung F41 není ani ničím výjimečný, aby si zasloužil novou modelovou řadu, je to tedy především marketingové rozhodnutí. V podstatě je to totiž přeznačený model M31, respektive M21. V prvním případě o něco ošizený, v druhém o fous vylepšený. Základ je však stejný.

Platí to v zásadě o designu, tam jsou jen decentní rozdíly a platí to i o hardwaru. Všechny tři modely mají procesor vlastní výroby Exynos 9611. Novinka bude existovat s paměťovou výbavou 6+64 nebo 6+128 GB, model M31 se v Evropě prodává s první sestavou pamětí, model M21 má sestavu 4+64 GB.

Skoro stejná výbava

Všechny tři telefony mají FHD+ SAMOLED displej s úhlopříčkou 6,4 palce a kapkovitým výřezem. Dále disponují baterii s kapacitou 6 000 mAh a 15W rychlonabíjením.

Rozdíly najdeme až u fotoaparátu. Modely M21 a F41 mají tři objektivy, model M31 pak čtyři. Novinka disponuje sestavou hlavního, širokoúhlého a hloubkového snímače: 64+8+5 Mpix, M31 má stejné čipy a k tomu ještě 5 Mpix makro snímač. A M21 má sestavu 48+8+5 Mpix.

Z výše uvedeného vyplývá, že F41 je něco mezi M21 a M31, možná by ho bylo možné označit jako M21s a také je možné, že se toho dočkáme. Jako model F41 se v Evropě s největší pravděpodobností prodávat nebude, ale jako příslušník řady M možná ano.

Dodejme, že Samsung na českém trhu neprodává ani model M31, místo něj nabízí lepší kus M31s, který je však dražší. Indickou cenu nemusíme řešit, ale můžeme porovnat indické ceny všech tří modelů. A z nich vyplývá, že F41 stojí zhruba stejně jako M21. Což je s ohledem na o fous lepší výbavu zajímavá nabídka. Dodejme, že v Česku stojí Samsung M21 asi 6 300 korun.