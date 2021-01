Realme se tlačí tam, kde zatím není pro značku místo

Realme je velmi mladá značka, vlastně jí ještě nejsou ani tři roky. Založená byla v květnu 2018 a jejím úkolem v rámci koncernu BBK Electronics je produkce telefonů s dobrým poměrem výkonu a ceny, a zároveň s agresivní cenovou politikou. Značka se nejprve zaměřila na indický trh, následně pak rychle přišla i do Evropy.

A nutno dodat, že v rámci mantinelů, které jí byly v koncernu BBK Electronics vytyčeny, dělá věci velmi dobře. Má povedené mobily v low-endu a střední třídě a cenovou agresivitou často překonává i Xiaomi, které se v tomto směru proslavuje už několik let.

Jenže v Realme zjevně chtějí víc a všeobecná samostatnost značek v rámci koncernu mu umožňuje připravovat i modely, na které si netroufají mnohé jiné zavedené značky.

Velké ambice

Loni tak Realme začalo na českém trhu nabízet model X50 Pro 5G se startovací cenou 21 000 korun. Tedy přístroj prémiového segmentu, kde dlouhodobě dokážou své produkty masově prodávat jen Apple, Samsung nebo Huawei. Třeba i zavedené Xiaomi s loňskými modely Mi10 a Mi10 Pro narazilo. Byly příliš drahé. Nikoli v poměru ke svým vlastnostem, ale zákazníci značky prostě očekávají produkty v jiné cenové kategorii.

A nejde o to, že by Realme X50 Pro byl špatný mobil. Má výbornou výbavu, ale v detailech na premianty top segmentu nestačí. A především, zákazníci v této třídě sáhnou po prověřené značce. A nebo chtějí adekvátní cenovou výhodu, a ta v jeho případě přišla až s podzimní redukcí ceny na 14 990 Kč. Jenže tou dobou se už i prémiové Samsungy S20 dostaly hluboko pod hranici 20 000 korun.

Opět pokus o prémiový top telefon

Přesto se Realme rozhodlo obsadit všechny cenové segmenty i v letošním roce. Vrcholem nabídky by měl být model Race Pro, o kterém se mluví již delší dobu a jeho premiéru můžeme očekávat na jaře.

Telefon by měl používat letošní vrcholný procesor Qualcommu, tedy Snapdragon 888. K tomu dostane pořádnou porci 12 GB operační paměti a podle varianty 128 až 512 GB uživatelského místa. To ho zjevně pasuje do top segmentu. Navíc telefon přinese dvě neobvyklé funkce, a to 160Hz obnovovací frekvenci OLED displeje, který navíc bude mít velmi vysoké rozlišení QHD+.

Další specialitou bude 125W nabíjení, což je opravdu extrémní hodnota. V rámci kategorie jen průměrně vypadají předběžné údaje k fotoaparátu. Hlavní bude trojitý s hlavním 64Mpix snímačem. Další dva snímače mají mít rozlišení 13 Mpix. Jeden bude zcela jistě širokoúhlý, druhý by měl být teleobjektivem. Ale zde zatím podrobnosti nejsou známé. Stejně tak nevíme, jestli fotoaparát dostane optickou stabilizaci. Loňský X50 Pro ji neměl a celkově jeho fotoaparát neodpovídal ceně přístroje.

Levnější alternativa

Druhá chystaná novinka míří níž a má tedy mnohem lepší předpoklady pro to, aby na trhu uspěla. Model X9 Pro by měl patřit do vyšší střední třídy, tedy zhruba do kategorie 10 až 15 000 korun. Oproti modelu Race Pro bude mít procesor Mediatek Dimensity 1200, tedy úplnou novinku, a nejvyšší čip Mediateku. K tomu až 12 GB operační a až 256 GB uživatelské paměti.

OLED displej bude mít v tomto případě obvyklejší FHD+ rozlišení a úhlopříčku 6,4 palce. Vysoká obnovovací frekvence 120 Hz stále není samozřejmá, ale v této kategorii přístrojů se letos už stane standardem. Rychlonabíjení také bude, ale „jen“ 65W. I to je však nadprůměrná hodnota. Fotoaparát by mohl mít papírově podobné hodnoty jako dražší Race Pro. Premiéra by i v tomto případě měla proběhnout poměrně brzy.