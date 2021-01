Na co se můžeme těšit. Vivo představilo top model s maximální výbavou

Vivo, patřící do koncernu BBK Electronics, je jedním z šesti největších výrobců mobilů na světě. V Evropě již nějaký čas působí, do Česka by mělo vstoupit letos. V rámci koncernu je to značka číslo 2, po Oppu, takže v portfoliu má i top modely s maximální výbavou. Což dokládá poslední novinka.

Řada X60 zahrnuje tři modely. Dva byly představené již začátkem ledna letošního roku, vrcholný model X60 Pro+ pak se zhruba dvoutýdenním zpožděním. Všechny tři telefony mají bohatou výbavu. Ovšem dva první, tedy X60 a X60 Pro, patří do střední a vyšší střední třídy. Ten poslední je pak jasným zástupcem kategorie prémiových top modelů.

Vivo u všech novinek sáhlo po těch nejaktuálnějších procesorech. První dva využívají, jako úplně první realizace, čip Exynos 1080 od Samsungu. Vrcholný X60 Pro+ dostane procesor od Qualcommu, a to Snapdragon 888. Tedy to nejlepší, co Qualcomm nabízí.

Operační paměť bude mít buď 8, nebo 12 GB, uživatelská pak podle verze 128, nebo 256 GB. Relativně malou baterii s kapacitou 4 200 mAh bude možné nabíjet až 55W. To není maximum možného v rámci koncernu BBK Electronics, třeba Realme chystá dokonce 125W nabíjení, ale značky jsou v tomto případě nezávislé a tak volí vlastní postupy.

Displej má úhlopříčku 6,56 palce a je to FHD+ OLED panel s obnovovací frekvencí 120 Hz. Přední kamera je ukrytá v centrálně umístěném průstřelu a má rozlišení 32 Mpix.

Mnohem zajímavější je však sestava hlavního fotoaparátu se čtyřmi objektivy. Ta telefon jasně řadí mezi špičku, alespoň podle papírových parametrů. Hlavní snímač je od Samsungu a je to Isocell GN1 s rozlišením 50 Mpix a skvělou světelností f/1,57. Snímač má optickou stabilizaci a dokáže zaznamenávat video až 400 snímků za sekundu při FHD rozlišení.

Velmi zajímavý je v tomto případě i širokoúhlý snímač. Tentokrát ho dodalo Sony a je to IMX 598. Velmi netradiční je zde stabilizace, kterou obstarává gimbal, takže je výrazně lepší než obyčejná optická. Využití pro video je zde jasné.

Zbylé dva snímače jsou teleobjektivy. První s rozlišením 32 Mpix zvládne dvojnásobné přiblížení, druhý, periskopový má rozlišení 8 Mpix a přiblížení je v tomto případě pětinásobné. Software fotoaparátu samozřejmě umí objektivy sloučit tak, aby bylo přiblížení plynulé v celém rozsahu.

V Číně již započal předprodej novinky, v přepočtu telefon vyjde na 16 až 20 000 korun, podle paměťové varianty. V Evropě se nová řada X60 ještě neprodává, přijde na trh až ve druhém čtvrtletí.