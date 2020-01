Neobvyklé smartphony mají obrovskou anténu. Slouží i jako vysílačka

Integrovat vysílačku do smartphonu se pokouší více společností. Třeba v Česku poměrně známý výrobce Doogee připravil loni model S90, ke kterému lze jako externí modul připojit digitální vysílačku. Konkurenční a méně známý čínský výrobce Phonemax letos na veletrhu CES v Las Vegas ukazuje hned dva smartphony s vysílačkou, a to přímo integrovanou do těla přístroje.

Oba telefony jsou zvláštní samy o sobě. Model Fighter 3 Pro je úplným exotem, protože jde o smartphone s malým displejem a alfanumerickou klávesnicí, tedy vzhledově klasický hloupý telefon. Ale má Android a přes mnohá omezení snad zvládne základní smartphonové funkce.

Proč snad? Protože hardware je opravdu základní, kdy neznámému procesoru sekunduje pouhý 1 GB operační paměti a 8 GB paměti uživatelské. Displej je miniaturní s úhlopříčkou 2,4 palce a předpotopním rozlišením 240 x 320 pixelů. Na druhou stranu přístroj podporuje LTE, což je vzhledem k jeho určení a zbylé výbavě poněkud překvapující. Dále má Fighter 3 Pro přední i zadní foťák, každý z rozlišením 2 MPix, a když je to smartphone, tak logicky i operační systém. Konkrétně osmičkový Android.

Parametry je nutné brát s rezervou, protože pravděpodobně existuje více variant. Uvedené mají platit pro letošní rok, loňská verze modelu byla ještě hůř vybavená.

Jako všechny telefony výrobce má odolnou konstrukci s certifikací IP68, což by mělo umožnit s telefonem zacházet docela drsně. A pak je tu zvláštnost s vysílačkou. Té si každý všimne na první pohled, protože z telefonu trčí masivní anténa. Podle výrobce umí telefon analogovou i digitální (DMR) komunikaci.

Integrovanou vysílačku pravděpodobně moc zákazníků neocení, ale pro některé to může být velmi zajímavá funkce. Jenže nemusí stačit slabá výbava modelu Fighter 3 Pro. A pro tyto případy má Phonemax další model označený Rocky 4 Pro, což je oproti nižšímu modelu přeci jen tradičnější smartphone.

Rocky ovšem také nepatří mezi tuctové zboží. Je to velmi malý přístroj, vždyť má jen čtyřpalcový displej s velmi zvláštním rozlišením 540 x 1 080 pixelů. Procesor je tentokrát jasný, je to Mediatek MT6739, který doplňuje několik variant paměťových sestav. V nejlepším případě to jsou 4 GB operační a

64 GB uživatelské paměti. Což je slušný standard levnějších smartphonů.

Ve výbavě najdeme i 13MPix hlavní a 5MPix přední fotoaparát. Podle verze může mít telefon dokonce bezdrátové nabíjení či NFC, případně nejnovější Bluetooth 5.0. Je to skládačka a záleží, co si zákazník objedná. Ve všech případech bude v telefonu nainstalovaný Android 10 a digitální (DMR) vysílačka. Ano, i tento model má poměrně masivní anténu, kterou nelze přehlédnout.

První uvedený model Fighter 3 Pro by měl podle obsluhy stánku výrobce na veletrhu CES stát okolo 4 000 korun, Rocky 4 Pro pak 6 000 Kč. Ale ceny je nutné brát s rezervou, značku Phonemax budete shánět obtížně, spíš je šance, že se oba modely objeví na trhu pod jinou značkou. Omezený okruh zákazníků by si mohly najít. A pozor, stejně označené phonemaxy bez přídomku Pro vysílačku nemají a jejich výbava je chudší.