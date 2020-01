Smartphone s nejhorším displejem na světě skoro nelze používat

Hisense není ani v Česku neznámá značka, má dokonce montovnu televizí v Plzni. Ale mobily v Evropě neprodává, ač některé modely jsou docela zajímavé. Rozhodně firmě nechybí odvaha experimentovat. Jenže experiment se může zvrtnout. A to je i případ modelu A5, který jsme vyzkoušeli na výstavišti veletrhu CES v Las Vegas.

Hisense A5 je zvláštní tím, že má e-ink displej. Respektive to až tak zvláštní není, právě Hisense už několik let prodává smartphony s e-ink displejem na zádech, ale vpředu mají displej klasický (více viz Číňané okopírovali ruský smartphone. A ono to konečně dobře funguje). Ten se používá pro běžnou práci, naopak ten s elektronickým inkoustem se hodí jako čtečka knih nebo v nouzi při slabé baterii. A navíc tento koncept není nic nového, ruská společnost Yota s ním přišla už v roce 2013 a pak ho několikrát zopakovala.

Jenže Hisense A5 má jen jeden displej, a to ten inkoustový, což je problém. Ostatní výbava telefonu sice není výjimečná, je to low-end, ale procesor od Qualcommu (Snapdragon 439) a 4 GB paměti jsou použitelné parametry. Telefon má i 13MPix hlavní fotoaparát a vpředu 5MPix selfie kamerku.

Jenže i kdyby byl v telefonu nejvýkonnější procesor na trhu a k tomu třeba 100 GB paměti, tak mu to nepomůže. Limitem je právě onen e-ink displej, který se ze své podstaty pomalu překresluje. Respektive přesněji – velmi pomalu. Možná v momentě, kdy si majitel na tento líný styl zvykne, tak to nebude tak špatné, ale při přechodu z běžného smartphonu je jakákoli činnost na telefonu utrpením.

Displeje s elektronickým inkoustem samozřejmě nejsou špatné, pro čtečky knih a mnohá další řešení jsou ideální. Jenže používání smartphonu je dynamické, a tady tento typ displejů naráží na své současné možnosti.

Dalším pro smartphone limitujícím faktorem je černobílý obraz. Pro psaní a čtení je to v pořádku (i když napsat SMS je prostě za trest), ale při focení je mnohdy na displeji vidět jen mazanice (stačí sebemenší pohyb na scéně nebo s mobilem), a to vlastně platí i o mnoha dalších režimech. Samotný displej je čitelný výborně a nebude mít problém s čitelností ani na sluníčku. Problematické však je, že v některých případech zůstává v podkresu aktuálního zobrazení vidět třeba hlavní menu s ikonami.

Telefon se již v Číně prodává několik měsíců. Zájemci ze zahraničí za něj dají v přepočtu zhruba 5 000 korun, jenže si ho moc neužijí. Firma samotná totiž telefon v zahraničí neprodává, takže nemá integrované služby Googlu. Otázkou také je, jestli by mnohé aplikace bylo možné výhradně přes monochromatický displej používat. Tedy alespoň částečně.