Čínští výrobci čehokoliv mají nový zlatý důl. Opět se inspirovali u Applu

Ať se to někomu líbí, nebo ne, Apple stále určuje trendy. Když v roce 2015 začal prodávat chytré hodinky Watch, hned ho následovaly velké značky a se zhruba ročním zpožděním desítky, nebo spíš stovky čínských značek. Prodleva byla způsobena vývojem a přípravou výroby.

Chytré hodinky a náramky všech možných podob pak zaplavily všechny veletrhy spotřební elektroniky na několik let. Nutno dodat, že chytré hodinky Apple nevymyslel, jen vytvořil první, které zaznamenaly úspěch. Ostatně to samé platí i o sluchátkách AirPods, která patří mezi takzvaná opravdu bezdrátová sluchátka – prostě to jsou pecky do uší bez jakéhokoli kabelu. Jenže i ty některé firmy představily ještě před Applem. Celosvětový úspěch zaznamenaly ovšem až právě jeho AirPods.

První generace se začala prodávat na konci roku 2016 a pro mnohé menší čínské producenty jistě bylo výzvou taková sluchátka zkonstruovat. Proto s nimi v masovém měřítku začali zaplavovat světové trhy až loni. A to včetně modelů za směšných 100 korun z čínských obchodů.

Prostě opravdu bezdrátová sluchátka (anglicky všeobecně označovaná true wireless) jsou dnes skvěle prodejné zboží, a to především v nejnižších cenových kategoriích. Drahé modely si drží velké značky, na levná tu jsou čínští výrobci. Ostatně podle agentury Conterpoint se mělo loni prodat 120 milionů těchto sluchátek. Což je výborné číslo.

A podle lasvegaského veletrhu CES to čínští výrobci dobře vědí a dokážou chrlit neskutečné množství modelů. Jen stánků s těmito sluchátky jsme našli možná ke stovce. Jednotlivých modelů pak mohou být vyšší stovky. K tomu můžeme připočíst i příslušenství, tedy náhradní nabíjecí krabičky, pouzdra na ně, včetně těch odolných. Ceny se pohybují od deseti dolarů (cca 220 korun), nejdražší jsme našli za 100 dolarů (necelých 2 300 korun), ale to už je spíš výjimka. Značkové dnes stojí zhruba od 700 korun po několik tisíc, třeba nové AirPods od Applu vyjdou dokonce na 7 300 korun.

Prostě opravdu bezdrátová sluchátka jsou dnes populární a levná. Čínští výrobci jsou dost kreativní, takže nabízí samozřejmě různé tvary samotných sluchátek, různé barvy a také různá nabíjecí pouzdra. A to i pro jeden model sluchátek. Prostě dokážou vyhovět každému zákazníkovi. Poněkud horší je to se zvukem – ten, jak jsme mohli vyzkoušet, odpovídá nízké ceně. Výdrž neznáme; výrobci se předhánějí v superlativech, ale v tomto směru bychom od sluchátek za několik stovek zázraky nečekali.

V té záplavě nejrůznějších levných modelů sluchátek, které jsou v Las Vegas k vidění, nás zaujal jeden model, který vyniká ani ne tak samotnými sluchátky, jako jejich pouzdrem. To je totiž zároveň sportovním náramkem, který má malý, ale docela dobře čitelný displej a překvapivě dost senzorů, které umí měřit vzdálenost, spotřebované kalorie, tep, tlak a další parametry. Alespoň takové funkce displej zobrazoval. Cenu se nám zjistit nepodařilo, ale to není podstatné. Prostě je to zajímavý nápad, který sluchátka v záplavě stovek jiných zvýraznil.