Jaká jsou nejlepší sluchátka Apple? Postavili jsme je proti špičce od Sony

Posluchače se sluchátky Apple AirPods poznáte snadno - z uší jim ční bílé „tyčky“. Pokud takového posluchače potkáte v metru, autobuse nebo letadle, můžete si být celkem jistí, že o poslech hudby mu zas tolik nejde. Kvůli koncepci bez měkkých nástavců pro utěsnění zvukovodu z nich v hlučném prostředí moc hudby neuslyšíte.



To je jedna z věcí, které AirPods Pro mění. V příslušenství sluchátek najdete silikonové nástavce třech velikostí, které nasadíte na sluchátka a ty pak sluchátka drží ve zvukovodech a zároveň slouží jako první bariéra proti průniku okolního hluku k bubínkům. Druhou bariérou je aktivní systém potlačení hluku ANC.

Ten mikrofony na vnější straně sluchátek snímá zvuky z okolí a prostřednictvím sluchátek je v protifázi přehrávají posluchači do uší - původní zvukové vlny se tak vyruší s těmi reprodukovanými v opačné fázi, a tím posluchači zůstane ticho. Pokročilý systém, který Apple (ale i některá konkurence) využívá, je navíc doplněn i o další mikrofon, který „poslouchá“ výsledek - a pokud do zvukovodu proniká více hluku, než je nutné, provede patřičné změny nastavení.

Internetový obchod Alza.cz nám sluchátka zapůjčil a my je tak můžeme porovnat s etalonem třídy „in-ear true wireless ANC“ sluchátek, modelem Sony WF-1000XM3.

Sympaticky malé

AirPods Pro překvapí hned po vybalení z krabičky - dobíjecí pouzdro je maličké, mnohem menší než to od Sony, a také je lépe tvarované - v kapse u kalhot nepřekáží. Z hlediska akceschopnosti - sluchátka rychle uklidit a zase vyndat - jsou tak AirPods lépe připravené.

Maličké pouzdro zase znamená menší akumulátor, takže i menší celkovou výdrž na jedno nabití.

Sony má pouzdro výrazně větší, s ostrou hranou víka, takže nošení v kapse je méně pohodlné i elegantní.

Konstrukce a držení v uchu

Překvapení nás čekalo při výměně silikonových nástavců AirPods Pro - sundavají se klasicky tahem, ale je potřeba tahat tak, že jsem se opravdu bál, že je přetrhnu. Na konci snažení se ozve „cvak“ a nástavec se odpojí.

Na rozdíl od běžné zvyklosti není nasazen na vykrojení vyústění ozvučnice sluchátka, ale je opatřen plastovým rantlíkem, který musí zacvaknout do protikusu na sluchátkách. Výhodou je, že nástavec nejspíše neztratíte. Nevýhodou pak je, že můžete - alespoň zatím - zapomenout na snadnou náhradu nástavců jinými - například z paměťové pěny nebo nástavci na míru - takzvanými „custom fit“. Apple je ztělesněním pojmu „vendor lock“ a toto je jeden z projevů. Ale jak se mnohokrát ukázalo, kompatibilní příslušenství od třetích stran na sebe jistě nenechá dlouho čekat.

AirPods sedí velmi diskrétně, jsou lehoučké, že je skoro nevnímáte - ale v mém případě jen několik prvních desítek minut. Pak jsem si začal uvědomovat, že plastové tělo sluchátek v kontaktu s vnitřní stranou ucha je v kontaktu a že je to nepříjemné, že cítím tlak. U Sony máte větší nabídku nástavců na výměnu a byl jsem schopen najít kombinaci, která mi byla opravdu příjemná. Větší ozvučnice navíc docela chytře využívají opěrných bodů v uchu a hmotnost (větší než u AirPods) se tak příjemně roznese.



Odhlučnění

Přiznáme, že v tomto bodě nás AirPods Pro velmi mile překvapila. Odhlučnění je totiž účinnější než u Sony. Ve vlaku slyšíte dobře hlášení další stanice, ale okolní šustot a hluk je velmi potlačen a dobře je odizolován i hluk od kolejí - ten do Sony proniká více.

Obě sluchátka umožní i v takto hlučném prostředí nerušený tichý poslech jazzu nebo vážné hudby, ale více ticha zařídí Apple. Na druhou stranu s AirPods jsem měl pocit určité nervozity v uších, Sony v tomto ohledu působí klidněji a přirozeněji. Je to ale hodně individuální, každý je jinak citlivý.

Zvuk

Po chvíli poslechu je jasné, že v této kategorii naopak vede Sony. Jejich projev je výraznější, detailnější, propracovanější, jde více do hloubky. Basa je kontrolovanější, u AirPods více měkká. Vokál je u Sony plnější a otevřenější. Sony má energii, rytmus, hudba více baví. Směle můžeme říci, že Sony uspokojí i poměrně náročné posluchače.

AirPods hrají velmi dobře, příjemně a důstojně. V hudbě je i příjemné množství detailů, někdy i docela precizně vykreslených, ale celkově vše sušší. Trochu jim chybí energie a drive. Oproti Sony je všeho méně, i na prostor a hloubku, hutnost. U Sony bychom trochu ubrali vyšších basů, ale to už je trochu jejich charakterový znak, který se buď líbí, nebo ne.

Ačkoli AirPods Pro hrají velmi dobře (a rozhodně nejlépe, jak kdy sluchátka Apple hrála), na WF.1000XM3 nemají.

Telefonování

Tady není o čem přemýšlet, z hlediska snímání hlasu telefonujícího jsou AirPods Pro nadstandardní. Protistrana ani v běžně hlučném kancelářském či pouličním prostředí často nepoznala, že mluvím prostřednictvím headsetu. Horší to bylo například v autobuse nebo na rušné křižovatce, tam byla srozumitelnost pro druhou stranu často nízká. Pro telefonování můžete využít jen jedno sluchátko, je jedno, zda levé, či pravé.

Naopak WH-1000XM3 jsou, stejně jako většina bezdrátových in-ear sluchátek, pro telefonování vhodné pouze v tišším a tichém prostředí a situace, kdy vás druhá strana neslyší, jsou poměrně běžné. Pro telefonování lze samostatně využít levé sluchátko, pravé nikoli.

Doplňkové funkce

AirPods Pro budou, jak je u Applu zvykem, rozšiřovat svoji nabídku funkcí softwarovými aktualizacemi v průběhu svého života. Nedávno tak například dostaly propojení na aplikaci Zdraví, do které dodávají data o hlasitosti poslechu a umí vás varovat, pokud to s hlasitým poslechem přeháníte.

AirPods Pro se přihlásí do iCloudu, a tak u nich můžete použít funkci „find my device“, sluchátka vidíte v mapě, a když jsou v dosahu telefonu, umí i zazvonit (ale z krabičky nejsou moc slyšet). Veškerá komunikace probíhá samozřejmě přes telefon, jakmile sluchátka nejsou v dosahu Bluetooth telefonu, nic z toho není k ničemu. V nastavení sluchátek můžete přepínat mezi režimy odhlučnění (odhlučnění, vypnuté, zesílení okolního zvuku), přepínání lze přiřadit dotykové plošce jednoho nebo obou sluchátek. To druhé pak můžete nechat na aktivaci Siri. Tu ale můžete oslovit i bez stisku tlačítka, stačí vyslovit „Hey Siri“. Ploškami zároveň uřídíte zastavení a spuštění přehrávání a přeskakování skladeb. Funguje to bezvadně.

Po připojení sluchátek na displeji telefonu vidíte stav nabití sluchátek i pouzdra. U Androidu nefunguje zastavení reprodukce po vyjmutí z uší, u iOS to lze nastavit.

Použité telefony Samsung Galaxy S9+ Apple iPhone 6 Plus Apple iPhone 11 Pro

Sony vybavilo sluchátka množstvím pohybových čidel, díky kterým poznají, co zrovna děláte - například zda sedíte, jdete nebo běžíte. Podle toho se mohou přepínat profily nastavení tak, jak si je sami zvolíte - například při běhu se sníží intenzita potlačení hluku, abyste slyšeli případná nebezpečí po cestě.

Přiznám se, že jsem tento systém nechal většinu času vypnutý, jednotné nastavení mně vyhovovalo a naopak, někdy sluchátka přepnula režim, i když jsem to zrovna nechtěl.

Samozřejmostí je zastavení reprodukce při vyjmutí z uší (a její opětovné spuštění) nebo jejich vypnutí chvíli poté, co je odložíte. Vše lze nastavit v doprovodné aplikaci. Jejich vypnutí a automatické spuštění nabíjení po vložení do pouzdra je samozřejmostí.

Specialitkou je systém 360 Reality Audio, který společnost Sony představila letos na veletrhu CES - vyzkoušeli jsme přímo na místě. Sony ve spolupráci se svojí hudební divizí převádí některá hudební alba pomocí psychoakustického modelu lidského vnímání zvuku do podoby virtuálního prostorového mixu. WF-1000XM3 tento systém podporují a v aplikaci Sony Headphones Connect ji můžete nakonfigurovat - telefonem si vyfotíte uši a systém podle jejich tvaru snadněji vypočítá akustické vlastnosti vašeho zvukovodu. Hudební alba ve formátu 360 Reality Audio nabízí hudební služby Tidal a Deezer. My jsme vyzkoušeli prvně jmenovanou variantu - v záložce „explore“ přibyla kategorie 360 Reality Audio a v ní je seznam patřičně vybavených alb. Běžných alb se funkce nijak nedotýká. Nutno podotknout, že nejsem příznivcem prostorových hudebních formátů, ale uznávám, že u některých nahrávek jsou výsledky působivé a především, neslyšel jsem vedlejší škody, které by mohl systém na zvuku páchat.

Ovládání také zajišťují dotykové plošky, i zde si je můžete plně konfigurovat. Každá může zastávat buď ovládání přehrávání, změny režimu aktivního potlačení hluku, zavolání hlasové asistentky Google Assistant nebo Amazon Alexa. Funguje to bez potíží.

AirPods Pro vydrží na jedno nabití hrát zhruba čtyři hodiny a přibližně pětkrát je můžete plně dobít v pouzdře - celkově to činí přes dvacet hodin. Sony na jedno nabití vydrží necelých šest hodin, dalších patnáct přidáte nabíjením v pouzdře.

Závěr

Pokud je pro vás alfou a omegou zvuková kvalita, lépe vám poslouží Sony. Pokud hledáte co nejúčinnější potlačení hluku nebo jste „lapeni“ v ekosystému Apple, pak nejsou Apple AirPods Pro špatnou volbou - rozhodně jde o nejlepší sluchátka s nakousnutým jablkem ve znaku.

Apple AirPods Pro pořídíte za 7 290 Kč, Sony WF-1000XM3 za 6 499 Kč.