Můžete s ním volat zadarmo. Z odolného smartphonu uděláte vysílačku

Doogee S90 není žádnou zásadní novinkou MWC, ale je to přístroj, který dovede zaujmout. Modulárních telefonů totiž moc není, dlouhodobě se jim věnuje jen Motorola. Její MotoMods dodávají i starším modelům řady Z nové funkce. A přesně tak fungují i moduly u nového Doogee S90.

To je samo o sobě odolným telefonem se solidní, byť ne kdovíjak zázračnou výbavou. Telefon pohání procesor MediaTek Helio P60 ve spojení se 6 GB RAM, je tu 128 GB vnitřní paměti, displej má úhlopříčku 6,18 palce a rozlišení

2 246 x 1 080 pixelů. Displej má klasický výřez. Kvůli tomu, že jde o odolný kousek, je hmotnost opravdu značná: 302 gramů. To rozměry 170 x 80 x 15 mm jsou docela přijatelné, ve světě odolných telefonů to není nic neobvyklého. Mezi běžnými kousky je však S90 stále docela přerostlý smartphone.

A s moduly to je samozřejmě jen horší. Základním modulem je přídavná baterie, která v zdvojnásobí výdrž. Standardní akumulátor uvnitř Doogee S90 má kapacitu 5 050 mAh, přídavný modul dodá dalších 5 000 mAh. To může stačit až na čtyři dny výdrže.

Další modul potěší hráče, je to totiž gamepad. Zvláštní je, že joystick i další směrové ovládací prvky jsou jen vlevo. Gamepad pro mobilní telefon navíc není nic nového, existují i univerzální řešení pro ostatní smartphony, takže tady Doogee svým modulem výhodu nezískává. A co víc, kompletní sestava bude mít asi půl kilogramu, to je na kapesní herní konzoli hodně.

Zajímavější je podle nás modul vysílačky. Pokrývá frekvence v pásmu 400 – 480 MHz a dosah pro komunikaci má být asi deset kilometrů. S přístrojem se tak můžete s ostatními domluvit i tam, kde není signál mobilního operátora.

Posledním modulem, který jsme na stánku Doogee viděli, je 5G modul. Sítě páté generace jsou tentokrát velkým tématem MWC, a tak Doogee ukazuje i tuto možnost. Jde ovšem o nefunkční koncept, který ukazuje, jakým směrem se firma může vydat. Potíží v tomto případě asi bude použitý čipset. 5G modem zatím spolehlivě umí dodávat Qualcomm, pro procesory MediaTek momentálně funkční řešení neexistuje.