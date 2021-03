Jsou to ukázkové prémiové androidy. OnePlus za ně chce hodně peněz

Značka OnePlus si za léta působení na trhu vybudovala pověst „zabijáka prémiových smartphonů“ po stránce ceny i výbavy. V posledních letech však svou konkurenci straší jen výbavou, cenou se už pohodlně v tomto segmentu ztratí. Její modely přesto patří tradičně do kapes nadšenců pro systém Android, kteří si žádají to nejlepší, co lze po stránce výbavy dostat.

OnePlus je v kontextu celosvětového trhu spíše menší značkou historicky patřící do obřího koncernu BBK Electronics, který se řadí mezi největší na světě v produkci smartphonů. Zahrnuje vedle OnePlusu i Oppo, Vivo, IQOO a Realme. Jak je tomu dnes, není úplně jasné, jednotlivé značky jsou nezávislé a souvislost s koncernem BBK Electronics popírají. OnePlus je v každém případě aktuálně spojený se značkou Oppo pod hlavičkou firmy OPlus.

OnePlus měl vždy specifické postavení – je to značka pro zámořské trhy (v kontextu čínského výrobce) se specializací na online prodej, ale to se postupně mění. Portfolio v podstatě každoročně obsahovalo alespoň jeden topmodel a následné půlgenerační vylepšení, loni se však OnePlus utrhl ze řetězu a ukázal nejenom model vyšší střední třídy, ale i dva (na své poměry) levné modely.

Nyní se vrací po obvyklé roční pauze k top modelům. Letos tu tak máme modely OnePlus s pořadovým číslem 9 a ve dvou variantách: běžná „devítka“ a „Pro“ verze. Liší se od sebe spíše v drobnostech a cenová propast mezi nimi není úplně obrovská.



Legendární Hasselblad v mobilu

Vrhněme se rovnou na to, co OnePlus na novinkách protěžuje nejvíce, tedy fotoaparáty. Ty navrhl společně s legendárním švédským výrobcem fotoaparátů Hasselblad, který pomohl OnePlusu zapracovat na realističtějším podání barev ve fotografiích a zdokonalil optiku fotoaparátů, aby například v širokoúhlém režimu docházelo k minimálnímu zkreslování obrazu. Není to první spojení Hasselbladu s mobily, kdysi měla Motorola přídavný modul na své modulární modely, který byl vytvořený s touto značkou.



Výkladní skříní spolupráce těchto dvou značek je dražší model OnePlus 9 Pro, který má na zádech čtveřici fotoaparátů. Hlavní je 48Mpix senzor Sony IMX789 se světelností f/1,8 a optickou stabilizací. Paradoxně ještě větší jemnost pak nabídne 50Mpix širokoúhlý snímač od IMX766 se světelností f/2,2. Širokoúhlý snímač také slouží k zachycení makrosnímků, ostří totiž už na vzdálenost 4 centimetrů. Do třetice tu pak máme telefoto objektiv s trojnásobným optickým přiblížením a až třicetinásobným digitálním. Jeho rozlišení je 8 Mpix a světelnost f/2,4. Čtvrtým do party je pak dvoumegapixelový monochromatický fotoaparát.

Specialitou je pak softwarový „Hasselblad profesionální režim“, který nabídne vedle manuálního ovládání nejrůznějších hodnot jako je ISO, čas závěrky, vyvážení bílé a další také možnost zachycovat snímky v režimu 12bit RAW s více daty o barvách. Po stránce videa máte možnost natáčet 8K rozlišení při 30 snímcích za sekundu nebo ve 4K a až 120 snímcích za sekundu. Nechybí ani specializovaný noční režim pro video Nightscape 2.0.

U modelu OnePlus 9 je tomu trochu jinak, na jeho zádech totiž chybí telefoto senzor a hlavní 48 Mpix snímač (světelnost f/1,8) je typu IMX689 a mění například optickou stabilizaci za elektronickou. Fanjšmekrovské focení ve 12bit RAW mu však nechybí. Širokoúhlý fotoaparát je zde beze změny oproti Pro modelu a třetí senzor je také monochromatický se dvěma megapixely. Oba mobily mají stejnou 16Mpix čelní kamerku pro selfie (světelnost f/2,4).

Parádní displeje, ohromující výkon

Rozdíly pokračují designovou stránkou: zatímco model Pro má prémiovější kombinaci kovových rámečků a zad pokrytých tvrzeným sklem, levnější „devítka“ má rámečky plastové. Je to drobný kompromis, kterého si možná ani nevšimnete, ale zkrátka tu je. Oba modely mají tři různé barevné varianty, z toho vždy je jedna lesklá a dvě matné. Model Pro je zároveň i utěsněny proti vniknutí prachu a vody s certifikací IP68.



Displeje se také dosti liší. Pro verze jde prakticky na jistotu a nabízí prakticky maximálně prémiovou záležitost, co lze sehnat. Na úhlopříčce 6,7 palců najdete QHD rozlišení (1 440 x 3 216 pixelů), AMOLED panel, adaptivní 120Hz obnovovací frekvenci, zaoblené boky a integrovanou čtečku otisků prstů.

OnePlus 9 oproti tomu má menší úhlopříčku (6,55 palce), Full HD+ rozlišení (1 080 x 2 400 pixelů) a displej je plochý. Zbytek specifikací zůstává stejný, těšit se můžete na adaptivních 120 Hz, integrovanou čtečku v displeji a AMOLED panel.

Po hardwarové stránce se dále oba modely liší jen minimálně. Srdcem je v obou případech nejmodernější trhač výkonnostních testů, Snapdragon 888 společně s buď 8 nebo 12 GB operační paměti. Místo pro data je také ve dvou variantách, buď 128 nebo 256 GB a nejde dále rozšířit paměťovou kartou. Najde si v nich však místo na dvě SIM.

Fyzická konektorová výbava zahrnuje pouze USB-C, v bezdrátové je samozřejmostí podpora 5G sítí, NFC a Bluetooth 5.2. Oba telefony mají také stereo reproduktory s technologií Dolby Atmos. Nechybí ani tradiční přepínací tlačítko pro tichý režim.

Klasikou ve výbavě je pak uživatelské prostředí OxygenOS 11, nad rámec operačního systému Android 11, jehož čisté verzi je však grafická nadstavba velice podobná. OnePlus v této verzi například optimalizoval využití operační paměti.



Po stránce baterie je mezi modely jen jeden drobnější rozdíl. Oba mají kapacitu akumulátoru 4 500 mAh (ten se skládá ze dvou článků) a superrychlé nabíjení Warp Charge 65T (10V/6,5A), které dodá plnou kapacitu baterie za 29 minut. Model 9 Pro pak přidává 50W bezdrátové nabíjení (slibuje plnou kapacitu za 43 minut), zatímco levnější „devítka“ umí bezdrátově nabíjet jen s výkonem 15 W. Přibalená nabíječka pak zvládne i jiné telefony nabíjet s výkonem až 45 W. Oba telefony podporují i reverzní bezdrátové nabíjení.



Jak už jsme zmínili, zatímco v prvopočátcích se OnePlus snažil tlačit cenu za jinak špičkové telefony co možná nejníže, novinky jsou už poměrně klasickým prémiem, za který si musíte stejně jako u většiny ostatních značek připlácet. Podle dostupných informací od českého zastoupení značky by na trh měly přijít telefony v 128GB verzi a to za cenu 19 299 v případě modelu OnePlus 9, lépe vybavený OnePlus 9 Pro pak bude stát 24 299 korun.

Telefony OnePlus 9 a OnePlus 9 Pro bude možné předobjednat od 23. března. Na český trh se následně dostanou 1. dubna.