Seznamte se. Nová značka vás chce naučit kupovat svoje smartphony

Vivo není vůbec neznámý hráč, je to jedna z největších značek na poli chytrých telefonů (oficiálně šestka nebo pětka světového trhu) a firma, která během své (pravda, relativně mladé) historie přinesla celou řadu inovací. Na českém trhu ovšem smartphony Vivo doposud oficiálně chyběly a sehnat se moc nedaly ani přes různé dovozce a nezávislé distributory, kteří se raději soustředili na jiné značky.

Ale teď se dostupnost mění. Dnes, tedy 18. února, totiž Vivo oficiálně vstupuje na český trh. Není to vstup takříkajíc „jen na oko“, Vivo má v Česku kanceláře a vlastní zaměstnance, centrála pro Evropu se nachází v Německu a firma Česko do portfolia zařazuje v rámci strategie většího rozšiřování po Evropě. Vivo tedy na trh nevstupuje třeba jen prostřednictvím distributora, který by to chtěl prostě „jen zkusit“, chce se na trhu etablovat a být jedním z významných hráčů na českém trhu.

Dlouhodobý záměr

Firma sice neprozrazuje konkrétní ambice, nicméně záměr je jasný. „Nejsme značka, které by to na trhu zkoušela jen na chvíli. Pro expanzi do Evropy jsme se rozhodli před několika lety, když jsme přemýšleli, kde ještě můžeme růst. Evropa je specifický trh a vyžaduje dlouhodobý přístup,“ řekl nám Seon-il Hwang, viceprezident značky Vivo pro Evropu.

PR manažer pro region Ivan Polojac k tomu dodává: „Sponzorujeme například fotbalové šampionáty Euro 2020 (které se má po odsunu kvůli koronaviru konat letos – pozn. red.) a Euro 2024, což je jen jeden z důkazů našich dlouhodobých záměrů.“ Co se celkových ambicí Viva týče, chce rozhodně patřit do pětky největších výrobců mobilních telefonů na světě a i v Česku chce patřit k významným hráčům. „Nemáme konkrétní cíle, byť samozřejmě s určitými plány interně pracujeme. Ale chtěli bychom, abychom ve statistikách i na českém trhu nepatřili do kolonky ‚ostatní‘,“ nastiňuje ambice Seon-il Hwang.

Zrovna tak se zástupci Viva nechtějí vymezovat vůči žádné značce na českém trhu, byť je poměrně logické, že by rádi vyplnili mezeru, která tu je po ústupu Huaweie ze slávy a po které sahají i další výrobci smartphonů. Portfolio modelů by však nakonec mělo být vcelku kompletní, tak aby Vivo dovedlo konkurovat jakékoli značce na českém trhu, ať už je to jednička Samsung, nebo třeba agresivní Xiaomi či relativní nováček Realme.

Tři dostupné modely

V rámci svého působení na trhu vyznává firma filozofii, kterou nazývá Ben Fen. Toto spojení má vyjadřovat konání správných věcí a ve správnou dobu. Že Vivo nikam vlastně moc nespěchá, ukazuje portfolio, se kterým do Česka značka vstupuje a o němž jsme již informovali dříve. Začne tu totiž nejprve prodávat tři relativně dostupné modely. Tím nejlepším je Vivo Y70, solidní smartphone střední třídy se Snapdragonem 665, 8 GB RAM, 6,44palcovým FullHD+ AMOLED displejem a trojicí fotoaparátů (hlavní má 48 megapixelů, další dva jsou jen do počtu) a baterií s kapacitou 4 100 mAh a rychlým dobíjením (33 W).

Další dva modely jsou Vivo Y20s a Y11s s velkou 5 000mAh baterií a Snapdragonem 460. Y20s má tři foťáky, Y11s dva – jde o poměrně klasické dostupné modely s relativně základní výbavou. Co se cen týče, ty potvrzují, že se Vivo nechce nijak dramaticky podbízet. Model Y70 se začíná prodávat za 5 999 korun, Y20s vyjde na 4 299 korun a Y11s na 3 299 korun. Jde o konkurenceschopné částky, ovšem Vivo rozhodně nehodlá (alespoň zatím) rozpoutat kdovíjakou cenovou válku.

To svým způsobem potvrzuje onen dlouhodobý záměr – značky, které z počátku intenzivně bojují cenou, totiž často na trhu nakonec moc nevydrží. Když dojdou peníze na dotování telefonů z marketingového rozpočtu, úspěch u zákazníků končí. Příkladem může být z nedávné minulosti relativně krátká popularita Lenova, které to nakonec v rámci změny strategie „zabalilo“ a do Česka pustilo zpět svou tradiční značku Motorola (která už tak výraznou cenovou válku rozhodně nevede). Zástupci Viva tedy zákazníky ujišťují, že hodlají být stabilním hráčem na trhu a že nikam nezmizí. Chtějí nabízet dobrou podporu a se zákazníky komunikovat.

Špička přijde brzy

Modely, se kterými Vivo na český trh vstupuje, patří do kategorie, která je z hlediska objemu prodejů u nás asi nejdůležitější, a tak se vlastně úvodnímu složení portfolia nelze nijak divit. Na druhou stranu jsou si u Viva vědomi toho, že vlajkové modely jsou určitým nositelem image a vzhledem k tomu, že firma sama vystupuje i jako velký inovátor, určitě musí top modely nabídnout.

„Špičkové modely přijdou na trh o něco později, což je bohužel dáno aktuálním modelovým cyklem,“ vysvětluje Hwang. Důvod je jednoduchý: Vivo už v Číně představilo novou top řadu X60, X60 Pro a X60 Pro+, která se však do Evropy teprve chystá. V zemích, kde Vivo působí už nějakou dobu, nabízí zákazníkům dosavadní špičkový model X51.

Vivo X60 Vivo X60

Jenže nabízet ho v Česku by jednoduše firmě nedávalo moc smysl: doslova za několik týdnů by přišel nástupce a pro zákazníky by to mohlo být matoucí a někdy trochu nepříjemné: kdo by koupil relativně drahý X51, měl by zanedlouho „zastaralý“ model, který bude nahrazen typem X60.



Vivo X60 Pro+ Vivo X60 Pro+

Proto Vivo s uvedením drahého smartphonu počká a přijde do Česka až s modelem X60, který mimo jiné nabídne třeba fotoaparát laděný ve spolupráci se společností Zeiss. Načasování startu na trhu je tedy z hlediska dostupnosti špičkových modelů trochu nešťastné, nicméně vše je důsledkem různých odkladů způsobených pandemií koronaviru: Vivo jednoduše mělo podle původních záměrů s expanzí postupovat rychleji.



Všechny smartphony Vivo na evropském trhu pak dostávají operační systém Android s nadstavbou výrobce Funtouch OS. Ta má ale oproti čistému systému jen drobné úpravy. „Chceme vycházet vstříc zákazníkům a před vstupem na evropský trh jsme si udělali průzkum mezi 9 000 uživateli smartphonů. Z něho nám mimo jiné vyšlo, že vedle designu, fotoaparátu a výdrže baterie je pro evropské zákazníky poměrně důležité i relativně čisté provedení Androidu,“ vysvětluje Ivan Polojac.

Z tohoto důvodu tedy evropské modely Vivo dostanou Funtouch OS, i když firma na zahraničních trzích uvádí své nové uživatelské prostředí Origin OS, které se však od čistého Androidu odlišuje výrazně více. Funtouch OS má pro uživatele i jednu velmi zajímavou výhodu: „Prostředí nám dovoluje velmi rychle připravit aktualizaci na novou verzi systému,“ vysvětluje Polojac.

A realita jeho slova potvrzuje – kompletní evropské portfolio modelů Vivo má totiž již aktualizaci na Android 11, což je něco, čím se jiná značka s takovou šířkou nabídky pochlubit nemůže. Ano, Android 11 nemají telefony přímo v balení, ale třeba náš testovací Y70, se kterým vás brzy seznámíme detailněji, si aktualizaci stáhl a nainstaloval prakticky ihned po zprovoznění.

Součást koncernu, či nikoli?

O značce Vivo se často hovoří v souvislosti s koncernem BBK Electronics, jehož má být součástí. Ovšem představitelé evropské pobočky vykreslují trochu jiný příběh. „Ano, je tu entita BBK Electronics a Vivo vlastně vzniklo jako jedna z jejích divizí. Dnes jsme ale zcela samostatnou společností s vlastním vedením i vlastními akcionáři,“ říká Seon-il Hwang. Podle něj je hlavním akcionářem firmy její prezident Shen Wei a akcie drží i zaměstnanci společnosti.

Vivo tak prý nemá nic společného ani s dalšími firmami, které mají původ v BBK Electronics: značkami Oppo, OnePlus a Realme, které jsou teď sdruženy pod hlavičku zastřešující společnosti Oplus. I ta má být ale na BBK nezávislá. Jak tomu je ve skutečnosti, nelze zjistit, vlastnická struktura firem v Číně se nezkoumá zrovna snadno. Každopádně by toto uspořádání vysvětlovalo, proč se koncern BBK nehlásí k pozici světové jedničky na trhu se smartphony: dohromady totiž značky sdružené v Oplus a Vivo prodávají víc smartphonů než Samsung nebo Apple.

Aby to však nebylo jednoduché, i Vivo používá některé další značky. „Našimi značkami jsou Vivo, NEX a iQOO,“ říká Hwang s tím, že je možné, že se i zákazníci v Evropě postupně s těmito značkami setkají. Zatímco NEX je značka vyhrazená výjimečným špičkovým modelům, iQOO představuje mladistvou značku, která nabízí moderní prvky výbavy a zajímavý poměr výkon/cena. Tedy něco jako konkurence pro značku Poco u Xiaomi. Prozatím ale Vivo nabídne smartphony svých modelových řad Y, V a X – Y jsou ty dostupné, V představuje střední třídu a X špičkové modely.

Co se inovací týče, v historii Viva nalezneme několik průkopnických příkladů. Známý je například model Vivo X5 Max, který vznikl v roce 2014, v době války o nejtenčí smartphone. Vzhledem k tomu, že od té doby boj o štíhlý pas smartphonů polevil, je dost možné, že s oficiálně udávanou tloušťkou pouze 4,75 mm (a to v nejširší části u foťáku, jinak je to 3,98 mm) je to dodnes nejtenčí smartphone, jaký se kdy dal koupit. Vivo X20 Plus byl zase nejspíš první telefon se čtečkou otisků prstů integrovanou v displeji. Loňské Vivo X50 Pro bylo zase prvním smartphonem s gimbalovým uložením fotoaparátu.

Samotná firma je zhruba 25 let stará. Začínala jako výrobce telefonů pro pevné linky, později vstoupila na pole mobilních telefonů a v roce 2011 začala vyrábět i smartphony. Své smartphony vyrábí Vivo ve dvou továrnách v Číně a po jedné v Bangladéši, Indii a Indonésii. Vývoj probíhá v devíti vývojových střediscích – šest jich je v Číně, další jsou v Tchajpeji, Tokiu a San Diegu. Do roku 2025 chce firma postavit novou R&D centrálu v čínském Dongguanu, kde má již jedno ze stávajících vývojových středisek.