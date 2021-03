Realme GT bude jeden z nejlevnějších mobilů s procesorem Snapdragon 888

Realme GT výrobce avizoval už koncem února, první obrázky zveřejnil v rámci kongresu MWC v Šanghaji. Nyní proběhla čínská premiéra, ta evropská by měla následovat v první polovině roku, přesné datum zatím nebylo stanoveno. Ale s ohledem na to, že o telefonu ještě pod kódovým označením Race informovala i česká pobočka značky, tak bychom se dočkat měli.

Novinka není vyloženě špičkový top model, ač některé parametry do této kategorie spadají. Platí to především o procesoru, telefon výrobce osadil čipem Qualcomm Snapdragon 888, což je letošní absolutní špička, kterou najdeme třeba v nových modelech Samsungu řady S21.

Což jsou drahé modely s cenou nad 20 000 korun. To Realme GT bude zcela jistě mnohem levnější. Základní čínská cena je v přepočtu 9 700 korun. Česká by se pak mohla pohybovat pod hranicí 12 000 korun. Telefon by mohl být jedním z nejlevnějších s uvedeným procesorem.

I další parametry nejsou vůbec špatné. Základní paměťová verze má 8 GB operační LPDDR5 a 128 GB uživatelské paměti. Maximem je sestava 12/256 GB paměti. Za tu se v Číně připlácí v přepočtu zhruba 1 700 korun, což je velmi rozumný příplatek. Dodejme, že i na tamním trhu byl zatím spuštěn jen předprodej.

Displej má úhlopříčku 6,43 palce při FHD+ rozlišení. Je to AMOLED panel s obnovovací frekvencí 120 Hz. Parádní je i 65W rychlonabíjení a dobrou zprávou je, že v uvedené ceně je potřebná nabíječka. Samotná baterie má kapacitu 4 500 mAh.

Mezi klady výbavy patří sluchátkový konektor, dva reproduktory i mikrofony, NFC a další obvyklé prvky, z kterých nic zásadního nechybí. Problém nastává u hlavního fotoaparátu. Má tři snímače, což by mohlo evokovat solidní sestavu s teleobjektivem. Jenže nic takového na telefonu nenajdeme.

Sestava za zbytkem telefonu zaostává, má hlavní 64Mpix čip od Sony, k tomu 8 Mpix širokoúhlý snímač a posledním je 2Mpix makro, tedy objektiv k ničemu. Komplet nikterak nevybočuje z průměru střední třídy, chybí jindy obvyklý snímač hloubky ostrosti, ale to výrobce zjevně vyřešil jinak. Přední selfie kamera má rozlišení 16 Mpix.

Telefon se bude nabízet ve třech barevných variantách: stříbrné, modré a žluté. První dvě jsou úplně obyčejné, naopak žlutá barva je velmi výrazná a navíc je kombinována s černým zadním pruhem, který vede přes snímače fotoaparátu. Prostě takový rychlý pruh známý z aut, což se k telefonu s označením GT hodí. Na čínském trhu tato verze stojí stejně jako ostatní, nic se za ni nepřiplácí.