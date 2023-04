Tak má vypadat super výbava za příplatek. Test Motoroly Edge 40 Pro

Motorola v poslední době málokdy šlápne vedle. Má velice zajímavou nabídku modelů střední třídy, zároveň však myslí i na svou sestavu špičkových modelů. U nich se ovšem zajímá spíše o dostupnou cenu než o maximalizaci všech parametrů bez ohledu na rozpočet. I tak nicméně dovede často nabídnout velice zajímavý poměr ceny a výkonu.

Model Edge 40 Pro je přesně takovým modelem. Navazuje na tradici série Edge, která vždy umí nabídnout buď něco extra, nebo alespoň za hezkou výbavu neúčtovat příliš odvážnou sumu peněz. Co přesně se nám na modelu Edge 40 Pro líbí a kde má ještě nějaké rezervy, to si popíšeme v dnešní recenzi.

Bude se mi telefon líbit?

Motorola Edge 40 Pro je docela elegantní telefon. Bohužel jsme jej měli k dispozici v celkem nudné černé barvě (dostupná je také ve světle modré), ovšem i tak má hned několik příjemných designových prvků. Prvním jsou matná záda, která jsou na dotek nejenom příjemná, ale také se na nich příliš nezachytávají otisky prstů.

Druhým jsou hezky zaoblené strany telefonu, a to dokonce i ta spodní a horní. Telefon je v podstatě takový kovový a skleněný oblázek, hezky se v ruce drží. Jeho rozměry jsou 161,2 × 74 × 8,6 mm a hmotnost 199 gramů. To je v podstatě mezi smartphony takový standard. Všechna ovládací tlačítka najdete na pravém boku telefonu.

Potěší rovněž i přítomnost utěsnění proti vniknutí prachu a vody (certifikace IP68) a také fakt, že čelní strana i záda jsou chráněny prémiovým tvrzeným sklem Gorilla Glass Victus. Modul s fotoaparátem na zádech je sice trochu vystouplý, v dnešní době zvětšování tohoto prostoru pro fotoaparáty však zůstává poměrně decentně malý.

Co displej?

Oproti loňskému modelu Motorola sice nechtěla vymýšlet žádné výrazné změny, ovšem i tak se displej vlastně dočkal poměrně zásadní novinky. Jednak už je v něm schovaná čtečka otisků prstů, ale také je tu velice rychlá obnovovací frekvence 165 Hz. To je aktuálně prakticky nejlepší hodnota mezi smartphony. Animace a plynulost prostředí bude zase o něco lepší, funkci rovněž ocení i hráči.

Má to však také jeden háček, 165Hz režim musíte zapnout manuálně a dále s ním už systém automaticky pracovat neumí a drží zkrátka pouze tuto hodnotu, dokud ho zase nevypnete. Lepší tedy přeci jen bude zvolit běžnější 120Hz režim, kde navíc automaticky systém volí podle stylu používání rozmezí 120– 60 Hz.

Displej jako takový má úhlopříčku 6,67 palce a rozlišení 1 080 × 2 400 pixelů. Výsledná jemnost je tedy 394 pixelů na palec. Obrazovka je typu OLED a dále disponuje také podporou HDR10+ či Dolby Vision. Čitelnost ani za slunečného dne není žádný problém, obrazovka je hezky jasná.

Jaký je výkon a výbava?

Motorola vsadila na to nejlepší, co má aktuálně k dispozici, tedy moderní čip Snapdragon 8 Gen 2. Výkon se bude hodit, neboť rozhýbat onu 165Hz obrazovku bude možná v některých náročnějších hrách docela náročné, ovšem lepší mobilní čip v současnosti pro mobily s Androidem ani dostupný není.

Motorola Edge 40 Pro je dostupná pouze v jedné paměťové verzi, a to s 12 GB operační a 256 GB uživatelské paměti. Nemusíte se tedy bát, že by vám prostor pro vaše data jen tak došel, ovšem i tak je třeba mít na paměti, že telefon nemá slot na kartu microSD. Přesto si ovšem myslíme, že zaplnit 256GB úložiště v mobilu se jen tak snadno nepovede.

Konektorová výbava zahrnuje USB-C, sluchátkový jack už nějakou dobu u top modelů chybí. Loňský model se pyšnil i podporou stylusu, který ovšem už letos výrobce nezmiňuje. Dále se dočkáte jak podpory 5G sítí, tak NFC pro mobilní platby či Bluetooth 5.3.

Opět musíme pochválit Motorolu za to, že dovede nabídnout hezky čistý operační systém Android. Najdete zde totiž verzi 13, a to bez větších úprav, s jen několika obvyklými softwarovými funkcemi Motoroly, které zahrnují pohybová gesta pro aktivaci fotoaparátu či svítilny. Po stránce aplikací zde nenajdete nic moc navíc nad rámec toho, co bychom označili jako „čistý systém“. Tak to má vypadat.

Jak rychle se nabíjí?

Velkou předností tohoto modelu je jeho rychlé nabíjení. Není sice nejrychlejší na trhu, ovšem tady se už bavíme o rozdílech v řádu jednotek minut. Integrovanou baterii s kapacitou 4 600 mAh totiž Motorola Edge 40 Pro dovede nabíjet výkonem 125 W, což zaručí, že nabito budete mít za něco málo přes 22 minut. A pokud máte jen chviličku, pak i jen pět minut na nabíječce stačí na doplnění zhruba třetiny kapacity baterie.

Motorola Edge 40 Pro – obsah balení

Výdrž je obvykle hodně relativní, tradičně závisí na tom, jak telefon používáte. Někdo jej téměř s jistotou dovede vybít za den (při ždímání 165Hz režimu možná ještě rychleji), jiným mobil vydrží v provozu okolo dvou dní. Právě na ony dva dny jsme se povětšinou dostávali i během našeho testování. Telefonu nechybí bezdrátové (15 W) a reverzní bezdrátové (5 W) nabíjení.

Co fotoaparát?

Asi nejmenší změna oproti loňskému předchůdci je vidět u sestavy zadních fotoaparátů. Je tu sice novinka v podobě 12Mpix portrétního telefoto objektivu s dvojnásobným zoomem (plus hezká světelnost f/1,6), který nahradil nadbytečná snímač hloubky ostrosti, zbytek je však při starém.

To tedy znamená, že budete opět fotit hlavním snímačem s rozlišením 50 Mpix (f/1,8), kdy součástí jeho výbavy je i optická stabilizace. Doplněn je širokoúhlým senzorem se stejným 50Mpix rozlišením (f/2,2) s úhlem záběru 114 stupňů, který zároveň dovede plnit roli makro objektivu.

Držet se opět budete především hlavního senzoru, který nabídne hezky ostrý obraz (v základu fotí v rozlišení 12,5 Mpix), příjemně věrné podání barev, a nezalekne se ani zhoršených světelných podmínek, byť jsou tu samozřejmě i jasně dané limity. Ve tmě už využijte raději noční režim.

Ačkoliv má portrétní fotoaparát ještě o něco lepší světelnost, tak bez optické stabilizace to nebude na žádné noční či akční fotografie a i za světla budou fotky mít méně ostré detaily, byť zase vykouzlí o něco hezčí efekt hloubky ostrosti. Povedený je i 50Mpix širokoúhlý senzor, u kterého si výrobce dal záležet, aby kvalitativně nebyl jen do počtu a dal se využívat i poměrně často.

Mám si Motorolu Edge 40 Pro koupit?

Opět musíme zopakovat, že Motorola jen málokdy šlápne vedle. Za výše zmíněnou výbavu nám cena 21,5 tisíce korun přijde poměrně adekvátní. Telefon má parádní displej, příjemný design, výborný výkon a super rychlé nabíjení. Fotoaparát také nedělá žádnou ostudu, byť se samozřejmě najdou i lépe vybavení (a také dražší) konkurenti.

Telefonu vlastně ani nemáme moc co vytknout. Jasně, asi by na zádech mohl být objektiv s ještě větším zoomem, ale to je v podstatě asi tak jediná věc, co nás napadá. Třešničkou na dortu je pak onen čistý systém, kde Motorola už tradičně dává najevo, že vám nechce nic moc vnucovat a je jen na vás, jakými aplikacemi si mobil vybavíte.

Co se konkurence týče, tak model Edge 40 Pro má konkurenty v modelech jako Samsung Galaxy S23 nebo Xiaomi 13. Jsou to telefony s menšími, nicméně stejně hezkými displeji, stejným výkonem i podobnými fotoaparáty, byť v obou případech je možnost zoomu obrazu trojnásobná. Oba telefon však také mají pomalejší nabíjení.