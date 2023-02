Blíží se první letošní top model Motoroly. V Číně se maskuje jiným jménem

V Evropě jsou nejvyšší modelovou řadou Motoroly modely Edge. V Číně se prodávají pod jménem X, čísla pak sedí, ale další označení už zase nikoliv. Takže čínský model X40 se bude v Evropě (s největší pravděpodobností) prodávat jako Edge 40 Pro. A aby to nebylo tak snadné, tak alespoň podle minulých řad čínská verze Pro se v Evropě bude jmenovat Ultra.

Loni v třicítkové řadě tak do Evropy nejprve přišly modely Edge 30, Edge 30 Pro. Na podzim pak trojice Edge 30 Neo, Edge 30 Fusion a Edge 30 Ultra.

Je možné, že se novinka ukáže na veletrhu MWC v Barceloně, který začíná 27. února. S ohledem na loňskou modelovou řadu by k modelu Edge 40 Pro měl výrobce představit i model Edge 40, ten však zatím čínský předobraz nemá. Na podzimní část modelové řady je pak ještě příliš brzy.

Přestože Edge 40 Pro nebude stát na úplném vrcholu, bude to telefon nejvyšší třídy s velmi bohatou výbavou. To ostatně platí i o čínském předobrazu X40. Ten na tamním trhu stojí v nejvyšší variantě v přepočtu 14 tisíc korun, což by mohlo indikovat evropskou cenu lehce přes 20 tisíc korun.

Parádní je POLED displej s úhlopříčkou 6,7 palce, FHD+ rozlišením a extrémně vysokou obnovovací frekvencí 165 Hz. Displej je tradičně zahnutý do boků. Výkon zajišťuje aktuální top čip Snapdragon 8 gen 2, kterému sekunduje 8 nebo 12 GB operační paměti. V prvním případě v kombinaci se 128 GB uživatelského místa, v druhém je na výběr 256 nebo 512 GB. Evropské paměťové kombinace však mohou být jiné.

Zajímavý je nejen hlavní, ale i přední fotoaparát, který má rozlišení 60 Mpix. Zadní má tři snímače. Hlavní a širokoúhlý mají rozlišení 50 Mpix, první z nich má optickou stabilizaci obrazu. Třetím je teleobjektiv s rozlišením snímače 12 Mpix. To je velice slušná sestava, která přebíjí velkou část čínských smartphonů v podobné cenové třídě.

Baterie s kapacitou 4 600 mAh není největší, ale 125W nabíjení jí dodá energii hodně rychle. Telefon má i bezdrátové 15W nabíjení, což opět není u čínských smartphonů úplně běžné. Čtečka je v displeji, telefon má NFC a především telefon splňuje normu IP68, takže přístroj splňuje velmi slušnou míru odolnosti.