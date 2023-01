Plochý design připomíná iPhony. Motorola E13 však nestojí ani tři tisíce

Motorola hned na začátku roku představila najednou pět modelů. Dvojici G53 a G73, která už spadá do střední třídy a věnovali jsme se jí v tomto článku, doplňuje trojice levných modelů E13, G13 a G23. Nové éčko je vyložený low-end s velmi nízkou cenou, zbylá dvojice pak cenou patří na pomezí nižší střední třídy, výbava je však spíš low-endová.

Společným prvkem všech novinek je podobný design. Těla jsou vpředu a vzadu plochá, trochu to připomíná vzhled aktuálních iPhonů. Podobný je i modul fotoaparátů s dvojicí hlavních objektivů. Výjimkou je model E13, který má místo jednoho objektivu blesk a modely G13 a G23 mají objektivy tři, z nichž je jeden výrazně menší. Vizuálně však design sedí i s těmito odlišnostmi.

Žádné zázraky ve výbavě čekat nelze, spíš je to zklamání. Z celé pětice má FHD+ displej jen nejdražší Motorola G73, ostatní mají HD+ panely, což je očekávatelné u nejlevnější E13, ale u G23 a G53 s cenou nad 5 tisíc korun je to ostuda. Přitom Motorola v minulých generacích dávala do podobně drahých přístrojů AMOLED displeje s vysokým rozlišením. Takový nemá ani jedna novinka, vždy to je LCD displej. Všechny telefony mají stejně velké displeje s úhlopříčkou 6,5 palce. Pokud chcete větší či menší, tak musíte jinam.

Modely G13 a G23 jsou v podstatě dvojčata. Jsou stejně velké a těžké a liší se jen v pár funkcích. Oba mají stereofonní reproduktory, NFC, sluchátkový konektor, čtečku otisků v bočním tlačítku, FM rádio nebo samostatný slot na paměťovou kartu. Vyšší model má pak dva mikrofony.

Stejný je i procesor MediaTek Helio G85. Model G23 se bude na českém trhu prodávat v solidní paměťové konfiguraci 8+128 GB. U levnějšího modelu přesnou specifikaci výrobce nezveřejnil, vždy má 4 GB operační a 64 nebo 128 GB uživatelské paměti.

Asi nejvýraznější rozdíl je ve fotoaparátu. Oba přístroje mají tři snímače. Stejný hlavní s rozlišením 50 Mpix a dvoumegapixelové makro. Motorola A13 k tomu přidává dvoumegapixelový snímač hloubky ostrosti, model A23 místo toho má širokoúhlý snímač s integrovaným snímačem hloubky ostrosti a rozlišením 5 Mpix. Vpředu je pak u levnějšího modelu 8Mpix foťák, u dražšího 16Mpix snímač.

Třetí novinka E13 je vyložený low-end, čemuž odpovídá výbava. Motorola opět použila HD+ LCD panel s úhlopříčkou 6,5 palce. Procesor je Unisoc T606, operační paměť 2 nebo 4 GB a k tomu 64 GB místa na data. Telefon má slot na paměťovky, sluchátkový konektor, ale chybí NFC a výrobce se nezmiňuje o čtečce otisků prstů. Android 13 je zde ve verzi Go edition. Jednoduchý foťák má 13Mpix snímač vzadu a 5Mpix vpředu.

Všechny tři novinky se začnou prodávat v březnu. Model E13 vyjde na 2 899 Kč, model G13 na 4 399 Kč a Motorola G23 bude stát 5 599 Kč.