Zajímavý smartphone se extra nesnaží, přesto patří k výborným fotomobilům

Ukázal to už náš redakční test: Motorola Edge 40 Pro je příjemně všestranný smartphone bez zásadních nedostatků. A dobrá je i jeho sestava fotoaparátů. Teď prošla testem organizace DxO Mark a vysloužila si v něm skóre 130 bodů. To sice není kdovíjaký úspěch, aktuálně u nás nejvybavenější nabízená Motorola skončila v hodnocení bod za iPhone 12 Pro Max z roku 2020. O tři body zaostává za novým cenově dostupným Pixelem 7a. Na druhou stranu je to plně konkurenceschopný výsledek, díky kterému se může Motorola směle postavit řadě aktuálních soupeřů.

Edge 40 Pro je totiž sice špičkový smartphone výrobce, ale spíš než na absolutní vrchol všech smartphonů míří směrem ke spodnímu okraji segmentu prémiových top modelů. To ostatně ukazuje i cena 21 599 korun, díky které konkuruje tato Motorola spíš modelům jako jsou Samsung Galaxy S23 (nebo vzhledem k velikosti displeje S23+) a iPhone 14 (opět spíš model Plus), než úplným top modelům těchto zavedených a v prémiovém segmentu u nás nejoblíbenějších značek. No a v žebříčku DxO Mark je Motorola Edge 40 Pro právě těsně za těmito soupeři, to totiž mají 133 bodů. Stejné skóre jako Motorola má v hodnocení třeba aktuální Xiaomi 13.

Motorola Edge 40 Pro a její soupeři v žebříčku DxO Mark 140 – Google Pixel 7

136 – Vivo X90 Pro

133 – Apple iPhone 14

133 – Apple iPhone 14 Plus

133 – Samsung Galaxy S23

133 – Samsung Galaxy S23+

130 – Motorola Edge 40 Pro

130 – Xiaomi 13

127 – OnePlus 11

K dobrému skóre pomáhá Motorole sestava hlavního a širokoúhlého foťáku s rozlišením vždy 50 megapixelů a třináctimegapixelový fotoaparát s dvojnásobným zoomem. Hlavní snímač má optickou stabilizaci, ten širokoúhlý zase automatické ostření, takže poslouží i pro dobré makro snímky. Tento hardware ji v řadě disciplín řadí přímo mezi konkurenty od Samsungu a Applu, kde očividně Motorola na soupeře ztrácí, je natáčení videa. Za něj si totiž odnesla z testu 135 bodů, Samsung jich má 137 a iPhone dokonce 146.

To u zoomu je Motorola blíž iPhonu, který má 90 bodů, Motorola Edge 40 Pro získala bodů 95. Ukazuje to, že dvojnásobný optický zoom moc užitečný není, možná by stačilo zoom dopočítat z hlavního 50megapixelového snímače. Apple iPhone 14 má totiž pořád jen dva dvanáctimegapixelové foťáky, hlavní a širokoúhlý a Motorola skóre na něj v oblasti zoomu nahnala u širokoúhlého foťáku, nikoli teleobjektivu (tam dokonce dva body ztrácí). To zoom u Samsungu je lepší, i díky desetimegapixelovému teleobjektivu se stabilizací a trojnásobným přiblížením má Samsung v oblasti zoomu skóre 135 bodů.

U samotného focení hlavním foťákem je výkon Motoroly Edge 40 Pro v porovnání se soupeři hodně vyrovnaný. Zatímco Samsung tu má 129 bodů, Motorla dostala 133 body a iPhone 14 bodů 135. Rozdíly jsou to minimální a v praxi asi těžko postřehnutelné. Kde by se mohla Motorola zlepšit je ostření, naopak navrch má nad soupeři v případě šumu. To vše ukazuje, že je tedy Edge 40 povedený fotomobil.