Apple láká na „temný“ iOS 13. Nedostane ho iPhone 6, model SE ale ano

Číslo 13 bývá podle pověr spojováno se smůlou. To si Apple ale vzhledem k pozici na trhu dovolit příliš nemůže, a to i přes to, že má jeho v současnosti největší rival velké problémy. Čínský Huawei už asi nebude vzhledem k současné situaci tak dominantní, čehož by mohl Apple se svými iPhony využít.

Podle představení nového systému iOS 13 pro iPhony ale mnoho zcela revolučních řešení nečekejme. Prozatím jde ale o prezentaci v rámci konference WWDC, takže finální verze systému může ještě překvapit.

Jestliže minulá verze operačního systému pro iPhony byla zaměřena na vyladění a mnoho nového nepřinesla, od této nové verze iOS se čekalo hodně. Prozatímní prezentace ale žádné zcela přelomové funkce neslibuje.

Jako zásadní novinku Apple prezentuje takzvaný Dark Mode, tedy tmavý mód. Ten má šetřit oči a přispět k jejich menšímu namáhání za šera či jinak snížených světelných podmínek. Apple už částečně tento mód použil u aplikace iBooks pro elektronické knihy a dokumenty.

Nyní má ale být přítomen v rámci celého systému u všech vlastních aplikací. Dostupný bude i pro tvůrce aplikací od nezávislých vývojářů. Tmavý může být nastaven, aby se spustil automaticky při západu slunce podle času včetně ohledu na roční dobu, nebo bude možné zvolit vlastní nastavení. Případně ho lze zapnout ručně. Pojí se s ním i nové tapety, které se budou automaticky měnit podle světelných podmínek.

Vylepšená bude i aplikace pro fotografie a videa. Apple zdůrazňuje využití umělé inteligence, která dokáže automaticky setřídit fotografie podle důležitých událostí ve vybraných dnech, měsících či letech a vybrat pro tyto situace ty nejlepší momentky. Naopak upozadí obdobné méně povedené snímky a má lépe uspořádat celou knihovnu fotografií.

Celá složka fotografií a videí bude zcela přepracovaná. Uspořádání bude organizováno „inteligentněji“, prohlížení má být pohodlnější. Momentky mají být snáze k nalezení. Videa se pak budou přehrávat automaticky. Když budete mít na fotografii někoho ze svých kontaktů s uvedeným datem narození, jeho narozeniny vám iPhone připomene zobrazením snímku.

S fotografiemi se pojí i nové funkce pro úpravu jednotlivých fotografií. Pomocí pouhého gesta přejetím prstem se budou moci využívat různé efekty. iOS 13 umožní přímo upravovat videa, pomocí stejných funkcí jako fotky. Videa tak bude možné otáčet, stříhat či využít některý z filtrů. A to přímo z knihovny fotografií, na iPhonech XS a XR včetně videí v 4K rozlišení (60 fps) nebo zpomalených 240 fps videí.

iPhone XS s iOS 13

Nový systém také přinese pro loňské iPhony vylepšený portrétní mód, kdy bude možné přímo při fotografování upravovat jednotlivé detaily, jako je zostření očí nebo vyhlazení pokožky obličeje. K dispozici bude i možnost změnit osvětlení portrétu a vytvořit tak jemnější záběr. Novou funkcí bude High-Key Mono, která umožní pořizovat efektní černobílé portréty.

Zajímavě působí možnost přihlašovat se k různým službám a aplikacím pomocí vlastního Apple účtu (podobně, jako to známe na operačním systému Android s Google účtem). Nebude tedy nutné vyplňovat účty, potvrzovat potvrzovací e-maily nebo vybírat hesla. Apple z vašeho přihlášení ke svým službám vytvoří unikátní identifikační kód.

I v případech, kdy je nutné zadávat vlastní e-mail nebo jméno, bude možné e-mailovou adresu neposkytnut a využít Applem nahodile vytvořenou. Využít bude možné rozpoznávání obličeje Face ID nebo otisk Touch ID s dvoufázovou ochranou.

Jsme zvědaví, jak bude nové přihlašování šikovné. Apple zdůrazňuje, že nebude využívat údaje ke sledování uživatelů nebo mapování jejich chování. Pomocí nového způsobu přihlášení od Applu se bude možné přihlásit i v aplikacích na Androidu či ve Windows.

Proměnou projdou i vlastní mapy od Applu. Ovšem na ty si v našich končinách počkáme minimálně do roku 2020. Nejdříve přijdou na řadu Spojené státy, tedy hlavní teritorium Applu. Americká firma uvádí, že jejich skenovací vozy najezdily čtyři miliony mil (šest a půl milionu kilometrů), aby byly mapy od základu přebudovány.

Výsledkem má být širší pokrytí silnic, lepší data pro chodce, přesnější adresy a podrobnější informace o různých lokacích. Vzhledem k tomu, že Apple využívá mapové podklady od společnosti TomTom bychom se mohli vylepšení dočkat i ve vybraných tuzemských končinách. Minimálně v centru Prahy byly totiž viděny vozy této společnosti.



Pro nové mapy byly použity 3D snímky ve vysokém rozlišení, které mají přinést novou funkci Look Around s detailními záběry měst. Jde o odpověď na funkci Street View od Googlu. Nový systém dále do map přináší další funkce, které umožní sdílení oblíbených restaurací, obchodů nebo jiných pro uživatele důležitých lokací. Uvidíme, zda mapy od Applu konečně doženou ty od Googlu.

Apple také zmiňuje méně výrazné, i když pro řadu uživatelů důležité inovace v systému iOS 13. Například se vylepšení dočkají upomínky, které bude možné sdílet přes zprávy. Zprávy budou moci automaticky sdílet uživatelovo jméno a fotografii, stejně jako upravené emotikony Memoji či Animoji.

Pro někoho může být zásadní vylepšení aplikace Poznámky s přepracovaným sdílením. Budete tak moci doplňovat informace, přílohy a upravovat složky společně s přáteli či kolegy. Nová vyhledávací funkce dokáže rozpoznat i co je na fotografii vložené do poznámky, stejně jako na skenu účtenky. Poznámky se nově budou zobrazovat v náhledech. Z App Store také bude možné stáhnout nové typy fontů.

To platí i pro e-maily, u kterých nově využijete detailní formátování. Pomocí něj budete moci do e-mailů snadno vkládat skeny, přílohy, kresby a samozřejmě fotografie a videa. Z prohlížeče Safari bude možné snadno přidávat do e-mailů i na pozadí stahované položky. Integrováno bude „balení“ do zip souborů.

Ve vybraných jazycích vám systém nabídne s pomocí funkce QuickPath možnost jednoduše psát přejížděním po klávesnici jednou rukou. Inovací projde i editace textu umožňující pohyb v dokumentu, pohyb kurzoru či pohodlněji vybírat a editovat text.

Emotikony Memoji budou integrovány přímo do klávesnice, takže je bude možné využít při různých typech komunikace přes zprávy, e-maily a další. Memoji se také dočkají vylepšení v možnosti více upravit jejich vzhled, tedy ilustrovanou podobu konkrétního uživatele. A to včetně například piercingů. Animované emotikony Animoji dostanou tři nové podoby: myš, chobotnici a krávu.

Aplikace Soubory umožní mít k dispozici přístup k externím flash diskům nebo paměťovým kartám. Aplikace Zdraví potom přidává funkci pro kontrolu kvality sluchu a predikci menstruačního cyklu.

Funkce CarPlay pro použití v autech přinese integraci se systémem v palubní desce automobilu s novým zobrazením map, hudby a dalších funkcí, jako je asistentka Siri, kalendář nebo různé aplikace třetích stran pro navigaci najednou. Výrobci automobilů mohou integrovat CarPlay i do průhledových HUD displejů.

Asistentka Siri asi stále nebude umět česky, ale těm, co vládnou některým z podporovaných jazyků, by měla virtuální asistentka přinést přirozenější hlasový projev. Novinkou bude „doporučená automatizace“, která zautomatizuje rutinní záležitosti, jako je cesta do práce či domů.

Nezapomnělo se ani na sluchátka AirPods, které pomocí asistentky Siri přečtou došlou zprávu hned, co přijde. A to jak z aplikace Zprávy či z jiných podporovaných. Poslech hudby nebo sledování filmu bude možné i s přáteli vlastnícími sluchátka AirPods. Stačit se bude s nimi přiblížit k iPhonu nebo iPadu.

Umožněno bude zobrazení textu při přehrávání hudby, text se bude sám posunovat podle aktuální pozice v písni. Diktafon zase bude umožňovat daleko detailnější editaci záznamu. Hry bude možné hrát pomocí ovladačů pro PlayStation 4 nebo Xbox One.

Bezpečnost se zlepší možností povolit aplikaci třetí strany sledování polohy pouze jednorázově. Stejně tak bude mít uživatel k dispozici více informací, jak aplikace nakládá s lokací uživatele na pozadí. Z jiného soudku je možnost nastavit snížení datové náročnosti používaných aplikací.

Apple slibuje u systému iOS 13 další vylepšení odezvy systému s rychlejším odemykáním pomocí skenu obličeje přes Face ID. A to až o třicet procent rychleji. Dále bude v rámci nového systému implementován nový způsob stahování z obchodu App Store, kdy bude redukována velikost „zabalené“ aplikace, a tak proběhne stahování rychleji. Stejně bude rychlejší samotné spouštění aplikací, až dvakrát rychleji.

Jestliže minulý systém iOS 12 byl dostupný i pro v tu dobu pět let starý iPhone 5s, chystaný systém iOS 13 tak štědrý ke starším iPhonům nebude. Nejenže se ho nedočká iPhone 5s, ale zapovězen bude i pro iPhone 6 z roku 2014.

Nejstarší modely, které se nového systému dočkají, budou až iPhony 6s a 6s Plus z roku 2015. Dostane ho ale i malý iPhone SE s čtyřpalcovým displejem. Ten byl totiž představen až po iPhonu 6s na jaře roku 2016. Apple tedy u nového systému poskytne podporu pouze pro nejvýše čtyři roky staré iPhony.

Tím se téměř ztrácí výhoda oproti Googlu, který podporuje nové verze systému Android pro své vlastní smartphony Pixel po dobu tří let. Ovšem jedním z trendů doby je neochota zákazníků měnit staré smartphony za nové, což zkrácení podpory může prodeje iPhonů oživit.