Cena přijatelná, výkon špičkový. Těšit se můžeme na nový malý iPhone

Apple se nechystá vzkřísit opravdu malý iPhone, kterým byl naposledy model SE, ale chce oživit jiný model. Příští rok má uvést vylepšenou verzi svého stále nabízeného iPhonu 8. Stát se tak má mimo běžný termín uvádění nových iPhonů v září, ale hned v březnu. Tedy ve stejnou dobu, kdy byl uveden model iPhone SE.



Informuje o tom server Economic Daily News, který dodává, že o výrobu se postará externí výrobce Pegatron. Podle tchajwanské investiční společnosti Fubon Securities Investment Trust se počítá s produkcí 20 milionů kusů tohoto vylepšeného modelu.

Informace tak potvrzují zprávy od japonské agentury Nikkei, která rovněž přišla s informací o uvedení vylepšeného iPhonu 8 v roce 2020. Japonská agentura ale hovoří hned o třech nových iPhonech 8. Podle japonských novinářů mají mít 4,7palcový, pětipalcový a 5,5palcový displej. Ten největší má být místo typu LCD typu OLED.

iPhone 8 není úplný „mrňous“. Doba čtyřpalcových displejů, jaké měly iPhony do příchodu iPhonu 6, je však nenávratně pryč. O takový smartphone by byl malý zájem, jelikož dnes jsou v módě co největší panely.

Pokus o opravdu malý smartphone dokonce pouze s 3,3palcovým displejem od čínského TCL pod znovu oživenou značkou Palm žádný velký úspěch nepřinesl.

iPhone 8 má 4,7palcový displej a stejně velký má mít i v roce 2020 uvedená vylepšená verze. Ovšem polepší si rozlišení. Současný iPhone 8 má rozlišení panelu 1 334 x 750 obrazových bodů, inovovaný model má mít Full HD (1 920 x 1 080 obrazových bodů).

Inovovaný smartphone má dostat zcela nový procesor A13. Ten prozatím Apple nepředstavil. Dostanou ho i ty nejlepší a nejdražší chystané iPhony, které jsou očekávané letos na podzim. Inovovaná osmička, přes obstarožní design, bude při použití nového čipu patřit mezi nejvýkonnější smartphony na trhu.

Fotoaparát nebude dvojitý ani jinak vícenásobný, jak je nyní trendem, ale bude pouze jednoduchý. Pixely od Googlu dokazují, že to stačí. Existovat má jediná verze s celkem štědrou nerozšířitelnou pamětí 128 GB.

iPhone 8 se tak ve své standardní menší verzi nechystá do důchodu. I když název bude asi postrádat číslici 8. Konzervativním příznivcům by tak nadále měl nabídnout čtečku otisků prstů, když nové iPhony už spoléhají na zabezpečení pomocí 3D skenu obličeje.

Design novinky se podle všeho nezmění, a tak bude mít na dnešní dobu už zcela přežité značně velké rámečky. I když nepůjde o tak malý model, jakými iPhony kdysi byly, tak by vylepšený iPhone 8 měl patřit mezi nejmenší top smartphony na současném trhu.

Rozměry iPhonu 8 s 4,7palcovým displejem jsou 138,4 x 67,3 x 7,3 milimetru. To jsou na dnešní dobu stejně malé rozměry jako před časem u iPhonu SE v porovnání s tehdejší konkurencí.

Jeho cena se odhaduje na 649 dolarů, tedy v přepočtu na necelých 15 tisíc korun. Samsung Galaxy S10e přitom s pamětí 128 GB vyjde na bezmála 20 tisíc korun.

Apple tak podle všeho zareaguje na neuspokojivé prodeje svých extrémně drahých špičkových modelů. Inovovaný iPhone 8 tedy doplní nabídku značky o cenově dostupný a přesto výkonný smartphone. Připraví konkurenci nejen pro zmiňovaný samsung, ale také pro stále početnější čínské konkurenty.

Americký výrobce přitom přes použití nových součástek ušetří za velký vývoj či změnu výroby. iPhone 8 z roku 2018 totiž přímo navazuje na přelomový iPhone 6. Ten po čtyřpalcových iPhonech spolu s modelem iPhone 6 Plus nabídl v rámci smartphonů od Applu větší displej. Ale představen byl už v roce 2014, tedy šest let před odhadovaným uvedením vylepšené verze „osmičky“.